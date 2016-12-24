Владимир Путин наградил двух жителей Мордовии

24 января Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» - медалями «За спасение погибавших» двух жителей нашей республики: сотрудника исправительной колонии № 7 УФСИН по РМ Андрея Спирина и сотрудницу Управления Федерального казначейства по РМ Ольгу Стяпину. Они отличились при спасении утопавших детей.

Спас ребенка от верной гибели

Пруд посёлка Парца Зубово-Полянского района пользуется у местной детворы большой популярностью. Ребята здесь купаются, устраивают свои нехитрые игры. Но одна из таких детских забав могла закончиться трагически - отдыхавшая на пруду девочка, не зная, что в водоеме есть опасные глубокие места, внезапно стала тонуть. Ребенок начал захлёбываться и пошел ко дну, счет шел на секунды. Малышке повезло, что рядом оказался Андрей Спирин - на тот момент старший мастер производственного цеха исправительной колонии № 7. Сотрудник УФСИН по РМ вовремя заметил происходящее и, не раздумывая, кинулся на помощь. Он вынес девочку на берег, она не дышала. Нужна была квалифицированная медицинская помощь. Андрей Спирин начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца и привел спасенную в чувство. Затем он вызвал по сотовому телефону «скорую помощь» и полицию.

Сейчас Андрей Спирин занимает должность заместителя начальника отдела безопасности колонии № 7. Два года назад спасший девочку, он теперь вместе с супругой сам воспитывает двухлетнюю дочь.

- Новость о награждении Президентом России стала для меня неожиданной, ведь история со спасением девочки была в 2015 году, я уже, честно говоря, подзабыл про тот случай на водоеме и никогда не думал, что меня могут наградить, - признался журналисту «ВС» Андрей Спирин. - Но известие о награждении, что уж скрывать, было очень приятным. Все близкие и коллеги поздравили, сказали: «Молодец!». Награду мне пока не вручили, правда обещали, что в ближайшее время сделают это в Москве, возможно, даже сам Президент России Владимир Путин будет вручать.

- А что у вас сейчас осталось в памяти о том дне, когда вы спасли тонувшего ребенка??

- Это случилось в субботу 23 мая 2015 года. Я заехал на пруд посёлка Парца, чтобы помыть машину. Рядом с водоемом гуляли девочка и мальчик 6-7 лет. Дети ходили по берегу босиком. Мне показалась, что вода была холодной, я их еще спросил: «Вы не замерзли? У вас уже губы синие!». Потом я краем глаза заметил, что мальчик убежал на другую сторону пруда, а девочка осталась гулять по берегу одна. Взрослых, кроме меня, на нашем берегу не было. Я продолжил мыть машину. Через некоторое время оборачиваюсь - никого нет. Вроде бы девочка никуда не уходила и вдруг пропала. Потом смотрю, из пруда вырываются пузырьки воздуха.

Насколько я знаю, в этом пруду у берега мелко, но встречаются места, где есть обрывы. Первая мысль, которая возникла, - наверное, девочка провалилась в этот глубокий обрыв. Я все бросил и, не раздумывая, кинулся в воду, нырнул в том месте, откуда шли пузыри воздуха. На дне нащупал девочку и поднял на поверхность. Ребенок был без сознания. Когда я вытаскивал девочку, она была у меня под мышкой, получается, что я нес ее вниз головой. Сначала она не шевелилась, я положил ее на берег. Вскоре малышка стала откашливаться и выплевывать воду. Я был очень рад - ребенок жив! Потом узнал, что девочку зовут Ирина.

- Вы общались с ней и ее родственниками после спасения?

- Да, я виделся с ней и ее родителями. Отец и мать благодарили меня за спасение дочери.

Вытащила из воды двух девочек

Другой геройский поступок совершила жительница Атюрьевского района Ольга Стяпина. Сотрудница Управления Федерального казначейства по РМ спасла сразу двух детей - 5-летнюю Машу Канину и 8-летнюю Наташу Канайкину. Государственная награда нашла отважную женщину почти 15 лет спустя.

22 мая 2003 года Ольга Стяпина возвращалась с работы из села Атюрьево домой, в сторону деревни Барановка. Проезжая на велосипеде мимо пруда, женщина увидела, что на берегу водоема, вырытого для уток и гусей, играли две девочки. Тут Ольга заметила, что одна из малышек ушла под воду, а вторая барахтается на поверхности, но силы ее явно покидали - она тоже стала тонуть.

Ольга прямо в одежде бросилась в пруд и по очереди вытащила сначала одну, потом вторую девочку на поверхность воды, а затем и на берег. После чего оказала первую помощь. У детей был сильный шок, в первое время они не могли ничего сказать. Вскоре на пруд прибежала родительница одной из девочек и забрала их домой. Ольга Стяпина тем временем села на велосипед и продолжила путь домой.

Позже девочки рассказали, что играли на водоеме и решили померить глубину у берега. Оказалось, что глубина в этом месте составляла около 170 см. При этом девочки вообще не умели плавать. Родители девочек отблагодарили отважную сотрудницу казначейства, вручив ей подарки и цветы. А в местном сельсовете ходатайствовали о награждении Стяпиной. От республиканского МЧС Ольге вручили почетную грамоту за спасение детей. Девочки выросли, но до сих пор добрыми словами вспоминают сотрудницу казначейства, которая спасла им жизнь.

Для матери двух сыновей Ольги Стяпиной известие о награждении Указом Президента России стало приятной неожиданностью. В республиканском казначействе по такому случаю обещали поощрить сотрудницу денежной премией.

- Мы очень гордимся нашей сотрудницей Ольгой Стяпиной, ее героическим поступком, - сказал исполняющий обязанности руководителя Управления Федерального казначейства по РМ Владимир Аброськин. - Очень рады, что в нашем ведомстве есть такой человек, который, не раздумывая, кинулся спасать детей. Все сотрудники нашего ведомства восхищаются героизмом и отвагой Ольги Стяпиной. О том, что наш сотрудник получил такую высокую награду, мы уже доложили в Москву в Казначейство России. Более того, я уже распорядился выдать Ольге Ивановне поощрение в виде премии.