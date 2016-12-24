«Учитесь, познавайте, развивайтесь!»

25 января, в День российского студенчества, в Доме республики прошло чествование обладателей грантов Главы Мордовии для талантливой молодежи, добившейся больших успехов в различных областях.

«В этом зале собрались наши юные таланты и дарования, самые способные и активные школьники и студенты. Ваши идеи, знания и желание приносить пользу - важнейший ресурс страны и республики. Вы - наша основная сила, главный кадровый потенциал!» - обратился к молодым людям Глава Мордовии Владимир Волков. После чего лидер республики сообщил отличную новость. Для оказания поддержки творческой и интеллектуальной активности молодежи принято решение об учреждении новых премий Главы Республики Мордовия победителям и призерам международных и всероссийских олимпиад школьников.

«За успех на международном уровне их размер составит от 100 до 300 тысяч рублей. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады получат, соответственно, 60 и 30 тысяч рублей. В этом году лауреатами премий стали 43 наших школьника. Сегодня мы впервые вручим их в торжественной обстановке, - отметил Владимир Волков. - Кроме того, заслуженные награды получат еще 40 ребят, проявивших себя в учебно-исследовательской деятельности, социальной и общественной работе, художественном творчестве, конкурсах научно-технического творчества и профессионального мастерства».

Первыми получателями новых премий стали три ученика Республиканского лицея для одаренных детей. Каждый из них заслужил сразу по две премии. Победитель Мировой естественно-научной олимпиады юниоров в личном зачете и бронзовый призер международной олимпиады в командном составе Тимур Давлетбаев удостоен премий Главы Республики Мордовия в размере 300 и 100 тысяч рублей. Обладатель золотой медали Мировой астрономической олимпиады, призер Всероссийской олимпиады по астрономии Сулейман Казимов награжден премиями в размере 300 и 30 тысяч рублей. Еще одна воспитанница республиканского лицея, заслужившая награду, - Анастасия Адайкина. Она завоевала бронзовую медаль Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, а также является победителем Всероссийской олимпиады по химии. Настя получила премии в размере 100 и 60 тысяч рублей.

Глава Мордовии подчеркнул, что вот уже пятый год подряд республиканский лицей входит в ТОП-10 лучших школ России. При этом три года он находится в этом рейтинге на втором месте, уступая лишь Президентскому физико-математическому лицею Санкт-Петербурга. Кроме того, в 2017 году в два раза выросло количество республиканских школ, попавших в список 500 лучших в стране. Это саранские гимназии № 12, 19, 20, лицей № 43 и школа № 39.

В рейтинге регионов по количеству медалей Всероссийской олимпиады школьников за последние три года наша республика вышла на второе место, уступая только Москве. «Результаты авторитетных рейтингов, а также победы и достижения наших ребят подтверждают, что качество образования в республике - одно из лучших в стране! В прошлом году на Всероссийской олимпиаде школьники Мордовии завоевали 48 призовых мест. Это новый рекорд в истории нашего олимпиадного движения!» - резюмировал Владимир Волков.

Премии талантливой молодежи в этот день вручались в различных номинациях, среди которых - «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Социально значимая и общественная деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Машиностроение и приборостроение», «3D-моделирование».

«Вы лучшее подтверждение тому, что с молодежью у нас в стране все в порядке, - обратился к ребятам Глава республики. - Вы представители нового уникального поколения! Ученые называют его поколение Z, или поколение знаний. Вы твердо знаете, чего хотите от жизни. Вы любознательны и находчивы, интересуетесь наукой и техникой, искусством и политикой, активно используете все преимущества электронных технологий. Вы - первое цифровое поколение нашей страны. Неудивительно, что наша молодежь всегда находится в режиме онлайн, может одновременно читать в интернете новости, переписываться с несколькими людьми и искать важную информацию. Поэтому мы возлагаем большие надежды на ваш инновационный потенциал в науке, IT-технологиях, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. Многие проекты, которые уже сейчас реализуются в Мордовии, не имеют аналогов в стране. Наша с вами общая задача - и впредь громко заявлять о себе в России и в мире!».

Владимир Волков также обратил внимание на то, что современные молодые люди являются ровесниками кардинальных изменений, произошедших со страной и республикой, свидетелями уникальных исторических событий - это воссоединение Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, Тысячелетие единения мордовского народа с народами Российского государства, зимние Олимпийские игры в Сочи, военные победы наших летчиков в Сирии. Менее чем через полгода наш регион станет центром крупнейшего спортивного праздника - чемпионата мира по футболу, в проведении которого самое активное участие примет молодежь.

«За эти годы руководством страны, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным создано огромное количество возможностей и площадок, где бы вы могли проявить свою активность, таланты, знания и навыки, - подчеркнул Глава республики. - Поэтому главное, к чему я вас призываю, - учитесь, познавайте, развивайтесь! Кому, как не вам, создавать новые технологии, идти в ногу со временем, реализовывать себя в науке и творчестве, участвовать в социальных проектах и волонтерской работе, менять мир к лучшему».

Отдельные слова благодарности Владимир Волков выразил родителям одаренных школьников, а также педагогам, подготовившим ребят к олимпиадам. Родителям в знак благодарности за воспитание талантливых детей были вручены цветы от Главы республики.

Анастасия Адайкина приехала в Саранск грызть гранит науки из Зубово-Полянского района. В семье Адайкиных - шестеро детей. Настя - второй ребенок. Глава семьи трудится пожарным, мама работает музыкальным руководителем в реабилитационном центре. «Какие у меня планы? Надеюсь взять «золото» на Международной Менделеевской олимпиаде по химии, - призналась Анастасия в беседе с корр. «ВС». - В Республиканском лицее учусь с восьмого класса и ни разу не пожалела о сделанном выборе. Здесь мне дают очень много знаний. Благодаря лицею мне и удалось добиться побед. В дальнейшем хочу поступать в московский вуз на фармацевта».

«Сегодня в лицее учится и младшая сестренка Насти - Вера, которая решила взять с нее пример, - добавляет Людмила Адайкина, мама Анастасии. - Хотелось бы поблагодарить руководство и педагогический состав лицея. Как верно заметил сегодня Глава республики, в этом учебном заведении не только дают глубокие и серьезные знания, но и воспитывают».