Служить и получать!

В Госдуме РФ разработан законопроект, регулирующий деятельность частных военных компаний. В ближайшее время документ будет направлен в Правительство, а затем его внесут на рассмотрение депутатов. Проект детально оговаривает, что можно и что нельзя делать частным военным, а также предусматривает социальные гарантии для сотрудников ЧВК. Документ уже получил поддержку практически от всех думских фракций, а также лично от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Как закон может изменить жизнь и смерть солдат удачи - выяснял корреспондент «ВС».

Местных не трогать!

Военные эксперты уже назвали разработанный законопроект революционным для нашей страны. Хотя бы потому, что он признает очевидное: частные военные компании в нашей стране все-таки есть и активно используются государством для решения геополитических проблем. И хоть в самом тексте документа этой аксиомы не найти, между строк она читается очень четко. Да и сам текст предельно ясно регламентирует все «можно» и «нельзя» для частных армий. Собственно, в документе впервые представлено определение самого термина ЧВК. Согласно ему, «это организация, специально учрежденная для выполнения и оказания на возмездной договорной основе военных и военно-охранных работ и услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию». Целями частных военных компаний названы защита прав и законных интересов тех, кто заказал их услуги, продвижение услуг российских охранников и военных за рубежом, развитие международного военного сотрудничества и снижение уровня военных и террористических угроз. В законопроекте отдельно прописан запрет иностранцам и россиянам, имеющим паспорта других стран, вносить деньги в уставной капитал ЧВК. Он, кстати, должен быть не меньше десяти миллионов рублей. А вот служить в отечественных ЧВК иностранцы могут наравне с россиянами. Впрочем, для граждан нашей страны предусмотрен ряд ограничений. Так, поступить на службу в частную военную компанию не смогут осужденные, а также те, кто прослужил в армии менее одного года или был уволен из силовых структур за совершение дисциплинарного проступка.

Что же касается деятельности самих ЧВК, то для них также предусмотрен ряд запретов. Так, например, частным военным компаниям будут запрещены свержение законных органов власти или подрыв иным образом конституционного порядка, правовых, экономических, финансовых основ государства. Кроме того, авторы документа намерены запретить ЧВК насильственное изменение международно признанных границ государств, нарушение суверенитета, поддержку иностранной оккупации части или всей территории государства. Помимо этого, им нельзя устанавливать контроль над природными ресурсами другой страны или насильственно изгонять местное население.

Еще один важный момент касается социальных гарантий сотрудникам частных военных компаний. По мнению авторов законопроекта, работа в ЧВК должна засчитываться в трудовой стаж и стаж для назначения пособий по социальному страхованию при условии уплаты взносов в Пенсионный фонд и Фонд государственного социального страхования.

При этом сотрудники ЧВК подлежат обязательному страхованию на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья, похищения и требований о выкупе в связи с выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, в том числе на территории иностранного государства, в порядке, установленном законодательством РФ.

Уже известно, что лицензированием частных военных компаний будет заниматься Министерство обороны РФ. Как показала сирийская кампания, именно военным приходится действовать в тесном взаимодействии с частными военными компаниями. Им, как говорится, и карты в руки.

Выйти из сумрака

В прессе сотрудников ЧВК нередко называют наемниками, хотя специалисты прекрасно знают: за последние несколько лет без их участия не обходилась практически ни одна военная операция, в которой так или иначе было заинтересовано Российское государство. Именно бойцы ЧВК совместно с ГРУ без шума и пыли освободили от украинских военных Крым, именно они проливали кровь в донецком аэропорту и дебальцевском котле, наконец, именно они вместе с бойцами сирийской армии освобождали от террористов Пальмиру и Алеппо. Однако до сих пор на официальном уровне не был признан даже сам факт существования ЧВК в России. Погибших бойцов тихо хоронили в разных регионах страны. Широкой общественности до сих пор не известно, сколько российских добровольцев погибло в боях за свободу Донбасса, сколько полегло их в сирийских песках. Эти данные не разглашаются. Немногочисленные попытки журналистов хотя бы примерно подсчитать потери среди россиян, воевавших на стороне Сирийской правительственной армии, успехом не увенчались. Но по имеющимся косвенным данным, только в прошлом году в боях с террористами в Сирии погибли порядка ста пятидесяти российских сотрудников частной военной компании, более известной как «группа Вагнера». Кстати, это вооруженное формирование пока считается чуть ли не единственной российской ЧВК, бойцы которой принимают участие в боях в интересах государства. К примеру, только в одном бою 20 октября прошлого года погибли сразу восемнадцать сотрудников ЧВК Вагнера. Подразделение российской компании было атаковано террористами в момент следования к месту назначения. Террористы обрушили на российских бойцов шквал огня. Шансов выжить у них практически не было. Одним из погибших в том бою оказался житель Мордовии Юрий Эбель. Контракт с частной военной компанией он заключил после службы по контракту в части ГРУ.

- Я даже не знала, что он будет служить в частной военной компании, думала, что он заключил контракт с Министерством обороны, - рассказала «ВС» мать Юрия Елена Эбель. - Для него это была уже вторая командировка в Сирию. В первый раз он уехал в январе этого года. Домой вернулся в июле. А в августе он уехал снова. И больше не вернулся...

По словам Елены Эбель, ей даже толком не объяснили, как погиб ее сын. О его смерти женщине сообщили спустя десять дней. Ее вызвали в Ростов, вернули награды сына, а через несколько дней в Мордовию на гражданской машине доставили его тело. Похороны Юрия Эбеля прошли очень тихо. Но дело даже не в этом. После гибели Юрия Эбеля его сыну отказали в назначении военной пенсии, мотивируя это тем, что на момент гибели отец ребенка находился на территории арабской республики как гражданское лицо. Формально все справедливо. Ведь Юрий Эбель действительно не имел к Министерству обороны никакого отношения. В командировку в Сирию его и сослуживцев направляла частная военная компания. Ну а тот факт, что действовали сотрудники ЧВК в интересах государства, в расчет в таких случаях не принимался. Именно на эту несправедливость долгое время указывали сторонники принятия законопроекта, регулирующего деятельность частных военных компаний в нашей стране. Но до недавнего времени попытки вывести их сотрудников из информационного вакуума оставались безуспешными.

В ногу со временем

Стоит отметить, что высокий процент потерь среди сотрудников частных военных компаний вовсе не является показателем плохой подготовки или просчетов со стороны командования. Просто высокооплачиваемых добровольцев часто используют в самых сложных военных операциях, там, куда даже армейский спецназ посылать опасно. Дело в том, что на подготовку квалифицированного бойца группы специального назначения уходят годы тяжелой работы и сотни тысяч бюджетных рублей. Это действительно штучный товар, предназначенный для проведения точечных ударов. Послать группу спецназа в открытом бою штурмовать хорошо укрепленный населенный пункт - это все равно что использовать «Феррари» в гонках на выживание по бездорожью. Именно поэтому на подобные операции посылали и еще будут посылать сотрудников ЧВК. Они идут на это добровольно, зная, чем рискуют и какие деньги получат в случае успеха. К слову, месячный заработок сотрудника частной военной компании может достигать четырехсот тысяч рублей. Проблема только в том, что бойцы ЧВК в случае тяжелого ранения или гибели на поле боя винить могли только себя. Рассчитывать на социальную помощь от государства им не приходилось, как и на почести, коих удостаиваются бойцы официальных подразделений Минобороны или спецслужб. Однако с принятием соответствующего законопроекта ситуация должна измениться кардинальным образом.

К слову, разработанный в России закон о частных военных компаниях как нельзя лучше укладывается в общемировую тенденцию участия частных армий в военных действиях в интересах государства. Данные опросов общественного мнения, проведенных в ряде западных стран, свидетельствуют о том, что большинство населения считает: участвовать в военных действиях должны именно добровольцы, а не военные, которых отправляют в «горячие точки», согласно приказу. Отмечается при этом, что большинство населения в опрашиваемых странах считает, что солдаты удачи должны получать за свой труд высокую заработную плату и иметь социальные гарантии от государства на случай тяжелого ранения, гибели или попадания в плен. Не исключено, что через несколько лет такая точка зрения станет популярной и в России.