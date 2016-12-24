Выйти на пенсию в 28 лет!

Такое вполне возможно для жителей Мордовии при военной службе по контракту

Военная служба по контракту в России c каждым годом становится все популярнее. Это и неудивительно, поскольку она хорошо оплачивается и дает возможность получить различные льготы. Для многих молодых людей армейская служба по контракту сегодня является одним из самых привлекательных вариантов обеспечения надежного и весьма приличного заработка. А сейчас всё больше парней и с высшим образованием задумываются о контрактной службе. О её преимуществах журналисты «ВС» поговорили с начальником пункта отбора на военную службу по контракту по Республике Мордовия капитаном Виктором Валенцовым.

- Виктор Владимирович, какие гарантии и льготы сегодня получает человек, решивший подписать контракт?

- Военная служба по контракту - добровольный выбор. И если служба по призыву конституционный долг гражданина РФ, то контрактная служба полностью является его осознанным решением.

Стабильность и уверенность - вот, пожалуй, первое, что приобретает человек, поступая на контрактную службу. В первую очередь это выражается в денежном эквиваленте - минимальная заработная плата военнослужащего, который проходит службу по контракту в частях и подразделениях Центрального военного округа, начинается от 20 тысяч рублей. Дополнительные финансовые выплаты военнослужащий может обеспечить себе своей трудоспособностью и самосовершенствованием. Прежде всего это касается целого ряда надбавок, на которые вправе рассчитывать военнослужащий, демонстрирующий успехи. Например, командование подразделением обеспечивает 20% прибавки к окладу. За работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - до 30%. Спортивная подготовка также является залогом хорошей зарплаты: в случае выполнения нормативов, а также имея спортивные достижения, военнослужащий может получать прибавку до 70% к основному окладу. Это хороший стимул держать себя в хорошей физической форме. Таким образом, если к минимальной зарплате в 20 тысяч прибавить различные надбавки, то можно с уверенностью рассчитывать на 40-45 тысяч рублей ежемесячно.

Помимо денежного довольствия существует ещё целый перечень льгот, которые относятся к военнослужащему по контракту. Одна из самых важных - контрактник получает право участвовать в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Её главное отличие от гражданской ипотеки в том, что военнослужащий, проходя службу, уже через 6 лет после подписания первого контракта может купить квартиру в любом регионе Российской Федерации за счёт государства. Для этого выделяются деньги в сумме порядка 3,5 миллиона рублей. Это делается независимо от того, есть ли у военного в собственности другое жильё или долевая собственность, - каждый военнослужащий имеет право приобрести квартиру за счет государства.

Следующая льгота, которая полагается военнослужащему по контракту, - досрочный выход на пенсию. При увольнении через 25 лет (в льготном исчислении) службы можно рассчитывать на пенсию в 65% от оклада. После 25 лет службы за каждый год, который контрактник прослужит сверх этого, прибавляется по 3%. Выслуга, необходимая для получения максимальной пенсии, составляет 35 лет и составляет 95% соответственно. Таким образом, если человек после окончания вуза выбирает службу по контракту, не проходя срочную службу, то в 46 лет он уже имеет полное право выйти на пенсию.

- Все это, конечно, звучит заманчиво, но многих пугает перспектива службы вдалеке от малой родины…

- Действительно, некоторых пугает то обстоятельство, что непосредственно в Мордовии нет больших воинских частей. Ближайшая из них находится в 150 километрах. Но, как показывает практика, разобравшись, граждане сами изъявляют желание служить в других регионах. Так, в прошлом году многие контрактники из Мордовии отправились служить на 201-ю военную базу, которая дислоцируется в Республике Таджикистан. Фактически каждый десятый из поступивших изъявил такое желание.

Всё объясняется тем, что помимо уже перечисленных льгот там идёт льготная выслуга лет. То есть один календарный год идёт за три льготных. И календарный срок выслуги для выхода на пенсию составляет всего 8 лет! Если подписать контракт сразу после вуза, то после службы в Таджикистане можно выйти на пенсию в 28-29 лет. При этом минимальная заработная плата на 201-й военной базе составляет уже 30 тысяч рублей - за счёт районного коэффициента.

Ещё одна важная льгота, которую получают контрактники, - предоставление бесплатного проезда к месту проведения отпуска в оба направления для военнослужащего и одного члена семьи. Минимальный отпуск у военнослужащего по контракту составляет 30 суток до выслуги 10 лет. Впоследствии за каждые пять лет выслуги прибавляется по пять дней. Соответственно, у военных, проходящих службу в Уральском и Сибирском федеральном округе, минимальный отпуск составляет 35 суток, а в Республике Таджикистан - 45 суток. Поэтому контрактники, которые служат в таких частях по 15 и более лет, уходят в отпуск на 2 и более месяца.

Контрактнику предоставляется право самому выбрать тот военный округ, где он будет проходить службу. Например, контрактники из Мордовии служат в 90-й танковой дивизии, которая дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области, в мотострелковых бригадах в Самарской области, подразделениях специального назначения, подразделениях воздушно-десантных войск… Естественно, на пункте отбора на военную службу по контракту мы учтём все пожелания кандидата и выясним, где ему будет удобнее проходить службу и где он сможет максимально себя проявить в соответствии со своим уровнем образования и уже имеющимися навыками.

Ещё одно обстоятельство - вследствие того что сейчас армия нуждается в кадрах младшего офицерского состава, контрактники с высшим образованием могут получить офицерское звание. Грамотные специалисты, которые хорошо себя проявили, проходят аттестацию и получают звание офицера. Чаще это касается военных с такими специальностями, как связь, медицина, технические и связанные с электроникой специальности. Только в Центральном ВО за 2017 год более 270 контрактников получили первое офицерское звание - лейтенант.

- Мы знаем, что в армии всегда требовались технические специалисты, но они востребованы и на гражданке… А вот сможет ли стать контрактником кандидат с гуманитарным образованием?

- Структура воинских частей построена таким образом, что каждый может себя проявить в соответствии со своим образованием и личными качествами. В каждой части есть подразделение обеспечения, где могут проявить себя люди с техническим образованием, действуют подразделения связи. Выпускники с гуманитарным образованием смогут работать на командных должностях и должностях, связанных с работой с личным составом. Это важная должность, требующая умения взаимодействовать с разными по культуре, вероисповеданию людьми, сплотить их в боевое подразделение. Задачи, которые выполняют Вооружённые силы, многогранны, а значит, и специалисты требуются самые разные.

- А какие действия нужно предпринять, чтобы поступить на военную службу по контракту?

- Необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту города Саранска по адресу: улица Московская, 25 - или позвонить по телефону 38-56-02. С каждым кандидатом проводится беседа: мы узнаём о нём, а он получает всю информацию про контрактную службу. Также претенденту необходимо иметь минимальный пакет документов - паспорт, документ о последнем оконченном образовании и военный билет (при наличии). Затем он получает необходимый перечень документов, которые необходимо представить. За то время, пока он их собирает, есть время всё обдумать и определиться с местом несения службы. Мы осуществляем контрольное сопровождение кандидата, помогаем ему в случае проблем.

К тому же могут сложиться ситуации, при которых контрактнику не подойдет первоначально выбранное место службы - по семейным обстоятельствам либо другим причинам. И здесь я напомню свой первоначальный тезис о том, что контрактная служба - добровольный выбор каждого. Поэтому при наличии серьёзных причин такие моменты разрешаемы, вплоть до увольнения.

Александр РУЧИНСКИЙ



