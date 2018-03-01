1 марта 2018 года истекает срок действия «дачной амнистии»

Филиал Кадастровой палаты по Республике Мордовия напоминает жителям региона, что 1 марта 2018 года закончится срок действия «дачной амнистии».

«Дачная амнистия» была объявлена в нашей стране в 2006 году. В течение 12 лет граждане могли оформить в собственность свои земельные участки и находящиеся на них строения в упрощенном порядке. В прошлом году после вступления в силу федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» были внесены изменения в учетно-регистрационные процедуры. Если ранее при подаче заявления на регистрацию права дачного домика и иных строений, на которые не требуется разрешение на строительство, достаточно было предъявить декларацию об объекте и правоустанавливающий документ на земельный участок, то теперь вместо декларации необходимо представить технический план здания. Для его изготовления надо обращаться к кадастровому инженеру, который выполнит замеры и установит точные координаты объекта с его привязкой к земельному участку.

Упрощенный порядок регистрации сохранится до 1 марта. После этой даты потребуется разрешение на строительство, то есть необходимо будет пройти определенную процедуру: подготовить техническую документацию на дом, получить разрешение на строительство в местной администрации, а также согласование в разных инстанциях.



