1 марта 2018 года истекает срок действия «дачной амнистии»

Социум

Филиал Кадастровой палаты по Республике Мордовия напоминает жителям региона, что 1 марта 2018 года закончится срок действия «дачной амнистии».

«Дачная амнистия» была объявлена в нашей стране в 2006 году. В течение 12 лет граждане могли оформить в собственность свои земельные участки и находящиеся на них строения в упрощенном порядке. В прошлом году после вступления в силу федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» были внесены изменения в учетно-регистрационные процедуры. Если ранее при подаче заявления на регистрацию права дачного домика и иных строений, на которые не требуется разрешение на строительство, достаточно было предъявить декларацию об объекте и правоустанавливающий документ на земельный участок, то теперь вместо декларации необходимо представить технический план здания. Для его изготовления надо обращаться к кадастровому инженеру, который выполнит замеры и установит точные координаты объекта с его привязкой к земельному участку.

Упрощенный порядок регистрации сохранится до 1 марта. После этой даты потребуется разрешение на строительство, то есть необходимо будет пройти определенную процедуру: подготовить техническую документацию на дом, получить разрешение на строительство в местной администрации, а также согласование в разных инстанциях.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
8714 рублей на первенца

Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году

Жилищные услуги подорожали

На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
Любой запрет за ваши деньги!

Готовящийся к переезду в Мордовию Алексей Улюкаев поднял тему о «поборах за все» в системе исполнения наказаний

Как подготовиться к ЭКО

Все больше семейных пар вынуждены проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы наконец-то стать родителями. Как правило, они...
Что благоустраивать будем?

Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила благоустроить в Cаранске в прошлом году 63 дворовые территории и проспект...

Конкурс красоты

№3  Марина

 Посмотреть все фотографии