1 марта 2018 года истекает срок действия «дачной амнистии»

8714 рублей на первенца
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
Филиал Кадастровой палаты по Республике Мордовия напоминает жителям региона, что 1 марта 2018 года закончится срок действия «дачной амнистии».
«Дачная амнистия» была объявлена в нашей стране в 2006 году. В течение 12 лет граждане могли оформить в собственность свои земельные участки и находящиеся на них строения в упрощенном порядке. В прошлом году после вступления в силу федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» были внесены изменения в учетно-регистрационные процедуры. Если ранее при подаче заявления на регистрацию права дачного домика и иных строений, на которые не требуется разрешение на строительство, достаточно было предъявить декларацию об объекте и правоустанавливающий документ на земельный участок, то теперь вместо декларации необходимо представить технический план здания. Для его изготовления надо обращаться к кадастровому инженеру, который выполнит замеры и установит точные координаты объекта с его привязкой к земельному участку.
Упрощенный порядок регистрации сохранится до 1 марта. После этой даты потребуется разрешение на строительство, то есть необходимо будет пройти определенную процедуру: подготовить техническую документацию на дом, получить разрешение на строительство в местной администрации, а также согласование в разных инстанциях.
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
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