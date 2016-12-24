Пересечение границ земельных участков можно обнаружить при помощи электронных сервисов Росреестра

Социум

По  закону  "О  государственной  регистрации  недвижимости"  государственный  кадастровый  учет  и регистрация прав на земельный участок должны быть приостановлены, если границы одного земельного участка пересекают границы другого.

Пересечение  границ  может  возникнуть  по  двум  причинам  -  в  связи  с  технической  ошибкой  -  в  случае описки,  опечатки  в  самом  реестре  недвижимости,  или  же  в  связи  с  реестровой  ошибкой  -  если  неверно установлены межевые границы, в связи с чем ошибка допущена в межевом плане, из которого сведения были перенесены в реестр недвижимости.

В  обоих  случаях  при  обнаружении  Вами  ошибки  рекомендуем  сначала  обратиться  с  соответствующим заявлением об устранении ошибки.  

Чтобы  проверить,  пересекаются  ли  границы  Вашего  участка  с  другим  участком,  границы  которого установлены  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  предлагаем  воспользоваться  помощью электронных сервисов Росреестра.

На портале Росреестра (www.rosreestr.ru) на главной странице находим раздел "Справочная информация об объектах недвижимости on-line". На странице поиска рекомендуем указать кадастровый номер объекта недвижимости  либо  его  адрес  (местоположение).  В  отношении  найденного  участка  будут  указаны  его адрес, площадь, категория земель, разрешенное использование, кадастровая стоимость, дата постановки на  учет  (либо  снятия  с  учета),  дата  обновления  этой  информации,  а  также  графическое  отображение  в карте границ Вашего земельного участка (если они ранее были установлены).

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