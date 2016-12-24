Пересечение границ земельных участков можно обнаружить при помощи электронных сервисов Росреестра

По закону "О государственной регистрации недвижимости" государственный кадастровый учет и регистрация прав на земельный участок должны быть приостановлены, если границы одного земельного участка пересекают границы другого.

Пересечение границ может возникнуть по двум причинам - в связи с технической ошибкой - в случае описки, опечатки в самом реестре недвижимости, или же в связи с реестровой ошибкой - если неверно установлены межевые границы, в связи с чем ошибка допущена в межевом плане, из которого сведения были перенесены в реестр недвижимости.

В обоих случаях при обнаружении Вами ошибки рекомендуем сначала обратиться с соответствующим заявлением об устранении ошибки.

Чтобы проверить, пересекаются ли границы Вашего участка с другим участком, границы которого установлены в соответствии с действующим законодательством, предлагаем воспользоваться помощью электронных сервисов Росреестра.

На портале Росреестра (www.rosreestr.ru) на главной странице находим раздел "Справочная информация об объектах недвижимости on-line". На странице поиска рекомендуем указать кадастровый номер объекта недвижимости либо его адрес (местоположение). В отношении найденного участка будут указаны его адрес, площадь, категория земель, разрешенное использование, кадастровая стоимость, дата постановки на учет (либо снятия с учета), дата обновления этой информации, а также графическое отображение в карте границ Вашего земельного участка (если они ранее были установлены).