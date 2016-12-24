Сведения о недвижимости – в режиме online

Социум

Следить за информацией о своей недвижимости жители Мордовии могут с помощью электронного  сервиса  "Росреестра"  -  "Личный  кабинет".  Он  позволяет  просматривать  и  контролировать сведения об имуществе, минимизируя угрозу мошенничества.

В  разделе  "Мои  объекты"  можно  посмотреть  информацию  обо  всей  своей  недвижимости  в  любой  точке России.  Сервис  "Личный  кабинет"  позволяет  узнать  кадастровый  номер,  адрес,  площадь,  кадастровую стоимость, сведения о правах и долях в праве собственности, ограничениях и обременениях прав, дату и номер регистрации.

В  разделе  "Услуги  и  сервисы"  можно  подать  заявления  на  постановку  на  кадастровый  учет, государственную  регистрацию  возникновения  и  перехода  прав  на  объект  недвижимости,  исправление технической  ошибки  в  записях  Единого  государственного  реестра  недвижимости,  представление дополнительных документов и другие услуги.

Более  подробная  информация  о  возможностях  "Личного  кабинета"  размещена  по  ссылке  "Руководство пользователя".
Консультацию  по  работе  электронных  сервисов  официального  сайта  Росреестра  можно  получить  по телефону  Единой  справочной  службы:  8-800-100-34-34.


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