Сведения о недвижимости – в режиме online

8714 рублей на первенца
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
Следить за информацией о своей недвижимости жители Мордовии могут с помощью электронного сервиса "Росреестра" - "Личный кабинет". Он позволяет просматривать и контролировать сведения об имуществе, минимизируя угрозу мошенничества.
В разделе "Мои объекты" можно посмотреть информацию обо всей своей недвижимости в любой точке России. Сервис "Личный кабинет" позволяет узнать кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость, сведения о правах и долях в праве собственности, ограничениях и обременениях прав, дату и номер регистрации.
В разделе "Услуги и сервисы" можно подать заявления на постановку на кадастровый учет, государственную регистрацию возникновения и перехода прав на объект недвижимости, исправление технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости, представление дополнительных документов и другие услуги.
Более подробная информация о возможностях "Личного кабинета" размещена по ссылке "Руководство пользователя".
Консультацию по работе электронных сервисов официального сайта Росреестра можно получить по телефону Единой справочной службы: 8-800-100-34-34.
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
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