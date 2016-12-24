Сведения о недвижимости – в режиме online

Следить за информацией о своей недвижимости жители Мордовии могут с помощью электронного сервиса "Росреестра" - "Личный кабинет". Он позволяет просматривать и контролировать сведения об имуществе, минимизируя угрозу мошенничества.

В разделе "Мои объекты" можно посмотреть информацию обо всей своей недвижимости в любой точке России. Сервис "Личный кабинет" позволяет узнать кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость, сведения о правах и долях в праве собственности, ограничениях и обременениях прав, дату и номер регистрации.

В разделе "Услуги и сервисы" можно подать заявления на постановку на кадастровый учет, государственную регистрацию возникновения и перехода прав на объект недвижимости, исправление технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости, представление дополнительных документов и другие услуги.

Более подробная информация о возможностях "Личного кабинета" размещена по ссылке "Руководство пользователя".

Консультацию по работе электронных сервисов официального сайта Росреестра можно получить по телефону Единой справочной службы: 8-800-100-34-34.





