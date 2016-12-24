ЛДПР: Мир ждут потрясения, а Россию - выборы

Хватит покупать «дружбу»!

В этом году должна окончательно уйти в историю концепция «дружбы народов» между государствами. ЛДПР с самого своего основания выступает против практики «покупки лояльности». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подчеркивает: «Дружбы за деньги не бывает». Именно попыткой купить дружбу был Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), созданный в 1949 году. По факту он представлял собой клуб заемщиков у Советского Союза. Направляя деньги на поддержание коммунистических партий по всему миру, КПСС опиралась на абсолютно надуманный постулат о «дружбе народов».

Как выглядит «дружба народов» на практике, показывает пример Болгарии. В 1878 году русские войска освободили болгарскую столицу Софию от турок. Это стало началом освобождения болгар от Османского владычества, длившегося почти пять веков.

Борьбу славянских народов Балкан против турок Российская империя поддержала в 1877 году. В Болгарии эта война получила название Освободительной. Она завершилась победой России в 1878 г. и освобождением 3 марта Болгарии, Черногории, Сербии и Румынии. В память об этом в Болгарии было установлено более 400 памятников русским, и каждый год 3 марта к ним возлагают венки в память о русских воинах. Возле парламента Болгарии стоит памятник русскому Царю-Освободителю Александру ІІ...

Тем не менее, отмечает Владимир Жириновский, болгарские правители весь ХХ век пытались развернуть свой народ против России. В Первую и Вторую мировые войны Болгария была на другой стороне. В 1990-е, позабыв обо всех привилегиях дружбы с Советским Союзом, Болгария устремилась на Запад. Потеряв многое, Болгария вошла в НАТО - альянс, который окружает Россию военными базами.

Но лидер ЛДПР указывает, что печальный опыт, к сожалению, никого ничему не научил: «Вновь и вновь повторяется эта ошибка. СССР кормил полмира, все лучшее отправлял в страны Варшавского договора и национальные республики, и все равно в 1991 году все разбежались, проклиная Россию, а в некоторых местах против русских даже начались страшные репрессии. Уже в современное время мы годами кормили Украину невозвратными кредитами и скидками на газ, закрывали глаза на выходки разных президентов этой страны, а в итоге получили враждебный анклав под самым боком и геноцид русского населения на Донбассе. Мы тратим огромные деньги на Белоруссию, а Минск даже не признает Крым русским».

ЛДПР уже много лет предлагает строить отношения с соседними странами исключительно на принципах взаимовыгоды: не прощать долги, все средства направлять на развитие самой России. «Хотите помощи, сами не справляетесь - входите в состав России! - призывает Владимир Жириновский. - Если мы сделаем из нашей страны конфетку с высоким уровнем демократии и жизни, то нам и уговаривать соседей не придется, они сами будут проситься под крыло».

Украина распадется

Украину, главную жертву «дружбы народов», ждут новые потрясения... Впрочем, отмечает лидер ЛДПР, на самом деле эти потрясения не особо новы: «Украина повторяет все, что было с ней 100 лет назад. Кто-то за Петлюру, другой за Гетмана Скоропадского, третий - за Центральную Раду, четвертый - за большевиков, пятый - за немцев, и везде самостийность. А так как все похоже, то будут повторяться и многие процессы столетней давности».

Владимир Жириновский полагает, что в 2018 г. на Украине не исключена очередная смена руководства: «Порошенко будет тяжело устоять, и к власти придут радикалы. Возможно также усиление вооруженного конфликта: после очередной провокации ополчения Донбасса двинутся в наступление».

В любом случае, уверен лидер ЛДПР, в стране будут волнения, ухудшится экономическая жизнь. Поэтому дробление Украины неизбежно. Скорее всего, оно произойдет уже в наступившем году.

В этой ситуации, указывает Владимир Жириновский, Россия должна поддержать восточную и южную части Украины, где живет русское население, а также признать Новороссию.

Лидер ЛДПР отмечает, что дробление Украины не станет никакой «национальной катастрофой» - потому что такой нации, как «украинцы», не существует: «Западные территории Руси - окраины, «украины» - всегда были лакомым кусочком для литовцев, поляков, австрияков, турок, поэтому их охраняли казаки. Так назвали, по сути, добровольную милицию. Во времена Богдана Хмельницкого казачество уже стало представлять собой народность, но не этническую - все-таки это были русские, а социально-культурную: немного другой язык, свои обычаи, иерархия, вольница, атаманщина и т.п. Часть из них, может, и хотела считать себя отдельной страной, другим народом, но фактически этого никогда не было. Да и сам Хмельницкий никогда не называл себя украинцем».

Украинцами жителей Западной России стали называть только в самом конце XIX века, напоминает Владимир Жириновский: «Австрия мечтала оторвать западные территории России, но как? Военными методами не получалось, поэтому решили придумать там новое государство со своим собственным народом. Так они и сконструировали «Украину». Поскольку русский язык и тонкости терминологии специалистам австрийского генштаба не были поняты, то в качестве название взяли технический термин, означающий приграничные земли. Академику Грушевскому заказали разработку украинского языка, который создан из русского и польского языков. В самом протестном Галицком Сейме подкупили русских депутатов, и они стали говорить, что представляют не русский народ, а другой - украинский. И пошло-поехало».

Большевики, отмечает лидер ЛДПР, продолжили дело австрийского генштаба: «Совершив свой переворот в 1917 г., они хотели подкупить окраины страны и всем стали обещать собственные государства, в том числе создать Украину. Почитайте документы партийных конференций Компартии Украины: каждый год отчет, сколько газет стали писать на украинском, сколько учителей перешли на украинский, каков процент говорящих на украинском и как его повышают. К 1940 году 80% населения заставили считать себя украинцами и перейти на украинский язык! У Брежнева в паспорте даже было написано «украинец», хотя он русский мужичок из Курской губернии… То есть это все было последствием большевистской политики».

Нынешняя Украина, подчеркивает Владимир Жириновский, это полностью искусственная конструкция: «Русские, венгерские, румынские, польские земли. Название главной площади страны - Майдан - вообще от турецкого слова «мидан», которое так и переводится - площадь. А «жовто-блакитный» флаг - просто кусок шведского флага, его цепляли на одежду бойцам предателя Мазепы, чтобы отличать их».

Трамп победит Конгресс

Потрясения ждут и Америку, раздираемую войной Трампа с Конгрессом. Все решения американской администрации так или иначе подчинены задачам этой войны. Например, решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Лидер ЛДПР отмечает: «Еврейская диаспора - самая эффективная в США - теперь повернется к нему лицом, потому что он единственный из всех американских президентов решился на такой шаг».

А следующим шагом Трампа, полагает Владимир Жириновский, может стать удар по Северной Корее. Главная цель этого удара также в том, чтобы нарастить внутренний рейтинг.

Заметьте: стоило ситуации на Корейском полуострове чуть стабилизироваться - прошли первые за 2 года телефонные переговоры, стороны начали договариваться об участии «северян» в Олимпиаде на Юге - и тут же появляется новость, которая все эти позитивные начинания сводит на нет.

Японское издание The Diplomat пишет со ссылкой на источник в администрации США, что ракета северокорейцев во время испытаний в апреле упала на их же собственный город. Сложно поверить, отмечает лидер ЛДПР, что эта апрельская новость (и правдивая ли новость?) случайно попала к журналистам именно сейчас: «Мирная Северная Корея не нужна США. Для них Пхеньян - это удобный детонатор, которым можно будет воспользоваться, чтобы ударить по Китаю, когда сами американцы будут к этому готовы». Удар по Китаю, возможно, приведет Трампа к безоговорочной победе - не над Китаем, а над Конгрессом.

Во внутренней политике важным шагом американского президента стала налоговая реформа - самое радикальное снижение налогов со времен Рейгана. Кроме того, он делает очень много для возрождения собственного оборонного комплекса. Все это ложится в его копилку, и нынешний год, уверен Владимир Жириновский, может стать переломным в отношениях Трампа с американскими элитами.

Конечно, не исключен и негативный сценарий. Лидер ЛДПР полагает, что, если будут осуществляться попытки импичмента, это может серьезно разозлить Трампа: «Пока что он себя не показал, но может это сделать. Как бы там ни было, я уверен, что он у власти останется на долгие годы».

Владимир Жириновский прогнозирует, что, когда Трамп укрепит свое положение, он обязательно совершит какие-то действия в пользу России: «Не потому, что он нас любит, а потому что это выгодно американцам. Например, США хотят выйти из Афганистана, а могут уйти и из Сирии и Ирака. То есть он освободит нам Ближний Восток. Раньше американцы там держали нефть и газ, а теперь у них свои места добычи расконсервированы, и под них покупателей не хватает, зачем им еще и арабская нефть?».

По вопросу о Крыме, считает лидер ЛДПР, Россия и США тоже найдут «какие-то варианты размена в Европе».

На выборах возможен сюрприз

А вот в России никаких потрясений не будет. Зато будут выборы. Которые, как ожидают многие эксперты, не принесут ни потрясений, ни сюрпризов. Впрочем, Владимир Жириновский с такой экспертизой не согласен: «Эксперты сейчас говорят, что результаты выборов президента предопределены. Но они так говорили и про выборы президента США в 2016 г. Трамп не мог прийти к власти 30 лет назад, и 20 лет назад, и даже 5 лет назад, а в 2016 г. - пришел. И такого никогда не было в Америке. Так же может произойти и у нас. Сначала был царь, потом коммунисты, потом демократы - все не хотели власть отдавать. Теперь консерваторы у руля, и они тоже никому власть не отдают, а так как экономическое положение во всем мире играет в минус власти, то количество их сторонников будет только сокращаться». На выборах президента ЛДПР будет бороться за первое место.