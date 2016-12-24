Уже в эту субботу в Саранск прибывает икона святой блаженной Матроны Московской! Святыня пробудет в Мордовии вплоть до начала Великого поста. Последний день, когда верующие могут ей поклониться, - 18 февраля. Большую часть времени икона будет находиться в старейшем храме Саранска - Иоанно-Богословском соборе. Однако на несколько дней святыню увезут из Саранска - с 29 января по 1 февраля в Мордовии пройдет социально ориентированный крестный ход с иконой Матроны Московской с частицей ее святых мощей с посещением различных учреждений республики.

Матронушка - вот так ласково величают ее верующие. Мощи блаженной старицы покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре, что в Москве на Таганке. Нескончаемым потоком тянется в монастырь вереница паломников, желающих приложиться к мощам великой святой, одной из самых почитаемых и любимых в России. В этой обители всегда многолюдно - в любую пору года, в любую непогоду здесь можно увидеть сотни людей, готовых часами стоять в очереди к иконе и мощам великой молитвенницы. Матрона предвидела поток людей, который будет устремлен к ней, еще при жизни и завещала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте как живой о своих скорбях; я буду вас слышать, и видеть, и помогать вам».

У святой блаженной Матроны Московской верующие просят заступничества перед Богом в разрешении самых трудных жизненных ситуаций. Каких только чудес не происходило по молитвам матушки Матроны! Люди выздоравливали, находили работу, спасались от бед. Всего и не перечислить. А сколько маленьких Матронушек, названных в честь любимой святой в благодарность за появление на свет долгожданного ребенка, родилось в семьях!..

К сожалению, не все могут отправиться в Покровский монастырь в силу различных жизненных обстоятельств: одни - из-за финансовых причин, другие - по состоянию здоровья или большой занятости. И вот сегодня православных Мордовии и паломников, которые решат посетить нашу республику, ожидает большая радость, радость от встречи со святыней, прибывающей в Саранск. Напомним, что икону Матроны Московской с частицей мощей уже привозили в столицу Мордовии в декабре 2016 года. Тогда святыня также пребывала в Иоанно-Богословском соборе. За несколько дней ей поклонились свыше 10 тысяч верующих! По многочисленным просьбам святыня будет привезена к нам повторно. В икону вмонтирован мощевичок, в котором находится частица мощей святой, хранящихся в Покровском монастыре.

«Прежде всего позвольте поздравить всех с таким событием! К нам в Мордовию из Самарской митрополии прибывает великая святыня - икона святой блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей, - рассказал корр. «ВС» клирик Иоанно-Богословского собора, протоиерей Николай Денисенко. - Встреча святыни состоится в Иоанно-Богословском соборе 27 января в 16.30, перед Всенощным бдением. Сначала икона будет пребывать у нас немногим больше суток. В воскресенье перед образом будет совершена Божественная литургия, а затем утром в понедельник 29 января икона отправится в путешествие по социальным учреждениям республики - школам-интернатам, детским домам, больницам, роддомам, СИЗО. Это социально ориентированный крестный ход, в котором будет занято множество людей - священнослужителей, государственных служащих, общественных активистов. Вечером в четверг 1 февраля образ блаженной Матроны вновь вернется в наш собор. Здесь ему можно будет поклониться со 2 по 18 февраля, вплоть до Прощеного воскресенья.

Ежедневно перед иконой в нашем храме будут совершаться молебны и акафисты с поименным поминовением, которое можно заказать о себе, своих близких и всех дорогих вам людях. График пребывания святыни будет вывешен на приходе. Что касается режима работы нашего храма, то он открывает свои двери в 7.00, закрывается в 19.00. Полагаю, что в дни пребывания иконы время работы Иоанно-Богословского собора будет продлено. Информация об измененном режиме работы также будет размещена в храме. Приходите!».