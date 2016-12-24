Как подготовиться к ЭКО

Все больше семейных пар вынуждены проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы наконец-то стать родителями. Как правило, они приходят к специалистам по ЭКО в последней надежде, так как до этого прошли через всевозможные варианты лечения бесплодия. Они готовы на все, лишь бы случилась долгожданная беременность. О том, как будущим родителям подготовиться к предстоящей процедуре ЭКО, чтобы оно благополучно осуществилось, рассказывает кандидат биологических наук, заведующая эмбриональной лабораторией клиники ЭКО «АльтраВита» Валентина Апрышко.

- Валентина Петровна, на ваш взгляд, случаев, когда может помочь только ЭКО, становится больше? Или это всегда примерно один и тот же процент в популяции людей?

- К сожалению, количество случаев бесплодия растет. Одна из главных причин - серьезное падение качества спермы у мужчин. Причем это происходит катастрофически быстро. Сейчас найти мужчину с нормозооспермией практически невозможно. Особенно молодого. У мужчин более старшего возраста, 50 лет и старше, еще более-менее нормальная картина. А у молодых все плохо.

- С чем это может быть связано?

- Сперматозоиды очень чувствительны к внешним факторам - курению, алкоголю, наркотикам, перегреву, всяким посторонним веществам, которые попадают в организм вместе с водой, пищей. То есть к токсическим веществам.

- Выходит, что молодые люди реально отравлены средой?

- К сожалению, это так. И это не российская проблема, а мировая. Уже были заседания Европейской ассоциации репродукции человека, и там говорили о том, что все происходящее - катастрофа! Не нужно далеко ходить за примерами. Только за время моей работы в этой профессии Всемирная организация здравоохранения уже два раза снижала нормы по качеству спермы. Потому что понятно, что достичь нормы, которая была раньше, уже невозможно.

- А в обывательской среде по-прежнему принято считать, что чаще всего в бесплодии виновата женщина…

- Это устаревшая точка зрения. Сегодня очень много случаев именно мужского бесплодия. В нашей лаборатории мы занимаемся заготовкой донорской спермы. Ищем мужчин, доноров спермы, обследуем их, берем и замораживаем для дальнейшего использования сперму. И она должна быть очень хорошей, лучше даже, чем требуют нормы зооспермии. То есть молодой мужчина должен быть абсолютно здоровым. И если в 2000-х годах для донорства подходил один молодой человек из 20, то сейчас - примерно один из ста. То есть к нам приходят сто кандидатов, и только одного мы можем взять как донора спермы. И уже не редкость, когда в сперме молодых людей вообще нет сперматозоидов!

- А бесплодие современных женщин чаще всего с чем связано?

- Например, с тем, что сейчас принято откладывать деторождение на более зрелый возраст. Сейчас не принято рожать в молодые годы - принято, чтобы девушка получила образование, начала работать, и в идеале - уже сделала какую-то карьеру до беременности. И на это уходят годы и годы.

- С точки зрения биологии каков идеальный возраст женщины для рождения детей?

- В человеческой популяции ничего в этом смысле не изменилось. И лучший возраст для рождения первого ребенка - 23-24 года. Телосложение зрелое, яйцеклетки еще молодые и здоровые, то есть у женщины есть все возможности забеременеть, выносить, родить и воспитать ребенка. Со временем у женщин тоже появляются вредные привычки, и на них курение, наркотики, алкоголь так же негативно влияют. В России высокий процент курящих женщин. А курение сильно влияет на качество яйцеклетки. А если девочка курит с детства, если ее мама курила во время беременности, это пагубно влияет на качество ее яйцеклетки. Внешне мы ничего не увидим, яйцеклетка этой женщины будет такая же, как и у некурящей. А вот эмбрион из нее уже не получится - эта яйцеклетка будет не способна дать нормальное развитие эмбриона. Там что угодно может быть, вплоть до неправильного набора хромосом, и тогда нормального развития эмбриона тоже не получится. Может не хватать каких-то питательных веществ, потому что при курении возникает сильнейшая гипоксия ткани, сжимаются сосуды, возникает нехватка кислорода, воздуха. А в таких условиях яйцеклетка страдает и погибает. К сожалению, у российских женщин есть проблема с пониманием того, что можно, а что нельзя во время беременности. И к нам уже приходят женщины из того поколения, которые были выношены мамами при неправильном образе жизни.

- Что еще желательно не делать женщине, в планах у которой ЭКО?

- Нельзя переедать, доводить себя до ожирения, под запретом алкоголь, естественно, любые токсические вещества. На самом деле сейчас неправильно питаются не только беременные, но и все мы. У нас в рационе много маргаринов, этих неправильных жиров, всевозможной химии, что называется.

- Если и говорят о вреде этих продуктов, то чаще в связи с тем, что можно набрать лишний вес, а не с тем, что это как-то влияет на репродуктивную функцию.

- Именно. Есть и другая крайность - голодание беременных женщин. Чтобы не испортить фигуру, они стараются как можно меньше есть во время беременности. И совсем не думают о том, что полноценное питание в этот период необходимо для нормального развития их ребенка. Отдельный разговор - вегетарианство, веганство…

- Очень интересно, что вы об этих системах питания думаете? Мнения разных специалистов бывают противоположными.

- Для нормального созревания и дальнейшего роста яйцеклетке обязательно нужны и белки, и липиды, полезные жиры. Человек - это не вегетарианское животное!

- То есть вы реально видите, что эти ограничения приносят вред будущим мамам?

- Мы видим только проблемы, поэтому пытаемся уговорить наших пациенток хотя бы за три месяца до начала стимуляции яйцеклетки питаться полноценно. Нужно признать, что многих убедить очень тяжело. Но мы стараемся, потому что это очень важно.

- Что еще женщина должна изменить в своем образе жизни перед ЭКО?

- Не только женщина, но и мужчина! Обязательно нужно соблюдать режим отдыха. Цикл созревания яйцеклетки подчиняется суточному ритму. То есть у женщины должны быть бодрствование днем и сон ночью. Иначе не будут вырабатываться гормоны, необходимые для созревания яйцеклеток. Это очень важный фактор, который влияет на успех процедуры. А на практике многие женщины работают сутками, стюардессы, например, часто меняют часовые пояса, у них цикл сбивается. Обязательно нужно наладить правильное питание. То есть без избытка вредных жиров - ожирения не должно быть. Если есть лишний жир в организме, гормоны неправильно регулируются, и мы будем стимулировать - и не видеть эффекта от этой стимуляции. Но правильные жиры женщина должна получать. Это рыба, моллюски. Орехи, кстати, не приносят большой пользы, так как мы не так хорошо усваиваем жиры растительные. В норме должны быть белки. А вот от сахара и легких углеводов нужно отказаться - это всевозможные булки, пирожные, гамбургеры, жареная картошка. Вот этого всего у будущей матери не должно быть в рационе.

- Какие еще есть вредности, которых мы уже и не замечаем?

- Стало нормой, причем давно, жарить все на растительном масле, а если это еще не просто растительное масло, а маргарин, то вреднее трудно придумать продукт. Когда повышается температура, образуются соединения типа полиэтилена. Они являются сильнейшим токсином, который наш организм не может ни расщепить, ни переварить. В итоге при постоянном употреблении, мы получаем сильнейший токсический эффект.

- А оливковое масло можно употреблять?

- Оливковое можно, а вот подсолнечное нежелательно. А маргарин во всех его видах нужно совсем убрать из рациона.

- Кто чаще всего обращается за процедурой ЭКО?

- Те, кто не могут самостоятельно зачать или выносить ребенка. Но за последние годы появились пациенты, страдающие болезнями, которые мы раньше не брали в расчет. Например, сахарный диабет, которым теперь страдают и молодые люди. Вырос процент онкологических больных. У них есть уникальная возможность: перед началом лечения заморозить сперму, яйцеклетку, а если речь идет о семейных парах - то эмбриона. В специальном хранилище они могут храниться годами. После окончания лечения и разрешения врачей-онкологов пациенты могут заняться вопросом деторождения. За ЭКО обращаются люди, у которых в роду были генетические отклонения. С помощью ЭКО они гарантированно получат здорового ребенка. То есть круг проблем, которые решаются с помощью ЭКО, заметно расширился.

- Каков средний возраст женщин, которые обращаются за ЭКО?

- Несколько лет назад средний возраст женщин был 31 год, сейчас уже 35 лет. То есть женщины стали приходить позднее - от того, что есть недопонимание, например, у гинекологов. Они годами лечат бесплодие всевозможными консервативными методами. А драгоценное время уходит. И никто не думает, что после 35 лет качество яйцеклеток снижается.

- Каков оптимальный женский возраст, до которого есть смысл воспользоваться ЭКО?

- Из практики - до 40 лет, тут вероятность беременности очень хорошая. 40-42 года - это уже серьезная работа, нужно быть готовыми к тому, что понадобится много попыток, могут быть неудачи, и какое-то время вся жизнь будет развернута в эту сторону. А после 42 лет - это уже из разряда чудес, я имею в виду беременность с использованием собственных яйцеклеток женщины. Конечно, если мы используем донорские яйцеклетки, тут нет возрастных пределов.

- Надо это делать?

- Сложно сказать. Иногда приходят пациенты со сложной судьбой - например, погиб единственный ребенок… И людям плохо, им нужно обрести смысл. Иногда бывает, что единственный ребенок серьезно болен, и, как бы кощунственно со стороны это ни звучало, ему нужен донор… Таких женщин многие осуждают за то, что они рожают одного ребенка, чтобы помочь другому. Но нужно побывать на месте этих женщин, чтобы осуждать их: они делают все, что в их силах, чтобы помочь обреченному ребенку, который, возможно, угасает на ее глазах. Приходят матери-одиночки, которые воспитывают больного ребенка. Они понимают, что, когда их не станет, их дети никому не будут нужны. И сознательно рожают старшему ребенку брата или сестру, чтобы в дальнейшем был человек, который его не бросит.

- Если используется донорская яйцеклетка, женщина может узнать, чья она?

- В России донорство анонимное. И кто стал донором, женщина не узнает.

- А что она может узнать?

- Может получить описание внешности донора: цвет волос, глаз, форма носа, размер ноги, груди, национальность, образование, сфера деятельности даже. Как правило, когда ищут донорскую яйцеклетку, пациентки дают фотографию нашим менеджерам и просят подобрать женщину похожего типажа. И это очень хорошо срабатывает. К нам потом приходят мамы с детьми, и если бы я лично не оплодотворяла донорскую яйцеклетку, в жизни бы не подумала, что ребенок рожден при помощи донора - настолько мама и ребенок похожи! А кроме внешности у них общие интонации, мимика, привычки - то, что формируется в семье. И по факту это абсолютно родной ребенок, безо всяких оговорок.

- И про донора спермы эта информация доступна?

- Да, и так же можно подобрать «по заказу» цвет глаз, рост, национальность и так далее. Но, кто стал донором, конечно же, женщина никогда не узнает.

Лариса Зелинская,фото Вадима Тараканова



