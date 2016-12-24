МХАТик оживил Эрьзю

«Растерявшуюся женщину просто бросили на произвол судьбы»
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
Новый год - время перемен. Одни люди обещают сами себе с 1 января начать новую жизнь, отказаться от вредных привычек, а другие - стать лучше и...
В преддверии Нового года «Вечерний Саранск» по традиции решил вспомнить самые примечательные события года минувшего
В Саранске выбрали лучшие сувениры
Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила благоустроить в Cаранске в прошлом году 63 дворовые территории и проспект...
В число доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина вошли несколько представителей Мордовии
Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, познакомит мордовского...
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году