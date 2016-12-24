МХАТик оживил Эрьзю

В конце прошлого года мы делились с вами хорошей новостью: саранский МХАТик - театр-студия «Маленький Художественный Альтернативный Театрик» - стал победителем конкурса на предоставление грантов президента России.

Тогда координационный комитет Фонда президентских грантов подвел итоги второй конкурсной кампании 2017 года, и первый независимый театральный коллектив Саранска получил 500 тысяч рублей на реализацию проекта «Театр в музее». Напомним, в основу этого просветительского театрального проекта - спектакля-экскурсии - легла пьеса художественного руководителя и режиссера МХАТика Сергея Сеничева «Семь с половиной женщин дона Стефано» о жизни и творчестве гения нашего Степана Эрьзи.

Проект свеж и экспериментален. Он возрождает добрую традицию театральных показов в выставочных залах Музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, где уникальными декорациями и особым обрамлением представления становятся скульптуры великого мастера. Идея спектакля в музее возникла четыре года назад, когда МХАТик впервые представил Саранску эту биографическую постановку о великом земляке под названием «Танго с биографией». А в январе наступившего года МХАТик снова вернулся к пьесе о русском Родене уже на своей новой сцене - на Советской, 65. Новая сцена, новые возможности, новые лица, новые формы.

На днях театралов города «мхатики» угощали редким зрелищем - открытой читкой пьесы. Читка - это своеобразный спектакль. Нет сложных декораций и костюмов, но есть воображение зрителя. Нет мизансцен, но есть актёры, которые создают характеры персонажей. Есть текст, который оживает в речи артистов, есть мысль, которую стремится донести режиссёр. Открытая читка пьесы «Семь с половиной женщин дона Стефано» превратилась в глубокий, искренний рассказ о жизни мордовского скульптора. О жизни человека, а не символа, во всей полноте, сложности и глубине его личных переживаний. За полтора часа актерам МХАТика удалось снять фигуру мастера с пьедестала, и на глазах у зрителей вместо навязанных шаблонных «гениальный» и «выдающийся» появился человеческий портрет мятущегося, страстного, а главное, живого Эрьзи. Блестящая работа.

В мае открытая читка пьесы «Семь с половиной женщин дона Стефано» и последующие показы спектакля-экскурсии пройдут в Музее им. С. Эрьзи. И уже под его сводами, в окружении скульптур мастера, оживут удивительные факты биографии этого уникального человека.