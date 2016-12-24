Кадастровая палата разъяснила, как законно увеличить участок

Интервью Главы Мордовии Владимира Волкова
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Осуществление самозахвата государственных или муниципальных земель, является достаточно частым правонарушением и в случае обнаружения влечет наложение административного штрафа.
При этом Земельным кодексом РФ предусмотрен легальный способ увеличения земельного участка за счет земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Для этого гражданину необходимо обратиться в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением, а также документами и заключить соглашение о перераспределении земель.
Следующим этапом является обращение гражданина к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. Заключительным этапом является обращение в МФЦ с заявлением о кадастровом учете и регистрации права собственности на земельный участок с увеличенной площадью.
Увеличить таким образом можно участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства. При этом земля, за счет которой осуществляется "прирезка", не может быть территорией общего пользования, а также выходить за границы зон коммуникаций, автомобильных дорог и иных территориальных зон. В результате увеличения площадь участка не может превышать предельный максимальный размер, установленный правилами землепользования и застройки территории в пределах градостроительной зоны. Также следует отметить, что за увеличение площади своего земельного участка за счет муниципальной земли установлена плата.
Во избежание наказания за нарушение земельного законодательства, Кадастровая палата по Республике Мордовия рекомендует увеличивать площадь земельного участка только на законных основаниях.
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