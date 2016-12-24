Новые услуги могут получить жители Мордовии в Кадастровой палате

В кошельках жителей Мордовии появились новые купюры
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
Кадастровая палата по Республике Мордовия оказывает новые услуги для населения. Граждане и юридические лица могут обратиться в Кадастровую палату за составлением договора купли-продажи, аренды, дарения недвижимости и других видов договоров, получить консультацию, связанную с оборотом объектов недвижимости.
Преимущества получения консультаций в Кадастровой палате очевидны: это гарантия качества подготовки документов государственным учреждением, наличие квалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере кадастрового учета и на рынке недвижимости, невысокие тарифы на оказание услуг. С тарифами Вы можете ознакомиться на сайте Кадастровой палаты (kadastr.ru) в разделе "Деятельность" - "Консультационные услуги".
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
Бывшего главного судебного пристава Мордовии 53-летнего Сергея Перова обвиняют в служебном подлоге ради получения льготных путевок
Полиция будет платить гражданам за помощь в раскрытии преступлений
В число доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина вошли несколько представителей Мордовии
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
Глава Саранска провел «мэрскую субботу» в общежитии на улице Лихачева, 24
На минувшей неделе в Ленинском суде завершился процесс по делу бывшего прокурора Октябрьского района Саранска Николая Парамонова. Он был...
Согласно восточному гороскопу Желтая Собака отличается добрым нравом и завидным оптимизмом
В Саранске выбрали лучшие сувениры