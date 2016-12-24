Новые услуги могут получить жители Мордовии в Кадастровой палате

Кадастровая палата по Республике Мордовия оказывает новые услуги для населения. Граждане и юридические лица могут обратиться в Кадастровую палату за составлением договора купли-продажи, аренды, дарения недвижимости и других видов договоров, получить консультацию, связанную с оборотом объектов недвижимости.

Преимущества получения консультаций в Кадастровой палате очевидны: это гарантия качества подготовки документов государственным учреждением, наличие квалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере кадастрового учета и на рынке недвижимости, невысокие тарифы на оказание услуг. С тарифами Вы можете ознакомиться на сайте Кадастровой палаты (kadastr.ru) в разделе "Деятельность" - "Консультационные услуги".



