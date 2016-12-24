Новые услуги могут получить жители Мордовии в Кадастровой палате

Социум

Кадастровая палата по Республике Мордовия  оказывает  новые  услуги  для  населения.  Граждане  и  юридические  лица  могут обратиться  в  Кадастровую палату  за  составлением  договора  купли-продажи,  аренды,  дарения недвижимости  и  других  видов  договоров,  получить  консультацию,  связанную  с  оборотом  объектов недвижимости.

Преимущества получения консультаций в Кадастровой палате очевидны: это гарантия качества подготовки документов  государственным  учреждением,  наличие  квалифицированных  специалистов,  имеющих многолетний опыт работы в сфере кадастрового учета и на рынке недвижимости, невысокие тарифы на оказание  услуг.  С  тарифами  Вы можете  ознакомиться  на  сайте  Кадастровой  палаты  (kadastr.ru)  в  разделе "Деятельность"  -  "Консультационные  услуги".  

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