Реестровые и технические ошибки: способы их устранения

Ошибки могут быть техническими или реестровыми в зависимости от этапа, на котором произошло искажение информации.

Техническую ошибку (опечатку, грамматическую или арифметическую ошибку) может допустить специалист в процессе внесения записей в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Тогда данные ЕГРН будут отличаться от сведений в документах, которые были представлены на кадастровый учет или регистрацию прав. Среди самых распространенных технических ошибок - опечатки в фамилии, имени и отчестве правообладателей и адресе объектов недвижимости.

Во всех случаях техническая ошибка исправляется в течение 3 дней после поступления соответствующей информации.

В случае, если недостоверные сведения содержались в документах, которые представлены на кадастровый учет или государственную регистрацию прав, и были внесены в ЕГРН, имеет место реестровая ошибка. Например, кадастровый инженер неправильно определил границы участка или площадь здания. В результате границы одного участка "наехали" на границы другого участка, а площадь индивидуального жилого дома не соответствует действительности.

Чтобы исправить реестровую ошибку, необходимо запускать процедуру внесения изменений в сведения ЕГРН в связи с исправлением реестровой ошибки. Для этого требуется собрать необходимый пакет документов (межевой план, технический план, акт обследования, и т.д.) и подать заявление о внесении изменений в сведения ЕГРН в Многофункциональный центр.





