Реестровые и технические ошибки: способы их устранения

Социум

Ошибки  могут  быть  техническими  или  реестровыми  в  зависимости  от  этапа,  на  котором  произошло искажение информации.

Техническую ошибку (опечатку, грамматическую или арифметическую ошибку) может допустить специалист в процессе внесения записей в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Тогда данные ЕГРН будут отличаться  от сведений в документах, которые  были представлены  на  кадастровый учет  или  регистрацию  прав.  Среди  самых  распространенных  технических  ошибок  -  опечатки в фамилии, имени и отчестве правообладателей и адресе объектов недвижимости.

Во  всех  случаях  техническая  ошибка  исправляется в течение 3 дней после поступления соответствующей информации.
В  случае,  если  недостоверные  сведения  содержались  в  документах,  которые  представлены  на кадастровый учет или государственную регистрацию прав, и были внесены в ЕГРН, имеет место реестровая  ошибка.  Например,  кадастровый  инженер  неправильно  определил  границы  участка  или площадь здания. В результате границы одного участка "наехали" на границы другого участка, а площадь индивидуального жилого дома не соответствует действительности.

Чтобы  исправить  реестровую  ошибку,  необходимо  запускать  процедуру  внесения  изменений  в  сведения ЕГРН  в  связи  с  исправлением  реестровой  ошибки.  Для  этого  требуется  собрать  необходимый  пакет документов  (межевой  план,  технический  план,  акт  обследования,  и  т.д.)  и  подать  заявление  о  внесении изменений в сведения ЕГРН в Многофункциональный центр.


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