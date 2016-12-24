Саранск готовится к Крещению

19 января православный люд отмечает Крещение Господне. Одна из самых главных традиций этого праздника - купание в проруби. Верующие говорят, что вода в это торжество приобретает особую силу. Окунаясь в нее, вы излечиваетесь от хвори и смываете грехи. Традиционно немало жителей Саранска желают в это время окунуться в прорубь.

На Крещение в столице Мордовии будут оборудованы 11 мест для купания. Места многим уже давно знакомы: водоем у стадиона «Старт», пруд по ул. Гончарова, Лесное озере, Зеленая роща, водоем у «Огней Саранска», пруд в с. Макаровка (ул. Нагорная, 35, в районе Иоанно-Богословского мужского монастыря), святой источник, освященный во имя иконы Казанской Божьей Матери, в с. Куликовка (ул. Чапаева, 23), святой источник апостолов Петра и Павла в д. Полянки (ул. Юбилейная), пруд в п. Добровольный (по ул. Дачной), купель в районе храма Иоанна Кронштадтского, пруд в Детском парке по улице Грузинской.

- В местах для купания обязательно должны быть представители МЧС, полиции, - распорядился Глава Саранска Петр Тултаев. - Мы должны обеспечить в местах для купания освещение, оборудовать спуски, подходы. Особое внимание прошу обратить на подъезды и парковочные места. Рядом с купелями должны работать полевые кухни и пункты обогрева. В обязательном порядке организуйте горячий чай.

Напомним, что перед купанием в проруби лучше посоветоваться с врачом. От купания в водоеме следует отказаться детям, беременным и взрослым с кожными, гинекологическими, сердечно-сосудистыми и прочими хроническими заболеваниями. Особо подчеркнем, что в день перед омовением категорически запрещается употреблять алкоголь или прочие дурманящие вещества, а после купания нужно одеться в сухую, теплую одежду и выпить горячего чая.

Считается, что в этот день особые благодатные свойства имеет даже вода из-под крана.