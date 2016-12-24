На конкурсе «ТАТЬЯНА ПОВОЛЖЬЯ-2018» республику представит Татьяна Кручинкина

Мордовия -2017
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21-26 января в Чувашском государственном университете им. И. Ульянова пройдет XV Межрегиональный фестиваль-конкурс «Татьяна Поволжья-2018». Мордовию в Чебоксарах будет представлять студентка III курса архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарёва Татьяна Кручинкина.
Сейчас идет активная подготовка к конкурсу. Участниц ждет несколько этапов: конкурс талантов, танцевальное дефиле, конкурс-дефиле «Мифический герой моего края», конкурс социальных проектов и финальное дефиле. Победительница получит не только корону «Татьяны Поволжья-2018», но и право провести конкурс следующего года в своей альма-матер.
Наша Татьяна обладательница не только яркой внешности, но и прекрасного голоса. Девушка поет с пяти лет, активно участвовала во всех выступлениях школьной вокальной студии, а в вузе без нее не обходится ни «Студенческая весна» родного архитектурно-строительного факультета, ни выступления кавер-бэнда «Кактус».
Напомним, конкурс-фестиваль «Татьяна Поволжья» проводится ежегодно среди вузов Приволжского федерального округа. В 2017 году он состоялся на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Огарёва. Тогда победу одержала студентка медицинского факультета Чувашского государственного университета им. И. Ульянова Татьяна Семёнова.
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