Мордовия удерживает лучшие показатели годности призывников к военной службе

В пресс-центре республики прошёл брифинг военного комиссариата РМ, посвящённый результатам призывных кампаний в минувшем году. Для военного комиссариата призыв-2017 стал не самым простым, впрочем, как и для коллег из других регионов, так как в армию призывались молодые люди, родившиеся в 90-х годах - во время демографического провала. Опять же довольно много призывников из Мордовии в прошлом году выбрали службу по контракту - более 200 человек.

«Весной в вооружённые силы было отправлено более тысячи человек, осенью проходить военную службу ушло восемьсот человек, - доложил военный комиссар РМ Игорь Тихомиров. - Можно отметить хорошую работу призывных комиссий в Темниковском, Ельниковском, Теньгушевском, Рузаевском, Ковылкинском, Инсарском, Кадошкинском, Чамзинском, Дубёнском районах. В Зубово-Полянском и Торбеевском районах работу организовали менее слаженно».

Призывники из Мордовии проходят службу во всех видах вооружённых сил. 90 человек попали в военно-воздушные войска, при этом более половины из них уже прошли подготовку в ДОСААФ республики. Более ста человек служат в военно-воздушных силах, РВСН - 40 человек, 20 - в железнодорожных войсках. Как и прежде, большинство призывников проходят службу в сухопутных воинских формированиях.

Мордовия также продолжает удерживать лучшие показатели годности призывников к военной службе в Центральном военном округе. В 2017 году показатель годности составил 83,5%. «Однако по некоторым заболеваниям мы отмечаем рост: это болезни системы кровообращения, эндокринной системы, органов дыхания и костно-мышечной системы, - отметил председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата РМ Виктор Якушкин. - Чаще мы фиксируем остеохондроз позвоночника и бронхиальную астму. Проблемы по этим заболеваниям мы будем решать совместно с Министерством здравоохранения».

В 2017 году в результате проведённой работы уменьшилось число уклонистов на 100 человек. Альтернативную службу военной предпочли 3 призывника из Мордовии.

«Необходимо отметить, что в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения, - подчеркнул Игорь Тихомиров. - Теперь призывники, которые обучаются в вузах, не имеют права получать более двух отсрочек. Если ранее в высших учебных заведениях проходило обучение по программам специалитета, то с недавнего времени обучение ведётся по программам бакалавриата и магистратуры. Есть призывники, которые первую отсрочку получают в 11 классе, те, кому ещё в школе исполняется 18 лет. Если после школы гражданин начинает обучение по программе бакалавриата, ему предоставляется вторая отсрочка на период обучения. Затем, окончив бакалавриат, он может поступить в магистратуру. Но третья отсрочка в этом случае призывнику уже не положена, и он подлежит вызову на мероприятия, связанные с призывом.

В Мордовии имеется обширная судебная практика в отношении граждан указанной категории, в ходе которой Судебной коллегией по административным делам Верховного суда РМ было отказано в удовлетворении исковых требований».