«Других кандидатов я для себя не вижу»

Саранск стал одним из первых городов, в которых на прошлой неделе стартовала кампания по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента Российской Федерации. Действующий Президент России вступает в главную избирательную кампанию страны в качестве самовыдвиженца, и согласно закону для регистрации ему необходимо заручиться поддержкой 300 тысяч граждан. При этом от одного региона не может быть принято более 7,5 тысячи подписей. Это условие для всех самовыдвиженцев. «Партийным кандидатам», чтобы занять свою строчку в бюллетене для голосования, достаточно собрать 100 тысяч подписей. А участникам избирательного марафона от КПРФ и ЛДПР (они представлены в Государственной думе) собирать подписи не нужно вовсе.

Сбор подписей в Саранске проходит в местах массового скопления людей - традиционным местом притяжения горожан являются крупные торговые центры. У стендов «Сильный Президент - сильная Россия» работают волонтеры. Важное условие - сборщики не имеют права агитировать или зазывать граждан.

«Свою подпись может поставить каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, при предъявлении паспорта с российским гражданством, - рассказывает волонтёр Анастасия Волкова. - Мы заполняем подписной лист, в котором есть 6 граф. Первые четыре графы - паспортные данные. Последние две графы - дату и подпись - граждане должны заполнять сами. На каждом листе может стоять всего 10 подписей. Волонтёры работают посменно: мы начинаем с 12 часов дня, а в 16 часов нас меняют. Сбор подписей продлится до 31 января».

«Другого Президента для нашей страны я просто не представляю. Поэтому я целенаправленно сегодня пришла поддержать своего кандидата, поставив подпись, - говорит одна из многих подписавшихся Ольга Тюрина. - Владимир Владимирович не только талантливый руководитель, но и настоящий мужчина. Кроме него, нет человека, который бы столько сделал для России, сколько делает он».

Жительница Юго-Запада Мария Лисихина также пришла поставить подпись за выдвижение Владимира Путина: «Для меня это решение было очевидным. Потому что других кандидатов, кроме Владимира Владимировича, я для себя не вижу. На грядущих президентских выборах я, конечно, проголосую за него. А пожелать нашему кандидату я хочу здоровья, чтобы он мог работать как можно дольше, и, конечно, терпения. Мы чувствуем его заботу о нас, простых тружениках. Строятся дороги, жильё, школы… Наш голос в его поддержку - это наша благодарность за внимание к республике».

«Почему я поставил свою подпись в поддержку Владимира Путина? Да потому что он достойный человек. Для меня самое главное, что за страну теперь не стыдно, - отметил водитель Геннадий Капусткин. - Для населения тоже созданы все условия, чтобы достойно жить, - налажена работа различных программ, есть возможность работать и зарабатывать. Я и на прошлых выборах голосовал за Путина, и в марте обязательно приду голосовать. С трудной задачей по управлению страной справится только он. Пожелание своему кандидату? Держать прежний курс!».

По окончании периода сбора подписей все заполненные листы будут переданы доверенным лицам, которые, в свою очередь, перенаправят их в Центральную избирательную комиссию. Окончательный список участников выборов станет известен 10 февраля. До 16 марта кандидаты смогут вести агитацию и участвовать в предвыборных дебатах. Затем - традиционный день тишины, и 18 марта - выборы Президента РФ.