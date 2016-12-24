Спасения 2017 года

В ГУ МЧС России по Мордовии в очередной раз составили рейтинг спасений года. В ТОП-10 нашлось место и детям-героям, и профессиональным спасателям, и просто неравнодушным к чужой беде случайным прохожим.

1-е место. Саранские спасатели в Пензе

По-настоящему масштабное бедствие случилось 26 января в соседнем регионе. В Пензе обрушилась кровля турбинного отделения ТЭЦ-1 общей площадью более 300 кв. м. Без тепла в разгар зимы остались сотни жилых домов, школы, детские сады, больницы. На помощь в соседний регион выехали сотрудники Саранского поисково-спасательного отряда - 28 человек. Практически без сна вместе с пензенскими коллегами и коммунальщиками мордовские спасатели участвовали в аварийно-восстановительных работах до полного выполнения поставленных задач.

2-е место. В Рузаевке за день спасатели предотвратили сразу два суицида

27 мая для сотрудников Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы выдался непростым. В этот день 15-летняя школьница собиралась прыгнуть вниз с крыши 9-этажного дома, а 23-летний парень хотел сигануть с вышки. После долгих и сложных переговоров с молодыми людьми, потерявшими смысл жизни, спасатели убедили их отказаться от своих страшных планов и спустили вниз.

Около 12 часов дня молодой парень взобрался на самый верх вышки связи и угрожал спрыгнуть оттуда. Высота металлической конструкции составляла около 70 метров. Сотрудникам Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы сразу же вспомнился случай, когда в декабре прошлого года с этой же вышки пришлось снимать забравшегося наверх парня. Тогда причиной суицидального поведения молодого человека по имени Михаил стал конфликт с отцом, и спасателям Владимиру Куренкову и Федору Алдакишкину удалось отговорить потенциального самоубийцу от рокового шага.

На этот раз на выезд также приехал Владимир Куренков. Присмотревшись к парню на вышке, спасатель заметил знакомую фигуру. «Миша, это ты, что ли?» - поинтересовался Владимир. Парень замахал рукой, оказалось, что знакомый молодой человек снова забрался на вышку. На этот раз спускаться вниз Михаил отказывался наотрез: «На этот раз вы меня не уговорите, я для себя уже все решил!». Надо отдать должное профессионализму спасателя, ему удалось завязать беседу и для начала убедить парня созвониться. Беседа проходила долго и складывалась непросто. Михаил заявил, что перед тем, как забраться на вышку, он порезал себе вены на руках.

В какой-то момент любитель высоты признался, что недавно поссорился с подругой, и это стало для него решающим фактором расстаться с жизнью. Сотрудник МЧС предложил все уладить, созвонился с девушкой и просил ее позвонить парню и поговорить с ним. Девушка, сделала все как нужно, правда, сказала спасателям, что с Михаилом они не общались уже три года.

Спасателям удалось убедить молодого человека вернуться на землю. Михаил стал спускаться вниз, но на полпути потерял сознание и рухнул на одну из огороженных площадок на вышке. Сотрудники МЧС с помощью альпинистского инвентаря забрались наверх, парень находился в бессознательном состоянии. На его запястьях были видны следы свежих порезов. Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь и привели в чувство, но спуститься вниз самостоятельно он не мог. Тогда Михаила привязал к себе один из спасателей и спустил на землю, где передал медицинским работникам.

Едва спасатели перевели дух, как поступила информация об очередной попытке суицида в Рузаевке. На этот раз покончить с жизнью пыталась 15-летняя школьница. Она забралась на крышу 9-этажного дома и сидела на краю, свесив ноги. Внизу собралась толпа зевак, все просили школьницу спуститься вниз. Однако на уговоры она не поддавалась.

Сотрудник МЧС поднялся на крышу и завел разговор с девушкой. Она находилась в стрессовом состоянии. Во время беседы выяснилось, что накануне школьница рассталась с молодым человеком. Девушка живет в Саранске, а в Рузаевку приехала на выходные погостить у бабушки.

Чтобы отвлечь школьницу, спасатель рассказал ей, что несколькими часами ранее он спас молодого человека, который собирался спрыгнуть с вышки сотовой связи, так как поссорился с подругой. Сотрудник МЧС предложил познакомить их друг с другом, что вызвало на лице девушки улыбку. Чуть сбавив градус напряжения, спасатели пообещали свозить ее в парк аттракционов и угостить тортом. Уговоры подействовали, и школьница согласилась спуститься вниз. Сотрудники МЧС, как и обещали, купили школьнице торт и отвезли к родителям.

3-е место. Спасла утопающего

Минувшим летом ученица 6-го класса саранской школы № 25 Дарья Манченкова помогла утопающему юноше на водоеме Сузгарье Рузаевского района. Школьница плавала на надувной подушке и увидела, как один из купавшихся молодых людей поднял тучу брызг на воде. Девочка решила подплыть поближе и посмотреть, не нужна ли помощь. Когда Дарья оказалась рядом, то обнаружила, что юноше в воде стало плохо, он начал тонуть.

Так получилось, что именно школьница заметила, что происходит, и была единственным человеком поблизости. Дарья, не задумываясь, отдала тонущему свою подушку, а сама поплыла к берегу. Благодаря этому поступку парню удалось благополучно доплыть до берега. Когда юноша пришёл в себя, он стал разыскивать на берегу свою спасительницу, чтобы поблагодарить. Однако школьница накрылась полотенцем, а затем и вовсе уговорила родственников, с которыми отдыхала, отправиться домой. Спустя время молодой человек через общих знакомых практически случайно выяснил имя своей спасительницы. Об этом случае стало известно и в отделе безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по РМ. Позже Дарью наградили руководитель МЧС России Владимир Пучков и Глава Республики Мордовия Владимир Волков.

4-е место. «Сегодня мы с сыном улетим»

34-летняя жительница Саранска собиралась выброситься с 7-го этажа с 11-летним сыном. Вечером 22 апреля кладовщица одного из государственных унитарных предприятий отправила смс близким: «Сегодня мы с сыном улетим». До этого она жаловалась знакомым на тяжелую жизнь, ипотечный кредит и хроническую нехватку денег. Близкие женщины, опасаясь, что она может выпрыгнуть вместе с сыном, обратились в полицию и к спасателям. События разворачивались в многоэтажном доме № 95 по улице Ульянова в юго-западной части города.

«Под окнами той самой квартиры мы установили пневматическое прыжковое устройство, известное в народе как «куб жизни», - говорит начальник дежурной смены Специализированной пожарно-спасательной части Александр Зотов, - также рядом в готовности к применению стояла автолестница». Когда «куб» был готов, сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы и Саранского поисково-спасательного отряда вместе с полицейскими подошли к двери. С собой у них был мощный инструмент, чтобы вскрыть дверь. Но сначала сотрудники оперативных служб вступили с женщиной в переговоры. Поначалу она отказалась открыть дверь. Тогда спасатели тактично объяснили, что, если она не сделает этого добровольно, им придётся срезать дверь. Беседа продлилась недолго, полторы-две минуты, после чего хозяйка квартиры открыла замок.

После того как спасатели сделали свое дело, в квартиру зашли сотрудники полиции и медики. В тот вечер, по информации полицейских, женщина выпила большое количество пива. «Она находилась в сильном алкогольном опьянении, - вспоминает спасатель Саранского поисково-спасательного отряда Евгений Косов. - А вот десятилетний сын был, на удивление, спокоен. Возможно, он и не подозревал о намерениях матери. Вполне вероятно, что она хотела привлечь к себе внимание, а не собиралась делать рокового шага». В любом случае сотрудникам оперативных служб удалось предотвратить трагическое развитие событий.

5-е место. Пожарные взяли под опеку инвалида

Привыкшие спасать людей здесь и сейчас сотрудники МЧС Артем Рыжов и Павел Игошин на этот раз почти год спасали от голода и холода совершенно чужого им человека - взяли под опеку инвалида. Жители города Инсара приютили у себя бездомного мужчину без документов. Он жил в доме одного из товарищей. Спасатели кормили, одевали подопечного, оплачивали коммунальные услуги. Друзья-пожарные потратили немало времени, сил и средств, чтобы оформить бездомному больному человеку паспорт и другие документы. Однако через некоторое время бездомный пустился в странствия, даже не взяв с собой документов.

6-е место. Сосед вытащил инвалида из огня

9 марта загорелся дом в селе Жуковка Зубово-Полянского района, в котором находился 78-летний мужчина. Самостоятельно покинуть помещение он не смог, и на помощь ему пришел сосед Серафим Ширяев. Увидев пожар, мужчина не испугался ядовитого дыма и сквозь горящий коридор кинулся спасать пенсионера. Рискуя собственной жизнью, Серафим смог отыскать пострадавшего и вытащить его на свежий воздух.

7-е место. Видела ангелов, когда её спасали

25 ноября 87-летняя парализованная жительница села Варжеляй Торбеевского района оказалась одна в доме, когда начался пожар. Двое местных жителей Василий Седов и Пётр Чепайкин выломали дверь и вынесли инвалида в тот момент, когда в комнате уже бушевало пламя. Затем до приезда пожарных они успели ещё и вынести из горящего дома часть имущества. Спасенная ими бабушка из-за слабого здоровья и преклонного возраста почти ничего не помнит. Но родственникам она рассказала, что в тот момент почувствовала, что умирает, а потом увидела ангелов, которые взяли её под руки.

8-е место. Первоклассник спас людей

Ученик шестого класса школы № 1 поселка Торбеево Василий Белов в один из августовских вечеров увидел, как горит жилой дом на улице, где он проживает. Мальчик поднял тревогу, разбудил жильцов дома, помог им выбраться и до приезда пожарных помогал тушить жилище. Отважного мальчика наградил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе его рабочего визита в Мордовию. Вместе с медалью «За отвагу на пожаре» министр вручил смелому школьнику щенка породы лабрадор.

9-е место. Неизвестные герои

26 марта случился пожар в частном жилом доме на улице Тимирязева в юго-западной части Саранска. Когда началось возгорание, внутри находились пожилые супруги: 77-летний парализованный мужчина, не способный передвигаться самостоятельно, и его 78-летняя супруга - инвалид I группы. Предпринять что-либо для тушения женщина не смогла и вышла на улицу, чтобы позвать на помощь. На её призыв откликнулись случайные прохожие, которые зашли в горящий дом, вызволили из огненной западни парализованного пенсионера и отнесли его в дом соседей. После этого мужчины удалились, так и оставшись неизвестными.

10-е место. Ждали, когда пожарные выведут их из горящего дома

Ежегодно пожарным приходится выводить из горящих домов сотни людей. Эти факты можно перечислять очень долго. Но произошедший 7 июля в Большеберезниковском районе случай отличается от других. В селе Мариуполь пьяный мужчина устроил пожар в доме, где также находилась его мать. Мужчина взял телефон, набрал нужный номер и сообщил в пожарную охрану адрес горевшего дома. Однако ни тушить пожар, ни выходить на улицу мать и сын не стали, доверив собственное спасение пожарным. Огнеборцы сначала преодолели расстояние между селами, а затем вынесли родственников из горевшего дома. При этом как мать, так и сын находились в сознании.