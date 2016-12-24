Какие требования предъявляются к договору купли-продажи квартиры?

Социум

Мне необходим договор купли-продажи квартиры. Какие требования предъявляются к такому договору? Где я могу его составить?

Требования к договору купли-продажи недвижимости установлены Гражданским кодексом РФ. Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (п. 2 ст. 434 ГК РФ), а несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его недействительность.

Договор продажи недвижимости по общему правилу не требует нотариального удостоверения. Исключение составляют отдельные случаи, предусмотренные законом. Нотариальная форма предусмотрена для:
- сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, за исключением сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда, сделок по отчуждению земельных долей;
- сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным.

За составлением договора Вы можете обратиться в любую компанию, оказывающую услуги по составлению договоров или к специалистам кадастровой палаты.  

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