Аэропорт Саранска получил сертификат соответствия Росавиации

28 декабря аэропорт Саранска принял тестовый рейс авиакомпании «S7 Airlines» («Сибирь»). В числе первых пассажиров маршрута Домодедово - Саранск - Домодедово был и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. В церемонии встречи самолета приняли участие Глава Мордовии Владимир Волков, Председатель Правительства республики Владимир Сушков и другие.

«Технический рейс осуществлялся с целью проверки безопасности и надежности аэропорта, - сказал по прибытии в Саранск Александр Нерадько. - Экипаж надежный, техника работала идеально, так что причин для беспокойства не было». Руководитель Росавиации также подчеркнул, что успешному приземлению не смогли помешать даже сложные метеоусловия. Несмотря на сильный туман, установленное в ходе реконструкции современное радиотехническое и светосигнальное оборудование позволило самолету благополучно приземлиться.

Глава Мордовии в ответ заметил, что при поддержке Президента страны на сегодняшний день практически завершена модернизация аэропортового комплекса Саранска. Хотя правильнее, наверное, говорить о строительстве совершенно новой воздушной гавани, соответствующей самым современным стандартам. Причем как в плане обслуживания воздушных судов, так и с точки зрения обеспечения удобства и комфорта пассажиров.

Напомним, активные строительные и ремонтные работы здесь начались (а точнее - возобновились) в сентябре 2016 года. В январе 2017-го аэропорт и вовсе был закрыт на масштабную реконструкцию. В ходе ее был проведен ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и объектов управления воздушным движением. Также удалось расширить перрон, увеличить количество мест для стоянок, привести в порядок инженерные сети и, наконец, построить постоянный и временный терминалы. Благодаря этому в обычные дни новый терминал может обслуживать до 300 пассажиров в час. Однако на время чемпионата мира по футболу его пропускная способность вырастет вдвое. Общая стоимость работ составила 3,5 миллиарда рублей. Таким образом, теперь аэропорт Саранска способен принимать большинство типов самолетов, включая Boeing 737-800 и Airbus А320.

После осмотра обновленной инфраструктуры Александр Нерадько вручил аэропорту Саранска сертификат соответствия, выданный Росавиацией.

Кстати, на регулярной основе полеты планируется возобновить с 14 февраля 2018 года. На сегодняшний день достигнуты договоренности с авиакомпаниями «Победа» и «S7 Airlines» на выполнение регулярных рейсов в Москву и Симферополь. Также прорабатывается возможность организации авиасообщения по другим маршрутам.

О своем намерении открыть рейс Москва - Саранск - Москва чуть позже заявил и «Аэрофлот». Компания планирует совершать их дважды в день, начиная с 1 мая. Как сообщается, полет в одну сторону на самолетах «Superjet 100» обойдется примерно в 3,2 тысячи рублей. «Домашним» аэропортом при этом будет Шереметьево.