8714 рублей на первенца

Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году

В минувшем году Президент России Владимир Путин предложил с 2018 года ввести выплаты на рождение первенца. Глава государства заявил, что с января текущего года в нашей стране будет установлена ежемесячная выплата на рождение первого ребенка до полутора лет. Напомним, «ВС» уже рассказывал читателям о демографической инициативе президента в одном из предыдущих номеров. Этой же теме была посвящена пресс-конференция в республиканском Доме печати, прошедшая в последних числах декабря.

Итак, с 1 января 2018 года семьи, где родился первенец, будут ежемесячно получать выплату на ребенка, пока ему не исполнится полтора года. Начальник отдела пособий и ежемесячных денежных выплат Министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ Вера Ботина рассказала, что ежемесячная выплата будет предоставляться в случае, если ребенок и его родители являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими в стране. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум для работоспособного населения в Мордовии составил 9068 рублей.

Прожиточный минимум в республике для детей за второй квартал 2017 года составляет 8714 рублей. Именно такая сумма в качестве ежемесячной выплаты и будет перечисляться родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году.

«Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка, - подчеркнула Вера Ботина. - Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения или усыновления ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением».

Заявление о назначении выплаты гражданин должен подать в учреждение по социальной защите населения по месту жительства либо через МФЦ. Вот перечень подаваемых документов - это свидетельство о рождении ребенка, справка о доходах семьи, реквизиты документов, подтверждающие счет в банке.

Вера Ботина также обратила внимание, что данная выплата не назначается тем, чьи дети находятся на полном государственном обеспечении, а также гражданам, лишенным либо ограниченным в родительских правах. По прогнозам на данную меру социальной поддержки из федерального бюджета будет выделено около 150 млн рублей.