Каких изменений ждать пенсионерам в 2018 году?

Накануне новогодних праздников в региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция. Управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин рассказал журналистам о грядущих нововведениях в пенсионном законодательстве. Каких изменений ждать в 2018 году пенсионерам - в нашем сегодняшнем материале.



Индексация страховых пенсий в 2018 году

Индексация страховых пенсий в 2018 году произойдет не 1 февраля, как было ранее, а с 1 января. Это сделано для того, чтобы обеспечить в 2018 году не только номинальное повышение пенсий, как это было в последние несколько лет, но и их рост в реальном выражении (то есть сверх показателя инфляции).

«Страховые пенсии вырастут на 3,7%, - сообщил Владимир Василькин. - Эта цифра превысит показатель инфляции, которая по 2017 году ожидается на уровне 3% или ниже. Стоимость пенсионного балла, с учетом которого назначаются страховые пенсии, после январской индексации составит 81,49 рубля. До 1 января 2018 года стоимость равнялась 78,58 рубля».

Вместе со страховой пенсией на 3,7% проиндексируется и фиксированная выплата к ней. Ее размер составит 4982,90 рубля (до 1 января 2018 года - 4805,11 рубля). Таким образом, с 1 января Пенсионный фонд перейдет к выплате повышенных на 3,7% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Однако, подчеркнул Владимир Василькин, выплаты с учетом индексации получат только те пенсионеры, которые не работают.

По результатам январской индексации средний размер страховой пенсии в Мордовии составит 12276 рублей 97 копеек. В среднем страховые пенсии в республике увеличатся на 352 рубля 67 копеек. «Речь идет исключительно о среднем размере, - пояснил Владимир Василькин. - На самом деле сумма увеличения у каждого пенсионера будет индивидуальной, в зависимости от количества пенсионных баллов у гражданина. Чем выше этот показатель, тем выше сумма прибавки».



Индексация ЕДВ и НСУ

Что касается индексации размера ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ) федеральным льготополучателям, здесь ничего не меняется. Индексация будет проведена, как и ранее, с 1 февраля. Плановое увеличение - 3,2%.

Право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) из федерального бюджета имеют такие категории граждан, как инвалиды и участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, пострадавшие в результате воздействия радиации; инвалиды вследствие общего заболевания, включая детей-инвалидов, и ряд других.

Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты. Это предполагает, что при получении НСУ в натуральной форме его стоимость вычитается из суммы ЕДВ. Если гражданин отказывается от получения набора социальных услуг (одной или двух любых социальных услуг) в пользу денежного эквивалента, их стоимость не вычитается из суммы ЕДВ.

Руководитель пенсионного ведомства акцентировал внимание - пенсионер не будет получать меньше прожиточного минимума! После индексации пенсий, ежемесячных денежных выплат и набора социальных услуг, как и прежде, в Мордовии не будет пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. В нашей республике прожиточный минимум пенсионера на 2018 год установлен в размере 8194 рублей. Если у неработающего пенсионера размер пенсии вместе с другими выплатами, в том числе по линии социальной защиты, окажется ниже этой цифры, ему будет установлена социальная доплата.

По данным на 1 декабря 2017 года, получателями федеральной социальной доплаты (ФСД) в республике являются 21218 человек. При этом средний размер ФСД - 1539,2 рубля. Прожиточный минимум пенсионера на 2017 год - 7879 рублей. Прогнозное количество получателей ФСД в 2018 году - 23378 человек, средний размер выплаты в 2018 году - 1585,09 рубля.



Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению

С 1 апреля 2018 года планируется очередной этап повышения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. К ним относятся и социальные пенсии. В отличие от страховых пенсий социальные выплаты пересматриваются в зависимости от прожиточного минимума пенсионера.

«Коэффициент индексации государственных пенсий определяется в марте непосредственно перед ее проведением и утверждается отдельным постановлением Правительства, - пояснил Владимир Василькин. - Поэтому сейчас процент повышения социальных пенсий можно назвать лишь ориентировочно. Пока что прогнозная цифра индексации государственных пенсий находится на уровне 4,1%».

К пенсиям по государственному пенсионному обеспечению относятся социальные, а также пенсии инвалидам и участникам войны, родителям погибших военнослужащих, жителям блокадного Ленинграда и некоторым другим категориям граждан. В повышенном размере эти виды пенсий будут выплачиваться всем получателям, независимо от факта работы.



Сокращение сроков индексации пенсий

С 1 января 2018 года сроки индексации пенсий пенсионерам, уволившимся с работы, будут сокращены до одного месяца. До начала 2018 года в соответствии с пенсионным законодательством на это отводилось три месяца с даты увольнения. Новый же закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии с учетом всех индексаций с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Владимир Василькин на примере разъяснил, как будет реализована выплата полного размера пенсии. Скажем, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца - апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут компенсированы. Под этот закон подпадают уже те пенсионеры, которые уволились с октября 2017 года.



Условия назначения пенсии по старости в 2018 году

В 2018 году право на страховую пенсию по старости на общих основаниях возникает в том случае, если одновременно выполняются следующие условия:

возраст составляет 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин; минимальный страховой стаж - 9 лет; минимальная сумма набранных пенсионных баллов - 13,8.

Для госслужащих возраст выхода на пенсию начал увеличиваться с 2017 года (ежегодно на 6 месяцев). Повышение пенсионного возраста для госслужащих будет продолжаться, пока не достигнет для мужчин 65 лет, для женщин - 63 лет. Что касается госслужащих, которые выходят на пенсию в 2018 году, то возраст женщины должен составлять 56 лет, возраст мужчины - 61 год.

Пенсия «подкидышам»

С 2018 года в России введен новый вид пенсии - социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых неизвестны, или, проще говоря, «подкидыши», были изначально поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами. У них не было права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически они никогда не имели ни одного из родителей.

Теперь же дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере, что и дети, потерявшие обоих родителей или единственного кормильца. Пенсия этим детям будет выплачиваться до достижения ими совершеннолетия, а в случае дальнейшего очного обучения - до 23 лет. В случае усыновления ребенка выплата данной пенсии прекращается. Если же над ребенком установлены опека или попечительство, то выплата пенсии продолжается.



Материнский капитал

С 1 января 2018 года продлен срок действия программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Владимир Василькин напомнил, на что можно потратить средства МСК: на улучшение жилищных условий; на формирование будущей накопительной пенсии мамы; на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; на образование детей, но только после того, как ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится 3 года.

Управляющий ОПФР по РМ сообщил, что с 1 января 2018 года вводится дополнительная возможность использования средств материнского капитала. Так, с 2018 года им можно будет оплачивать услуги дошкольного образования, не дожидаясь трехлетия ребенка, который дал право на материнский капитал.



ЕГИССО

Владимир Василькин коснулся еще одной важной темы - создания Единой государственной информационной системы социального обеспечения, которая начнет работу в январе 2018 года. Это крупнейшая в стране информационная система, в которой будут учитываться все социальные права человека, в том числе по различным ведомствам. Оператором и разработчиком ЕГИССО является Пенсионный фонд.

Чем эта система будет полезна и людям, и государству? «В стране система социальной поддержки достаточно сильно децентрализована, - заметил Владимир Василькин. - У нас есть федеральные льготники, есть люди, которые на региональном уровне получают какие-то пособия. Есть система льгот на муниципальном уровне, и даже у ряда ведомств имеются свои льготы. Зачастую одни и те же виды социальной поддержки предоставляются под разными названиями и оплачиваются из бюджетов разных уровней. Такая раздробленность несколько затрудняет работу различных служб, а человек не всегда знает о полагающихся ему мерах поддержки. Новая система (ЕГИССО) будет единой базой данных о мерах социальной защиты и поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, - как в отношении конкретного человека, так и в целом по стране. Система станет прозрачной в первую очередь для людей, то есть пользу от ЕГИССО получат и граждане».

Сейчас социальные услуги предоставляются по заявительному принципу. Человек должен сам обратиться в государственные органы и потребовать положенные ему льготы и пособия. Но бывает так, что человек не обращается с требованием оформить льготы просто потому, что не знает, на какие меры социальной защиты имеет право. Эта система даст ему возможность получать информацию обо всех полагающихся мерах поддержки в режиме «одного окна».

Что касается различных ведомств, наличие информации в одном источнике позволит заинтересованным организациям в одном месте получать информацию обо всех видах государственной поддержки населения страны, а также составить полную картину о социальном обеспечении отдельно взятого человека и принять решение о его нуждаемости в той или иной мере социальной поддержки.



Пенсионные накопления

В России подписан закон о продлении заморозки пенсионных накоплений. Он вступает в силу с 1 января 2018 года. Согласно документу, до конца 2020 года взносы работодателей, которые должны были поступать на накопительную пенсию, будут направляться на страховую пенсию. Это касается только тех граждан, которые приняли решение формировать пенсионные накопления и передали часть своих пенсионных сбережений (6 из 22%, которые работодатель отчисляет в ПФР) в НПФ или управляющие компании.

Важно понимать, что продление заморозки пенсионных накоплений (впервые мораторий был введен в 2014 году) не уменьшает объем пенсионных прав граждан, поскольку эти 6% не исчезнут, а будут направляться на формирование страховой пенсии. Страховая пенсия гарантируется государством и ежегодно увеличивается минимум на уровень инфляции, то есть страховая пенсия полностью защищена от инфляции.

При этом все ранее сформированные пенсионные накопления, которые по состоянию на 31.12.2013 переданы в доверительное управление управляющим компаниям и в негосударственные пенсионные фонды, будут продолжать инвестироваться в тех же управляющих компаниях и НПФ, которые выбрали граждане.



Личный кабинет гражданина

Пенсионный фонд очень активно занимается предоставлением услуг в электронном виде. «На сегодняшний день удаленно можно получить 44 услуги ПФР, - рассказал Владимир Василькин. - Нашим проводником в мир электронных услуг является электронный сервис «Личный кабинет гражданина», который размещен на официальном сайте ПФР. Также у нас есть вкладка ПФР на Едином портале государственных услуг. Сервисы Пенсионного фонда полезны и интересны всем категориям населения: семьям с детьми, инвалидам, пенсионерам и тем, кто только собирается на пенсию.

Работающие граждане имеют возможность вести контроль за формированием своих пенсионных прав, то есть в режиме реального времени через «Личный кабинет гражданина» можно увидеть свой трудовой стаж, места работы, сколько взносов перечислил работодатель на пенсионный счет, сколько пенсионных баллов имеется, посмотреть информацию о пенсионных накоплениях. Все клиенты ПФР через интернет могут записаться на прием, заказать справки и документы, направить письменное обращение».



Мобильное приложение ПФР

В этом году Пенсионный фонд России запустил бесплатное мобильное приложение. Это практически аналог «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР. С помощью приложения «ПФР. Электронные сервисы» можно получать сведения о состоянии своего счета (накопленных пенсионных баллах и стаже), назначенной пенсии и социальных выплатах, о размере материнского капитала, истории своих обращений в ПФР. Также посредством мобильной программы можно находить ближайшее отделение или управление фонда, заказывать справки и документы, записываться на прием и направлять обращения в онлайн-приемную ПФР. Мобильное приложение ПФР, созданное под Android и IOS, помогает гражданину постоянно быть на связи с Пенсионным фондом и получать услуги «здесь и сейчас».



Елена БУДАНОВА





