В кошельках жителей Мордовии появились новые купюры

В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Введение в обращение новых номиналов ускорит процесс расчётов, сделав его более удобным для граждан, при этом объём наличных денег в обращении не увеличится.

Банк России представил банкноты новых номиналов 12 октября прошлого года, хотя общероссийская кампания по выбору их символов стартовала ещё в июне 2016 года. На последнем этапе конкурса с помощью голосования, в котором приняли участие более трёх миллионов человек, были определены победители - Владивосток и Севастополь. На фото купюры 2000 рублей можно чётко заметить главные символы модернизации Дальнего Востока - космодром Восточный и вантовый мост на остров Русский во Владивостоке через пролив Восточный Босфор. Главным отличительным признаком 2000-рублевой банкноты является синий фон. Жители Крыма могут гордиться тем, что символы города Севастополя попали на такую популярную банкноту: на 200-рублёвке запечатлен памятник затопленным кораблям, а с другой стороны - колонны Херсонеса. Одним из важнейших отличительных признаков 200-рублевого денежного знака является зелёный фон.

Первыми новые банкноты получили города, которые на них изображены, а также Москва, Хабаровск и Симферополь. Начиная с декабря они постепенно стали появляться во всех регионах России. Однако стоит отметить, что некоторые отнеслись к непривычным купюрам с недоверием: ведь даже общий дизайн банкнот сильно отличается от старых денег. В то же время многие отметят, что читаемость цифр значительно повысилась, что немаловажно для людей со слабым зрением, а сам размер купюры не изменился.

В первые же дни нового года многие жители Мордовии получили купюры синего и зелёного цветов, о чем незамедлительно поделились фотографиями на своих страницах в соцсетях.

Однако к новым номиналам придётся привыкать не только населению страны - при появлении в обращении данных купюр потребуются настройка и подготовка банкоматов и кассового оборудования к обслуживанию. По всей видимости, это займёт некоторое время. Сейчас в республике банки, магазины и предприятия проводят все мероприятия, чтобы обеспечить настройку оборудования в кратчайшие сроки.

Банкноты 200 и 2000 рублей обязаны принимать во всех магазинах и предприятиях сервиса, как и все остальные российские купюры. «Они не являются памятными и будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота. Поэтому обращаем внимание, что приобретать эти банкноты по цене выше номинала нецелесообразно», - отметила заместитель управляющего Отделением - Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Валентина Инчина.

В новых банкнотах также значительно прибавилось защитных признаков, что позволяет на сегодняшний день считать их самыми защищёнными в России. Среди абсолютно новых: на 2000-рублевой купюре использован оптический переменный элемент - золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. Этот элемент очень сложно подделать, но очень легко проверить невооруженным глазом. Еще один элемент - модернизированная голографическая нить (под острым углом виден символ рубля).

Среди других защитных признаков банкнот - водяной знак, защитная нить, микроизображения (можно увидеть с помощью лупы), скрытые признаки (кипп-эффект - при наклоне банкноты появляется изображение символа рубля: темное на светлом фоне или светлое на темном в зависимости от угла наблюдения).

«Для надёжного определения подлинности банкнот нужно проверить не менее трёх защитных элементов. Большинство из них можно определить самостоятельно, без применения специальных технических устройств», - подчеркнула главный эксперт по исследованию денежных знаков отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения - НБ Республики Мордовия Наталья Мусатова.

Ещё одна новинка в оформлении банкноты - QR-код, расположенный в нижней правой части лицевой стороны каждой из купюр. Он содержит ссылку на страницу официального сайта Банка России www.cbr.ru с подробной информацией о банкноте.

Александр РУЧИНСКИЙ