В филиале Кадастровой палаты можно подготовить договор на недвижимость

С сентября 2017 года филиал Кадастровой палаты по Республике Мордовия наделен полномочиями по оказанию развернутых консультационных услуг в сфере операций с недвижимостью. Консультации проводятся по вопросам, касающимся особенностей подготовки межевых планов, технических планов, актов обследования, перечня необходимых для кадастрового учета документов и порядка их предоставления в орган регистрации прав.

Благодаря нововведению жители Мордовии могут обратиться в филиал Кадастровой палаты для подготовки договора и сразу подать документы на регистрацию сделки. Специалистами филиала с начала оказания консультационных услуг уже подготовлено около 400 договоров в простой письменной форме. При этом отмечается, что наиболее востребованными у жителей республики стали договоры купли-продажи. Также оказываются услуги по подготовке договоров аренды, дарения, мены, соглашений и другие, за исключением нотариальных сделок.

Следует отметить, что специалисты филиала имеют многолетний опыт работы в сфере кадастровых отношений и помогут заявителям разрешить многие вопросы в самые короткие сроки.



