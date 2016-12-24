Почему отсутствует у земельного участка кадастровая стоимость?

При определении кадастровой стоимости земельного участка используются такие характеристики, как его площадь, вид разрешенного использования и категория земель. При отсутствии в сведениях хотя бы одной из вышеуказанных характеристик кадастровую стоимость определить невозможно.

Кадастровая стоимость земельного участка не может быть определена в связи с отсутствием в утвержденных результатах государственной кадастровой оценки земель удельных показателей кадастровой стоимости, необходимых для определения кадастровой стоимости земельного участка.

Определение кадастровой стоимости земельного участка в этом случае возможно только в рамках проведения государственной кадастровой оценки.



