Почему отсутствует у земельного участка кадастровая стоимость?

Социум

При определении кадастровой стоимости земельного участка используются такие характеристики, как его площадь, вид разрешенного использования и категория земель. При отсутствии в сведениях хотя бы одной из вышеуказанных характеристик кадастровую стоимость определить невозможно.

Кадастровая  стоимость  земельного  участка  не  может  быть  определена  в  связи  с  отсутствием  в утвержденных  результатах  государственной  кадастровой  оценки  земель  удельных  показателей кадастровой  стоимости,  необходимых  для  определения  кадастровой  стоимости  земельного  участка.

Определение  кадастровой  стоимости  земельного  участка  в  этом  случае  возможно  только  в  рамках проведения государственной кадастровой оценки.

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