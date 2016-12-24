С чего начать при оформлении прав на земельный участок?

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Выбор земельного участка заявитель начинает с ознакомления с градостроительными документами, в том числе с информацией из генпланов и правил землепользования и застройки, обязанность по подготовке которых возложена на органы местного самоуправления.
Заявителю необходимо подготовить и утвердить схему расположения выбранного земельного участка на кадастровом плане территории и присвоить ему адрес. За получением данных услуг заявитель обращается к кадастровым инженерам и опять же к органам местного самоуправления. Кроме того, процесс получения данных услуг напрямую зависит от качества градостроительной документации, а также наличия в Едином государственном реестре недвижимости достоверных сведений о границах административно-территориальных образований, водных и лесных объектов, объектов культурного наследия, обязанность по установлению которых возложена в основном на региональные органы власти.
Следующим этапом, который необходимо пройти заявителю для оформления земельного участка, является процедура межевания, которую осуществляет на договорной основе кадастровый инженер. И только после успешного выполнения всех этих действий заявитель обращается в Многофункциональный центр, чтобы поставить недвижимость на кадастровый учет и зарегистрировать на нее права.
Для экономии своего личного времени Вы можете подать заявление на регистрацию прав и кадастровый учет на портале Росреестра (www.rosreestr.ru) .
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