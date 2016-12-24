В Рузаевке «Полицейский Дед Мороз» поздравил детей с наступающим Новым годом!

В преддверии новогодних праздников и школьных каникул сотрудники Рузаевского ЛО МВД России на транспорте совместно с членами общественного совета проводят ставшую уже традиционной акцию профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз».

В рамках акции инспекторы по делам несовершеннолетних организовали встречи новогодних сказочных героев с учащимися школ города. В МБОУ «Тат-пишленская СОШ» дети заранее готовились к приходу Полицейского Деда Мороза. Ребята смастерили новогодние подделки и ждали, что седовласый волшебник оценит их старания по заслугам. Так и получилось. Дедушка, увидев работы детей и выслушав стихи, которые наперебой рассказывали малыши, пришел в восторг и решил наградить всех участников грамотами «от Деда Мороза» и, конечно же, сладкими подарками. Не остались без внимания во время праздника правила безопасного поведения на объектах транспорта и ответственность за нарушение этих правил, о чем детям напомнили сказочные герои.

Полицейский Дед Мороз вместе со снегурочкой посетили и дома сотрудников транспортной полиции. Они устраивали для ребят настоящие новогодние представления, а мальчишки и девчонки с удовольствием рассказывали им стихотворения, пели песни и водили хоровод вокруг елочки. Безусловно, без внимания не остались и дети сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Полицейские навестили их семьи и вручили ребятам новогодние подарки с пожеланиями здоровья, исполнения самых заветных желаний, отличного настроения и новогодних чудес!