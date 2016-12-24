Год Желтой Собаки

Овен

В 2018 году мужчинам-Овнам предстоит хорошо потрудиться. В середине года ожидается неудачная пора для отношений с окружающими людьми. Заводить романтические связи на стороне летом не рекомендуется, поскольку это приведет к серьезным проблемам в семье. Конец осени ознаменуется поступлением денег, появится возможность погасить скопившиеся обязательства по кредиту и долги. Начало года преподнесет женщинам-Овнам довольно основательные перемены. Вам нужно пересмотреть свои позиции на многие вещи, иначе это могут сделать другие. Это будет благоприятный период для улучшения взаимоотношений с родными и близкими. Год принесет много сюрпризов. Откроются новые способности и дарования, о которых вы даже не подозревали, будет возможность изменить жизнь в лучшую сторону.



Телец

Отличный год для работы над собой. Составленный в начале года план станет реальностью, если не отступать от него и действовать целенаправленно. Есть возможность потерять друзей, чего никак нельзя допустить. Только надежные друзья помогут противостоять козням завистников и недоброжелателей. Финансовые споры могут привести к ссоре с любимой. Отличное финансовое положение, отдых на море, дорогие покупки, посещение культурных мероприятий ожидают женщин этого знака. За все эти блага придется недорого заплатить - быть верной супругу и постоянно показывать ему свою благосклонность. В противном случае с красивой жизнью придется распроститься. Во второй половине года работать придётся очень много. Весна станет удачным временем для любовных приключений, правда, это касается только свободных Тельцов.

Близнецы

В 2018 году мужчинам этого знака зодиака звезды спешить не рекомендуют. Из-за своей горячности и несдержанности Близнецы-мужчины могут потерять все или почти все, что имели. В 2018 году им придется всего добиваться своими силами, а не ждать подарков от судьбы, которых не будет. К концу года еще ждет борьба за любовь, так как может появиться конкурент. В этом году лучше начать развивать свои творческие планы.

На протяжении всего года у женщин-Близнецов будет нервозное состояние, это будет связано с тем, что они захотят изменений в личной жизни. В этот период им нужно принять решение об уходе от нелюбимого человека, чтобы не мучиться с ним дальше. Что бы ни случилось в жизни, главное для представительниц этого знака зодиака нахождение рядом родного и душевно близкого человека, а также чтобы не мучили угрызения совести.

Рак

Год Собаки для мужчин-Раков станет годом накоплений. Также этот год весьма успешен для получения образования, смены рода деятельности, переквалификации и испытания всего нового и необычного. Кроме того, для представителей сильной половины этого знака 2018 год поспособствует заключению счастливого брака. Весна для женщин-Раков может стать не самым радостным временем года: собственное здоровье и здоровье близких могут привести вас в глубокое расстройство. Звезды также советуют быть осторожными в любовных отношениях, ведь каждая несчастливая любовная история оставляет глубокую рану в душе у эмоциональной и чувствительной женщины-Рака. Поэтому, отбросив все сомнения, перестаньте слишком доверять людям и видеть в них только хорошее.

Лев

Год для Льва начнется спокойно и размеренно, однако уже весной ожидайте приятных знакомств, которые покажутся вам весьма перспективными. Не упускайте свой шанс, год Собаки очень благоприятен для того, чтобы обрести наконец семейное счастье.

В начале года найдите время на отдых. Пусть дела идут своим чередом, вам нужно запастись силами. Это лучшее время для того, чтобы решить проблемы на личном фронте. Быть может, стоит организовать совместную поездку в далекие страны, чтобы укрепить ваши отношения? Женщины-Львы, если вы мечтаете о ребенке, сейчас самое время действовать. Во второй половине года могут возникнуть проблемы в финансовой сфере, так что придется хорошо потрудиться.

Звезды предвещают вам очень насыщенный год. Вы сможете найти новую интересную работу или же открыть свое дело - в любом случае вас ждет успех. В личной жизни тоже проблем не ожидается. Не ждите сильного всплеска чувств, вам и без того не придется скучать. Мужчина, что рядом с вами, будет выполнять все ваши желания. Летом наступит лучшее время для воплощения любой мечты.

Дева

Направляя свои силы и энергию для роста по карьерной лестнице и развития собственного бизнеса, мужчинам-Девам следует помнить, что достичь желаемого результата они смогут вместе с более дерзким, бесстрашным и удачливым партнером. Действуя в одиночку, добиться победы будет нереально. Азартные игры следует сразу исключить, на выигрыш надеяться не стоит. Тем более перед Девами поставлена задача - экономно и грамотно тратить деньги, а не бездумно расходовать их на сомнительные развлечения.

Женщин, желающих сделать карьеру одновременно с сохранением всех домашних обязанностей, к лету ждут серьезное расстройство нервной системы или всевозможные заболевания. Многие дамы будут чувствовать себя глубоко несчастными из-за отсутствия рядом любимого мужчины. Одиночество не лучшая вещь, но встретить своего суженого, обрести любовь женщины-Девы смогут ближе к концу года. Если вы находитесь в поисках второй половинки, приглядитесь к своему окружению: возможно, ваша судьба совсем рядом!



Весы

Мужчины-Весы в 2018 году смогут похвастаться успехами в карьере. Весь год они будут внимательны и сосредоточены, хотя в их карьере и будут наблюдаться ошибки. Но главным достижением мужчин будет то, что они не станут бояться быть ответственным за какое-то дело. И в награду Весы ближе к лету получат новую хорошую должность. Если мужчина не прекратит своих стараний, то к концу года сбудется его главная мечта: покупка недвижимости или автомобиля.

Год для женщин-Весов будет благоприятным, в начале периода женщина узнает, что скоро станет матерью. Эта новость кардинально изменит жизнь и только укрепит отношения с партнером. Именно поэтому в начале 2018 года самое время отказаться от вредных привычек и начать следить за своим здоровьем. Если говорить о Весах-одиночках, то они так и не смогут встретить своей половинки. Но если женщина отправится во второй половине года за границу, то, возможно, там встретит своего избранника.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы в начале года столкнутся с крупными неприятностями на работе. Будет нелишней помощь коллег, поэтому следует сдерживать характер и избегать конфликтов в коллективе. Лето принесет соблазнительно-романтическое настроение, которое не обойдет даже женатых мужчин, но опасайтесь ему поддаться: огласки и шумного скандала избежать, скорее всего, не удастся. Напористые женщины-Скорпионы в 2018 году зададутся целью улучшить свои навыки в хорошо знакомом деле. Ради успеха представительницы этого знака способны задействовать даже недобросовестные способы, пуская в ход обаяние, обманывая и даря пустые обещания. Впрочем, мужчины покорно закроют на это глаза.

Весь год сердце Скорпиона будет во власти самых сильных романтических чувств. Страсть возрастет еще сильнее к концу года, причем это касается как свободных, так и семейных Скорпионов. Наиболее благоприятное время для заключения брака - лето.

Стрелец

В начале 2018 года мужчины-Стрельцы будут очень взволнованы своим материальным положением, поэтому уже весной им стоит не на шутку задуматься о работе в другой стране. Ко всему прочему они явно преуспеют в бизнесе, но только тогда, когда возьмут на себя управление всеми процессами. В 2018 году Стрельцам не менее важно позаботиться о своем здоровье: сделать полную диагностику организма.

Женщинам-Стрельцам в 2018 году очень важно удержать мужчину не пустыми обидами и уговорами, а правильными поступками. Главное для женщины в этом году - гордо себя вести и ни в коем случае не шпионить за своей половиной. Женщины-Стрельцы, которые последуют этим советам, обязательно познают счастье и уже к концу года смогут отпраздновать победу. Однако есть и плохая новость. Не стоит пробовать себя в бизнесе, год для этого не подходит. Начало года принесет одиноким Стрельцам легкую тоску, но не расстраивайтесь: долго грустить в одиночестве вам не придется, ведь весна ознаменуется началом очень перспективных отношений.

Козерог

2018 год не станет спокойным для Козерогов. Обиды, конфликты, скандалы, примирения, страсть и нежность - в этом году будет все. Зимой велик шанс разрыва отношений, однако вслед за ним придет встреча с настоящей любовью. С самого начала года многие Козероги-мужчины будут захвачены идеей, которая в дальнейшем может стать перспективным делом и принести достаток и популярность. На пути ее реализации они могут забыть о семье, что послужит причиной разрыва с семьей или же любимой женщиной. В то же время одинокие Козероги имеют прекрасные шансы встретить девушку, которая станет их супругой, уже во второй половине года.

Женщины-Козероги весьма неравнодушны к подаркам, так что, чтобы привлечь их внимание, стоит одаривать массой презентов, а главное - проявлять заботу и внимание. Но самым главным подарком для такой женщины будет новость о появлении на свет ребенка.

Водолей

Для Водолеев 2018 год не предвещает сюрпризов. Водолеи, находящиеся в браке, укрепят семейные отношения, одинокие представители этого знака не проявят активности в поисках своей второй половинки. У представителей этого знака будет много дел, но в то же время в него будут верить окружающие - как любимая жена, так и начальник. Родственники тоже будут нуждаться в поддержке Водолеев. Удача будет шагать за Водолеем по пятам. Для женщин-Водолеев 2018 год обещает быть не самым благоприятным. В начале года женщина узнает о предательстве или измене своей второй половинки, что будет для нее сильным ударом. Но простить партнера женщина не сможет, и поэтому развод будет неизбежен. Отойти от этой ситуации даме будет тяжело, но для того, чтобы поскорее забыть о таком поступке, потребуется поддержка близких и дорогих людей. Во второй половине года нужно заняться каким-то хобби и отдохнуть, чтобы наладить свою жизнь и не вспоминать о произошедшем.

Рыбы

Рыбам наступающий год принесет целый океан любовных эмоций! Только не разменивайтесь на мимолетные увлечения. Встреча с судьбой у вас еще впереди. Первые месяцы года мужчины-Рыбы будут одержимы идеей, которая в перспективе может помочь им стать успешными и процветающими. Чтобы достичь намеченной цели, представители этого знака полностью уйдут в творческие идеи. Рыбам-одиночкам выпадет шанс наладить романтические связи с прекрасной незнакомкой. Но все-таки мужчинам этого знака лучше в 2018 году заниматься карьерой. Все женщины любят внимание от окружающих, а женщины-Рыбы в нем просто нуждаются. Чтобы привлечь к себе интерес, нужно сменить прическу, сходить в салон красоты и обновить гардероб. Конечно, женщина-Рыба знает, как можно удивлять мужчин сюрпризами. Самой желанной новостью для Рыб-женщин будет весточка от давно забытого поклонника. В 2018 году не стоит волноваться и переживать о чем бы то ни было, все проблемы растают сами собой.