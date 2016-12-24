Ученик из Республиканского лицея вошел в десятку лучших математиков

В России прошел IV Международный конкурс GS Group по математике для учащихся 9-11 классов, цель которого выявить лучших юных математиков из регионов. В конкурсе принимали участие старшеклассники из 77 субъектов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Польши, Туркменистана, Украины, Китая, Сербии, Монголии, Киргизии, Узбекистана и Молдавии. В число 40 лучших попали те, кто набрал больше всех баллов по итогам двух онлайн-туров еще в сентябре. Лучшие, в том числе и ученик 10 класса Республиканского лицея для одаренных детей Кирилл Сизов, отправились в «Технополис GS», который находится в городе Гусеве Калининградской области. Стоит сказать, что «Технополис GS» - единственный в России частный инновационный кластер. Здесь реализуется полный цикл производства микроэлектроники и потребительской электроники, а мощности предприятий позволяют выпускать до 20 млн микрочипов и до 5 млн бытовых радиоэлектронных изделий в год. Именно на площадке кластера и проходил 16-17 декабря финал IV Международного конкурса GS Group.

- Это был математический забег, - говорит автор итоговых заданий и член жюри, доцент Санкт-Петербургского академического университета Дмитрий Максимов. - На решение 10 задач в финале у ребят было всего 3 часа, и многим катастрофически не хватало времени.

Уроженец Мордовии Кирилл Сизов успешно справился с математическими задачами и вошел в десятку лучших юных математиков России и мира! Победители из 9 и 10 классов получили в подарок электронную технику и возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 Санкт-Петербурга, лучшую школу России. Одиннадцатиклассники, которые поступят в вузы на технические специальности, будут в течение первого года обучения ежемесячно получать именную стипендию GS Group.