Оперативное вмешательство

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16 декабря, то есть ровно за полгода до первого в городе-организаторе Саранске футбольного матча ЧМ-2018, региональный оргкомитет обсудил на своем очередном заседании ряд актуальных вопросов, связанных с подготовкой к мундиалю.
Первый и, пожалуй, самый важный на сегодняшний день момент: мордовская столица постепенно входит в новую фазу подготовки к чемпионату. Если прежде речь шла преимущественно о возведении объектов и создании необходимой инфраструктуры, то сегодня основное внимание уделяется операционной работе - текущим задачам, требующим быстрого и качественного рассмотрения.
Как отметил Глава Мордовии, председатель организационного комитета Владимир Волков, подготовка к чемпионату позволила решить множество социально значимых вопросов. К настоящему времени выполнено 16 из 40 ранее запланированных мероприятий, касающихся инфраструктурных преобразований. Большинство остальных находятся в завершающей стадии реализации. Так, полностью готовы тренировочные площадки. Построены многоуровневая транспортная развязка, автомобильная дорога в аэропорт и энергетический комплекс подстанции «Посоп». Модернизированы системы водоснабжения и канализации, а также теплотрасса до стадиона «Мордовия-Арена». Значительно улучшилось оснащение сразу трех городских больниц. Сдана в эксплуатацию гостиница «Адмирал», скоро будут открыты еще две - отель категории «5 звезд» на улице Кавказской и «Mercure» на Коммунистической. Аэропортовый комплекс, как ожидается, возобновит работу через два месяца - первый авиарейс запланирован на 14 февраля. В соответствии с графиком ведется реконструкция пассажирских переходов на железнодорожных вокзалах Саранска и Рузаевки. Не вызывает серьезных опасений и уровень подготовки волонтеров, многие из которых уже закрепили полученные знания на практике.
«Кроме того, нам удалось серьезно обновить автопарк республиканской столицы», - продолжил руководитель Мордовии. В частности, закуплены новые автобусы и троллейбусы, автомобили скорой медицинской помощи, полиции, МЧС, другое самое современное оборудование.
Тем не менее на отдельных участках работы не только можно, но и нужно активизировать. Это касается, прежде всего, стадиона «Мордовия-Арена», прилегающих к нему территорий и набережной реки Инсар. «Объект № 1», к примеру, явно не помешает доукомплектовать бригадами специалистов. Несколько замедлились за последнее время темпы возведения жилых комплексов, учреждений соцкультбыта в микрорайоне «Юбилейный». «Необходимо усилить взаимодействие с подрядными организациями, - заявил Владимир Волков. - Если по каким-то направлениям намечается отставание от графика, нужно срочно переходить на круглосуточный режим, изыскивать дополнительные ресурсы». Глава также напомнил, что уже к майским праздникам строители должны покинуть этот массив. Первый тестовый матч на стадионе намечено провести 21 апреля.
Следующий вопрос, требующий безотлагательного решения, - производство сувенирной продукции и расширение ее ассортимента. «Туристам и гостям города трудно самостоятельно, без помощи местных жителей, найти торговые точки, где продаются сувениры, - посетовал руководитель региона. - Специализированных магазинов мало, да и выставленные там изделия разнообразием зачастую не отличаются. И это при том, что собственные традиции изготовления игрушек, поделок, предметов народного творчества, промыслов и ремесел существуют почти в каждом районе и даже в селах. Нужно лишь открыть мастерам дорогу, дать им возможность воспользоваться уникальным шансом. Ведь в яркости и разнообразии работ, творческом вдохновении, радушии, гостеприимстве и заключается наше основное преимущество».
Другое дело, что некоторые интересные идеи, по признанию самих участников заседания, возникают непосредственно в процессе подготовки к мундиалю. После того как стало известно, что в Саранск приедут сборные команды Перу, Панамы, Колумбии, а также Португалии, появился замысел организовать здесь уж если не карнавал, то красочное шоу с его элементами - и непременно с неповторимым мордовским колоритом. Подобное действие должно сплотить болельщиков, создать неповторимую атмосферу общего праздника.
«Как вы знаете, к нам приедут восемь разных команд. Все с разным менталитетом, привычками и традициями. И каждому гостю мы должны оказать самый теплый и радушный прием. Как мы это умеем. Кому-то по душе придется гармошка, кому-то - тромбон нашего «суперболельщика» Виктора Паутова. Думаю, никто не откажется от мордовских напитков и еды. Наша главная задача - создать праздник для всех: и для жителей республики, и для наших гостей», - сказал Глава Мордовии.
С целью поддержки и сопровождения ценных инициатив члены оргкомитета, в частности, уточнили комплексный план мероприятий по обеспечению и проведению мирового футбольного первенства. А для скорейшего решения возникающих проблем и управления работами в Мордовии создан оперативный штаб по подготовке и проведению чемпионата мира.
По словам выступившего на заседании Операционного директора АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Дмитрия Годунова, именно с завершением строительства объектов на первый план выходят вопросы операционного управления чемпионатом. Особого внимания и координации усилий всех заинтересованных структур потребует фестиваль болельщиков - мероприятие, быть может, даже более сложное, нежели сами матчи. «В этой связи необходимо тщательно проработать темы организации сервисного и медицинского обслуживания гостей, обеспечения безопасности, - подчеркнул Дмитрий Годунов. - Но и отдача, думается, будет немалой. Саранск не должен пренебрегать возможностью громко заявить о себе на весь мир!».
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