Войти в следующий год без долгов!

На минувшей неделе состоялась пресс-конференция председателя правления ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции, участие в которой приняли представители СМИ из 16 регионов России, в числе которых и Мордовия.

На пресс-конференции председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер рассказал об итогах деятельности компании за 2017 год и обозначил планы на перспективу. Руководитель энергохолдинга сообщил, что все задачи, поставленные перед Группой «Т Плюс» на текущий год, были успешно выполнены. «Объем инвестиций в повышение надежности наших энергообъектов по сравнению с прошлым годом вырос на 30%, составив 25 млрд рублей, - указал Денис Паслер. - Мы приложили все усилия, чтобы прожить этот зимний сезон без проблем. Итоги сможем подвести по его окончании».

В текущем году в Саранске прошла масштабная работа по благоустройству и улучшению теплоснабжения потребителей в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Журналисты нашего региона поинтересовались у руководителя холдинга Дениса Паслера, будет ли продолжена в столице Мордовии эта работа, ведь, как известно, Саранск неоднократно входил в число самых благоустроенных городов России.

«Хотел бы заметить, что мероприятия по подготовке к зиме проходили не в связи с чемпионатом мира по футболу, а с учетом его проведения, - подчеркнул Денис Паслер. - Это принципиально важно. Мы в любом случае осуществляли бы такую подготовку, вне зависимости от проведения чемпионата. Безусловно, на этот раз были учтены некоторые особенности, которые придали свою изюминку. Это действительно так. Мы точно не против так же подготовиться и к следующему сезону, будем проводить работу. У нас уже запланированы мероприятия и утверждена программа на следующий год по всем филиалам».

ОАО «СаранскТеплоТранс» на 9 центральных тепловых пунктах (ЦТП) провело реконструкцию фасадов в серо-оранжевых цветах Группы «Т Плюс» общей площадью свыше 2000 кв. м. Эскизы фасадов были согласованы с Администрацией городского округа Саранск. С июля по декабрь 2017 года проходили работы по монтажу вентилируемых фасадов ЦТП с применением современных материалов. Всего за указанный период по 9 ЦТП реализованы мероприятия на сумму около 5 млн рублей. В планах на будущий год установить подобные фасады еще на двух ЦТП. Площадь покрытия - 400 кв. м. Кроме того, в Саранске компания покрывает основные поверхности воздушных тепломагистралей оцинкованной сталью, что выглядит намного эстетичнее предыдущего покрытия. Например, оцинковка ТМ-8 площадью 8400 кв. м обошлась компании в 5,595 млн рублей, а оцинковка трубопроводов над основными автомагистралями площадью 6709 кв. м - в 4,850 млн рублей. Компания ежегодно тратит значительные средства на эстетику производства, что положительно сказывается на внешнем облике города.

После завершения видеоконференции руководители региональных отделений компании пообщались с журналистами. Директор Мордовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Чайка рассказала журналистам о том, каков размер дебиторской задолженности, как принять участие в новогодней акции и не только. «Что касается дебиторской задолженности, то по состоянию на 1 декабря текущего года она составляет 665 млн рублей только по ГУКам, - сообщила Елена Чайка. - Как известно, с сентября мы перешли на прямые договоры с населением. Пока платежеспособность населения составляет порядка 80%. Надеемся, что к концу года львиная доля задолженности все-таки будет погашена. Мы объявили акцию «В Новый год - без долгов». Наши жители впервые смогут поучаствовать в такой акции. Для этого нужно оплатить всю дебиторскую задолженность и квитанцию - авансовый платеж за декабрь в размере начисления ноября. Горожане смогут не только поучаствовать в акции, но и получить замечательные призы - продовольственные сертификаты и сертификаты на покупку бытовой техники от торговых сетей. Еще раз хотелось бы выразить надежду на то, что население все же погасит имеющиеся долги. Как отметил руководитель нашего холдинга Денис Паслер, только обеспечение высокого уровня собираемости позволит реализовать запланированные ремонтные и инвестиционные программы.

Если говорить о долгах ГУКов, то, к сожалению, в этом месяце наблюдается тенденция по снижению оплаты. Денег от управляющих компаний нет! На данный момент пришло всего-навсего 3 млн 400 тысяч рублей. Мы ожидаем, что деньги будут собираться. Мы со своей стороны предлагаем управляющим компаниям реструктуризировать задолженность равными платежами сроком на 3 года. Но, безусловно, управляющие компании должны подтвердить свою состоятельность. Мы поставили им условие оплаты октября, ноября и декабря в совокупности не менее 20 млн рублей от всех управляющих компаний. В свою очередь, у муниципальных организаций также образовались долги перед управляющими компаниями. Здесь свою роль должен сыграть муниципалитет... Мы желаем, чтобы управляющие компании работали успешно, но не за наш счет, а зарабатывали самостоятельно. В общем, нужно работать, а не сидеть сложа руки!

Хотелось бы остановиться на задолженности по муниципальному бюджету. На данный момент она составляет порядка 32 млн рублей - это неоплаченное потребление сентября, октября и ноября. Конечно, надеемся, что муниципалитет как можно скорее оплатит эту сумму. В завершение хотелось бы пожелать горожанам войти в следующий год без долгов! Теплого Нового года!».