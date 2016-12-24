Путь к вершине моды

Покорить Москву - именно с этой целью множество оптимистичных провинциалов приезжают в столицу нашей Родины. Одни едут просто за длинным рублем, другие - чтобы успешно реализовать себя в профессии (длинного рубля, кстати, это тоже не отменяет). Наша землячка Елена Киреева в свое время поехала в Москву за мечтой. В детстве она, как и многие девчонки, мечтала стать парикмахером и даже выучилась этой профессии, но потом решила связать свою жизнь с модой. Для начала она получила специальность «конструктор-модельер» в электромеханическом колледже, потом пошла учиться на дизайнера костюма в Институт национальной культуры. Параллельно в техникуме легкой промышленности осваивала профессию закройщика-портного. После получения диплома отправилась в Москву и там за короткое время смогла добиться сотрудничества со знаменитым кутюрье Вячеславом Зайцевым и победить в Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато 2017».

О Вячеславе Зайцеве

- Я всегда мечтала поработать с Вячеславом Зайцевым, - рассказывает Елена Киреева. - И когда я приехала в Москву, сразу же отправила в его Дом моды резюме. Меня пригласили на встречу. Зайцев высоко оценил мои работы, сказал, что они очень красивые. Я помогала ему в работе над коллекцией «Импровизация NEXT», которую он представил в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в марте этого года.

Вячеслав Зайцев - очень интересная личность, он замечательный художник и хороший человек, многому может научить, многое показать. Конечно, маэстро моды уже в возрасте, но до сих пор сам рисует, причем очень красиво. И он открыто высказывает свое мнение. Во время примерок все портные и конструкторы приходят и смотрят, как он работает. Причем его советы всегда дельные, он не ошибается. У него великолепное чувство стиля, он настолько профессионал, что даже приложенная им к модели какая-нибудь тесемочка создаст шедевр. Его показы - это всегда шоу. Меня покорила его коллекция из индийского сари. Я бы, например, никогда не подумала, что из сари можно сделать жакет, платье, причем очень красивые.

Сейчас в Доме моды Зайцева я бываю не так часто, но они приглашают помочь с коллекцией перед показом. В настоящее время я работаю конструктором одежды в компании, которая занимается детской одеждой, в том числе школьной. Сейчас мы разрабатываем новогоднюю коллекцию.

Два первых места на «Этно-Эрато» - за мордовскими мастерицами

- Что значит для меня участие в конкурсе «Этно-Эрато»? Мне хотелось показать себя, - говорит Елена Киреева. - Ведь национальные костюмы во всем мире являются важной частью образа страны и культуры. Национальный костюм - это традиции, история и уникальность. Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» дает возможность молодым талантливым модельерам заявить о себе, показать свои работы взыскательному жюри и выйти на зрителя. В конкурсе участвовали представители 50 субъектов России, стран СНГ и других государств - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Украины, Монголии, Индии. В «Этно-Эрато» было несколько номинаций: «Лучший славянский костюм», «Лучший костюм народов Кавказа», «Лучший восточный костюм», «Лучший костюм финно-угорских народов», «Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Этнические мотивы в национальном костюме», «Ретро национального костюма» и «Лучший этнический костюм в действии».

- Расскажите о своей коллекции-победительнице…

- На конкурс «Этно-Эрато» я представила свою дипломную коллекцию «Нарда». Нарда - богиня любви и красоты мордовского народа. Эту коллекцию я делала под руководством Лосевой Галины Владимировны. Сейчас в коллекции 3 костюма, конечно, хотелось бы пополнить ее хотя бы до 5. «Нарда» - это стилизация сценического молодежного костюма с элементами мордовской вышивки, орнамента, вязки. Работа была очень кропотливая, чтобы создать три костюма, понадобилось около трех месяцев. Вязка и вышивка были выполнены на машине, а вообще здесь много ручной работы. Надо было подобрать все так, чтобы образ выглядел законченным и гармоничным.

В составе жюри «Этно-Эрато» - деканы, заведующие кафедр дизайна российских университетов, а также художники-модельеры из Грузии, Казахстана, Монголии, Краснодарского края, Якутии и других регионов, которые в прошлые периоды занимали призовые места. Наверное, судьям понравился неординарный образ моих моделей, раз их оценили так высоко. Кстати, еще одна коллекция из Мордовии Ольги Матвеевой заняла на конкурсе второе место. Раньше мы с ней знакомы не были. Вообще очень удивительно, что два мордовских дизайнера на одном конкурсе заняли высокие места. Так что номинация «Лучший финно-угорский костюм» осталась за нами.

О планах на будущее

Если вы думаете, что Елена на этом остановится, то ошибаетесь. У нашей землячки грандиозные планы. Например, создать свою коллекцию в сценическом стиле и выступить на Неделе Высокой моды. Кстати, идея для будущей коллекции уже есть. Не сомневаемся, что с такой целеустремленностью и работоспособностью у Елены все получится, и мы еще не раз услышим ее имя. Не забывает она и о Саранске:

- Возможно, в будущем открою на родине свой магазин, - говорит наша мастерица, - но пока живу в Москве, здесь больше возможностей для развития и реализации.