ЛДПР за права человека

Общее государство - гарант прав

О правах человека разговоры ведутся уже давно, но зачастую все сводится к одним лишь разговорам. Права человека регулярно нарушаются и на Западе, где впервые начали о них говорить, и на постсоветском пространстве. В России тоже с правами человека не все идеально.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что нужно стремиться к созданию общего пространства, которое сможет объединить все страны бывшего СССР. Это даст гарантию защиты прав всех категорий граждан: «Нам нужно найти другую правовую форму государства. Восстановить СССР, но наполнить новым содержанием, назвав Союз свободных социальных республик. И мы получим Россию централизованную и объединенную. С бывшими советскими республиками как федерацией и с мощными соседями: Турция, Иран, Ирак - как конфедерация. Все хотят жить в большой, сильной стране. Такими были царская Россия и СССР. Значит, нужно создать современную светскую республику. Вот тогда права человека заработают в полную силу».

Такое государство будет правовым и экономически сильным - с общей валютой, третьей в мире после доллара и евро. «Рубль был мощным при царе, был и в Советском Союзе. Поэтому надо идти к таким мерам, пропагандировать их везде. Люди хотят этого, это всем нужно», - указывает лидер ЛДПР.

Также ЛДПР требует активнее защищать права русских, выдавать русскоязычным гражданам, желающим жить в России, паспорта.

Закупать сельскохозяйственную продукцию целесообразнее у фермеров из республик, которые раньше входили в состав Советского Союза. Глупо покупать продукты сомнительного качества и более дорогие, если их можно купить ближе и дешевле, считает Владимир Жириновский.

Среди прав человека не последнее место занимает право на здоровую эмоциональную обстановку, на общий позитив. Значит, следовало бы уменьшать количество негативной информации, которая выплескивается на граждан с экранов ТВ, из газет, радио и интернета. Люди имеют право на хорошее настроение и новости, приносящие радость.

«У нас с вами в советское время какая информация была: что-то воздвигли, построили, создали, кого-то наградили. А сейчас? Изнасиловали, убили, ограбили, подожгли. И этот негатив идет каждый день, это же воздействует на людей, лишает их положительных эмоций», - отмечает лидер ЛДПР.



Право быть собой

Право каждого человека на самостоятельность - условие гармоничного развития общества. Если человек сможет стать сильной и самостоятельной личностью, он обязательно добьется успеха, уверен Владимир Жириновский.

Известно, что каждый человек, попадая в новый коллектив, начинает приспосабливаться к атмосфере, вести себя «как все», чтобы стать частью этого социума. Но в этом, по мнению лидера ЛДПР, и заключается ошибка. Полностью подчиняясь коллективному разуму, индивидуум теряет самостоятельность: «Коллектив, безусловно, нужен. Но нужно уметь правильно смотреть на вещи и анализировать происходящее. Очень часто человек может стать жертвой чужих интересов. Посыл, который дает ему определенный коллектив, может быть связан с чем-то плохим. Но человек ведь не знает этого, он не разобрался и может совершать ошибки, подчиняясь воле большинства».

Разумеется, жить без коллектива может только очень сильная личность. Это человек, который сам себе может обеспечить досуг, который может использовать свое время с пользой для себя, не нуждаясь в компании других людей. Но это очень сложно. С другой стороны, никто не застрахован от того, что приятель может дать вредный совет, направить по ложному пути или свидетельствовать против него. Будет неприятно разочаровываться в нем. Но этого можно было бы избежать. Владимир Жириновский отмечает: «Есть приятели, с которыми можно легко провести время, сходить в кино, потусоваться, как сейчас говорят. Но в серьезной ситуации они вас не защитят. И в этом заключается проблема. Каждому нужно учиться быть независимым».

Особенно способность самостоятельно действовать и мыслить необходима молодежи, подчеркивает Владимир Жириновский. Нельзя допускать, чтобы сознанием молодых людей кто-то манипулировал, они должны уметь самостоятельно разобраться в любой ситуации и сделать правильные выводы, добавил лидер ЛДПР.



Право на равные возможности

Права людей с ограниченными возможностями требуют чаще всего чисто «физической» защиты: пандусы и създы для инвалидов-колясочников, книги со шрифтом Брайля для тех, кто не может видеть, телепередачи на «языке жестов» для глухонемых. Владимир Жириновский подчеркивает: нужно стремиться к обществу равных возможностей. Это, очевидно, требует бюджетных затрат, но лучше потратить дньги так, чем, к примеру, платить «штраф» в пользу Международного олимпийского комитета.

К сожалению, не все из нас имеют одинаковые физические данные. Кто-то не может ходить, другой плохо видит или слышит, у кого-то нет руки. Инвалидность может быть связана и с работой внутренних органов.

Все эти проблемы делают жизнь людей тяжелее в бытовом плане. Как подняться по лестнице, как добраться на работу, как позвонить по телефону, как перейти дорогу?

Мы об этом даже не задумываемся, а некоторые лишены этих элементарных возможностей. Наша жизненная среда пока что не позволяет людям с ограниченными физическими возможностями использовать весь свой потенциал.

Но это, подчеркивает лидер ЛДПР, не значит, что инвалиды менее талантливы, менее трудолюбивы. Вот и получается, что, исключая людей с ограниченными возможностями из жизни общества, мы сами отсекаем будущих больших ученых, изобретателей, писателей.

Давно пора сделать городскую среду безбарьерной, повсеместно запустить низкопольный общественный транспорт, предусмотреть реальные льготы для людей с ограниченными возможностями, скидки на оплату коммунальных услуг, создать программу адаптации инвалидов, чтобы люди не замыкались в себе. Владимир Жириновский уверен: «Мы все должны иметь одинаковые возможности, чтобы качество жизни зависело только от наших талантов, а не от банального бордюра или ступеньки».



Права человека на Западе не для славян

Один из известнейших примеров нарушения прав человека на Западе - Югославская война и позорное судилище, которое за ней последовало и не прекращается по сей день. Недавно в Гааге прямо в зале суда в знак протеста против несправедливого приговора покончил с собой хорватский генерал Слободан Праляк - уже седьмой военачальник-христианин славянской национальности, погибший во время этого так называемого трибунала.

ЛДПР много раз выражала свое несогласие с однобоким ходом этого суда. Виновными признают сербов и хорватов, но не представителей других национальностей, которые участвовали в гражданской войне в Югославии. Хотя весь мир видел, как они принимали у себя террориста Усаму бен Ладена, как резали головы славянским солдатам. Все это осталось за кадром и было названо «борьбой за независимость».

И это лицемерие Западной Европы, подчеркивает Владимир Жириновский, можно наблюдать уже не первый век: «Столетиями Европа закрывала глаза на то, как Турция исламизировала Балканы; до конца 19 века Европа мешала России освободить южных славян от интервентов. А уже в 20 веке довели до того, что исконные славянские земли в Югославии вдруг были объявлены мусульманскими, а сербов и хорватов, защищавших свой народ, объявили военными преступниками. И даже теперь, когда Югославия давно разделена, продолжают это судилище, которое нельзя назвать иначе, кроме как новым издевательством над славянами».



Решение МОК - проявление расизма

Но чаще всего сегодня обсуждается наиболее вопиющее нарушение: Международный олимпийский комитет нарушил право российских спортсменов выступать за Россию, приняв решение отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Спортсменам, в отношении которых не было доказано обвинение в использовании допинга, разрешат выступать под нейтральным флагом. В России подобный демарш исполкома МОК расценили как удар по национальной гордости. Лидер ЛДПР назвал решение МОК оскорблением для страны и политической провокацией: «Решение МОК - это спортивно-политический расизм, это оскорбление для России. Дважды от Олимпиады отстраняли Германию за мировые войны, Японию за это же, ЮАР за расизм. А Россия в каждом веке спасает мир! Сейчас мы спасаем Ближний Восток от терроризма. За что нас отстранили? Да просто потому что мы им не нравимся, мы не такие, как все, мы не подчиняемся США. И еще и обязали нас заплатить за это!».

Владимир Жириновский отмечает, что руководители МОК специально дождались зимних Игр, в которых российские спортсмены сильнее: «Да еще и выборы президента у нас близко. Так что это в чистом виде политическая провокация».

ЛДПР настаивает на том, чтобы объявить полный бойкот Олимпиады: «Спортсмены могут ехать на Игры только от страны, а если страна отстранена, то отстранены и ее представители. Это МОК сорвал участие наших спортсменов!» - подчеркивает Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР также предлагает провести в Сочи - параллельно с Олимпиадой - собственные Игры доброй воли, как уже было раньше.



Право на выбор

В России, как уже сказано, права человека тоже порой нарушаются. Прежде всего, речь идет о праве граждан на честные конкурентные выборы. ЛДПР неоднократно критиковала и постоянное использование админресурса партией власти, и фактическую безальтернативность грядущих президентских выборов.

Владимир Жириновский указывает, что в России нет механизма прихода к власти оппозиции: «Это не только сейчас, а все 1155 лет так. Никогда некремлевский кандидат не приходил к власти мирно, и ни один глава страны не ушел спокойно в отставку. В XXI веке нам нужно двигаться к тому, чтобы пропал страх, что на выборах могут победить новый кандидат или новая партия».

Лидер ЛДПР предлагает всем кандидатам на пост президента России следующую схему: «Та политическая сила, которая выдвинула кандидата, занявшего второе место, получит пост премьер-министра или, по крайней мере, пост первого вице-премьера. Партии, чьи кандидаты займут последующие места, но с весомым результатом, смогут рассчитывать на портфели отдельных министров в правительстве. Такой уговор позволил бы нам наконец перейти к многопартийному правительству и показать людям, что они не зря ходят на выборы, а их голоса приводят к конкретным политическим изменениям. Кроме того, партии получили бы серьезный импульс к развитию».

Как видите, «права человека» - понятие очень широкое. Фактически этим понятием можно описать все, за что борется ЛДПР.

Дмитрий Журавлев