Сальто тигра и девушки Бонда

В понедельник в Саранске прошел IV студенческий фестиваль-конкурс по черлидингу на Кубок Ледового дворца. Каждый раз участникам этих соревнований удавалось удивлять и зрителей, и судей. Здесь всегда отличная атмосфера. Красавицы студентки в красивых костюмах под энергичную музыку зажигают зал, выполняют акробатические номера и выбросы. Неудивительно, что и зрителей на трибунах с каждым годом все больше. Да и парни среди участников перестали быть редкостью. Казалось, ну чем может удивить Кубок Ледового дворца в этот раз?! Но организатор и главный судья соревнований, руководитель спортивно-танцевального клуба «CHERRY» Елена Вишнякова решила пойти в этот раз дальше и провести соревнования по спортивным правилам. Команды соревновались в двух номинациях: чир-фристайл и чир-данс-шоу. Кроме того, все команды представили видеопрезентации на тему предстоящего чемпионата мира по футболу.

Фавориты

За годы соревнований зрители привыкли к эффектным номерам. Чир-фристайл уже соревновательная программа, которая включает в себя, пируэты, шпагаты, различные прыжки, махи, поддержки… При этом синхронности, красоты линий, слаженности действий внутри команды никто не отменял. В этой номинации выступали четыре коллектива, но самые зажигательные черлидеры оказались в команде «ТERRA» (географический факультет) и «Vip» (экономисты). Красивые перестроения, сложные поддержки, необычные костюмы - все говорило о том, что выступают фавориты. А зрители поддерживали их так, что практически заглушали музыку. Стоит сказать, что эти две команды каждый год бьются только за высокие места, их выступления всегда запоминаются.

Войти в образ

Незабываемое шоу устроили участники номинации чир-данс-шоу. И хотя черлидеры филологического факультета не смогли выйти в финальные баттлы, они запомнились оригинальными черными костюмами с поясом, напоминающим национальную вышивку. Может, им стоило окончательно войти в образ и выбрать для домашней заготовки народную музыку, ведь правила черлидинга этого не запрещают.

В интересном образе предстали и студентки факультета иностранных языков из команды «Bright Impuls». Девушки вышли на сцену в лосинах под камуфляж и топиках, причем они так вжились в образ, что порой напоминали отряд девушек Бонда. Приятно удивили команды института национальной культуры и аграрного института, но, пожалуй, самой сложной и зрелищной в этой номинации была программа черлидеров «Non stop» архитектурно-строительного факультета. В их команде даже тигр делал сальто!

В финальных баттлах четверка, разбитая судьями на пары, импровизировала под музыку, поставленную организаторами. Уже который год на баттлах звучит музыка разных направлений. Мордовская народная песня, «Чайф», Верка Сердючка, «Катюша», танго, русская народная - как видите, под черлидинг подходят любые мелодии, главное - быстро сориентироваться и синхронно исполнить движения, передавая настроение и характер звучащей композиции. Кто с этим справится лучше - тот и победит.

О призах

В этот день без подарков не осталась ни одна команда. Всем участникам вручили по торту и диплом участника. А вот главные призы в этот раз удивили. Конечно, чемпионы получат Кубок Ледового дворца. Но это еще не все. Победители спортивных номинаций получили путевку на Всероссийские студенческие соревнования по черлидингу!

- Мы постараемся обеспечить им комфортное пребывание на соревнованиях и взять на себя расходы по трансферу и участию, - заявила организатор и главный судья соревнований Елена Вишнякова.

К тому же «ТERRA», «Vip» и «Non stop» удостоились специального приза - приглашения выступить в качестве артистов на фестивале болельщиков FIFA 2018, который пройдет в Саранске во время чемпионата мира по футболу.

Праздник молодости и спорта завершился, участники на год попрощались с Кубком Ледового дворца. А зрителям остается гадать, сможет ли команда экономического факультета завоевать Кубок в четвертый раз подряд.

Победители в номинации чир-фристайл:

1. «Vip» (экономический факультет)

2. «ТERRA» (географический факультет)

3. «ТЕГИ» (Историко-социологического институт)

Победители в номинации чир-данс-шоу:

1. «Non stop» (архитектурно-строительный факультет)

2. «ИНК-dance» (Институт национальной культуры)

3. «Eclipse» (Аграрный институт)

Людмила АНЮТИНА, фото Юрия ГЛЕБОВА