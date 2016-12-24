Нужно ли межевать, если оформлено право?

Законодательством предусмотрено уточнение местоположения границ и площади земельного участка для случаев, когда участок поставлен на государственный кадастровый учет с присвоением кадастрового номера и права на него оформлены, либо право зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Но при этом статус площади земельного участка - "декларированная", т.е. границы не установлены в соответствии с требованиями законодательства.

В этом случае нужно обращаться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана, содержащего сведения о местоположении границ земельного участка. При этом специалист выезжает на местность, так как, как правило, требуется согласование границ с соседями.

Закон не обязывает владельцев земельных участков проводить процедуру уточнения границ земельных участков, но при отсутствии в ЕГРН сведений об установленных границах земельных участков могут возникнуть споры между соседями, а иногда даже судебные тяжбы.

Кроме того, с 2018 года законодатель предполагает внесение изменений в действующее законодательство, в результате чего требование о наличии границ будет обязательным при совершении сделок с земельными участками.













