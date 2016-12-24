Нужно ли межевать, если оформлено право?

Социум

Законодательством предусмотрено уточнение местоположения границ и площади земельного участка для случаев, когда участок поставлен на государственный кадастровый учет с присвоением кадастрового номера и права на него  оформлены, либо право зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Но при этом статус площади земельного участка - "декларированная", т.е. границы не установлены в соответствии с требованиями законодательства.

В этом случае нужно обращаться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана, содержащего сведения о местоположении границ земельного участка. При этом специалист выезжает на местность, так как, как правило, требуется согласование границ с соседями.

Закон  не  обязывает  владельцев  земельных  участков  проводить  процедуру  уточнения  границ  земельных участков,  но  при  отсутствии  в  ЕГРН  сведений  об  установленных  границах  земельных  участков  могут возникнуть споры между соседями, а иногда даже судебные тяжбы.

Кроме  того,  с  2018  года  законодатель  предполагает  внесение  изменений  в  действующее законодательство, в результате чего требование о наличии границ будет обязательным при совершении сделок с земельными участками.






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