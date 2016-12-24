Нужно ли межевать, если оформлено право?

«И португальцы, и японцы не откажутся станцевать под мордовскую гармошку и выпить мордовской позы»
Всенародный творческий марафон «Шумбрат, Мордовия!» завершился грандиозным гала-концертом
Законодательством предусмотрено уточнение местоположения границ и площади земельного участка для случаев, когда участок поставлен на государственный кадастровый учет с присвоением кадастрового номера и права на него оформлены, либо право зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Но при этом статус площади земельного участка - "декларированная", т.е. границы не установлены в соответствии с требованиями законодательства.
В этом случае нужно обращаться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана, содержащего сведения о местоположении границ земельного участка. При этом специалист выезжает на местность, так как, как правило, требуется согласование границ с соседями.
Закон не обязывает владельцев земельных участков проводить процедуру уточнения границ земельных участков, но при отсутствии в ЕГРН сведений об установленных границах земельных участков могут возникнуть споры между соседями, а иногда даже судебные тяжбы.
Кроме того, с 2018 года законодатель предполагает внесение изменений в действующее законодательство, в результате чего требование о наличии границ будет обязательным при совершении сделок с земельными участками.
Всенародный творческий марафон «Шумбрат, Мордовия!» завершился грандиозным гала-концертом
Столица Мордовии День героев Отечества отметит салютом и молодежной патриотической дискотекой
21 ноября во всём мире отмечается День телевидения. В оскароносном кинофильме Владимира Меньшова один из героев убеждает, что «со временем...
На минувшей неделе в Пролетарском районном суде началось слушание громкого дела по иску ООО «Группа Краски» к экс-солистке известного...
В этом году в республике появились семьи, где родились девятые дети!
Родители ребенка, угодившего под автобус, по суду требуют с водителя 500 тысяч рублей
«ВС» выяснил, чем известны болельщики футбольных сборных, которые будут проводить матчи ЧМ в Саранске
В МВД по РМ обсудили результаты борьбы с организованной преступностью, раскрытие убийств времен криминальных войн между группировками,...
Мэр Саранска Петр Тултаев встретился с корреспондентом японского издания