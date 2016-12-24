«Стучи» и получай!

На минувшей неделе в России на общественное обсуждение вынесли проект приказа МВД России о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших. В МВД практику подобных выплат планируют сделать регулярной, всерьез рассчитывая, что эта мера позволит более эффективно бороться с преступностью. Оправдан ли такой подход - пытался понять корреспондент «ВС».

Кому, за что и сколько?

Проект министерского приказа, несмотря на всю его необычность для отечественной правоохранительной системы, вряд ли можно назвать полноценным новшеством. Практика выплаты денежных вознаграждений за помощь в раскрытии преступлений существует в нашей стране и сейчас. Другое дело, что она крайне нерегулярна и ничем не регламентирована. Собственно, документ, вынесенный на общественное обсуждение, и призван досконально разъяснить, когда, кому и в каком размере будет выплачиваться денежное вознаграждение. Как поясняют в силовом ведомстве, размер денежной премии будет напрямую зависеть от того, насколько конкретные сведения, сообщенные гражданином, помогли в раскрытии того или иного преступления. Важным моментом здесь является тот факт, что заработать рядовые граждане смогут, только сообщив правоохранителям информацию о тяжком или особо тяжком преступлении. И только в тех случаях, когда полиция сама попросит о помощи. Проще говоря, если вы придете в полицию и сообщите о совершенном преступлении, но полиция при его раскрытии не обращалась за помощью к гражданам, денег вам никто не заплатит. Проект приказа особо оговаривает то обстоятельство, что сообщить о преступлении или лицах, которые его совершили, необходимо только в тот период, когда соответствующее объявление было размещено на официальном сайте МВД РФ. Разумеется, сведения, за которые планируют платить, должны быть достоверными и наверняка будут проверяться. Оплачена будет и непосредственная физическая помощь, оказанная гражданином при задержании опасного преступника. Но документ подчеркивает, что именно опасного преступника, а не мелкого воришки. К примеру, если на ваших глазах совершено убийство, а вы бросились в погоню и смогли задержать преступника, то можете рассчитывать на денежное вознаграждение. Если же вы в троллейбусе задержали карманника, подрезавшего кошелек, то в лучшем случае вас просто поблагодарят или грамоту дадут.

Точных сумм денежного вознаграждения опубликованный проект приказа не предусматривает. Все будет зависеть от тяжести совершенного преступления, за помощь в раскрытии которого объявлена награда. Но не установлен и предельный размер выплаты. Это говорит о том, что за помощь в раскрытии действительно серьезного преступления, представляющего общественную опасность, денежное вознаграждение может достигать действительно больших сумм. При этом выплачиваться оно будет по специально оформленной заявке, которая является бланком строгой отчетности. Предполагается, что решение о выплате денежного вознаграждения до полумиллиона рублей будет принимать руководитель территориального органа МВД РФ. В том случае, если размер обещанной премии находится в интервале от пятисот тысяч до трех миллионов рублей, соответствующее решение будет принимать заместитель министра внутренних дел РФ. В случаях же, когда размер вознаграждения превысит три миллиона рублей, решать будет уже лично министр внутренних дел РФ. Разумеется, гражданин, сообщивший органам правопорядка ценную информацию, может рассчитывать на полную анонимность. Это очень важный момент. Ведь, если полиция на своем официальном сайте будет публиковать личные данные небескорыстных помощников, последствия для них могут быть очень печальными.

Наконец, еще один важный момент. Проект приказа не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета. Планируется, что вознаграждение будет выплачиваться из тех сумм, которые уже выделены государством на оперативно-разыскную деятельность.

Сколько стоит убийца

Попробуем на конкретном случае разобрать, на какую сумму сможет рассчитывать человек, сообщивший в полицию, например, об убийце. Летом прошлого года Мордовию потрясло тройное убийство в Торбеевском районе республики. Бывший уголовник Григорий Грязнов застрелил из охотничьего карабина сначала одноклассника, работавшего в московской полиции. С ним у него возник конфликт по пьяному делу. Затем убил приятеля, который, по слухам, занял место смотрящего в районе после того, как Грязнов оказался за решеткой. А после расправился с местной дояркой, с которой у него якобы были отношения. «Выполнив свою миссию», Григорий Грязнов пустился в бега. Некоторое время мужчина скрывался в окрестных лесах. Задержать его полиция не могла почти неделю. Правоохранители тогда официально обратились за помощью к населению, пообещав денежное вознаграждение за информацию о местонахождении злодея. Стражи порядка не без оснований рассчитывали на то, что рано или поздно Грязнов выйдет к людям. Так и случилось. Он пришел в дом одноклассника Геннадия Ждакаева. Но тот покрывать его не стал. Улучив момент, Геннадий Ждакаев сообщил о его местонахождении в полицию. Сейчас сложно судить о том, что им двигало: желание заработать денег или страх перед Грязновым. Возможно, оба этих обстоятельства. В итоге дом, в котором прятался Григорий Грязнов, окружили бойцы Росгвардии. Грязнов оказал вооруженное сопротивление, снова попытался скрыться, но в перестрелке был убит. Обещанное материальное вознаграждение в размере пятисот тысяч рублей Геннадий Ждакаев получил. Правда, средства эти мужчина обещал отдать на строительство храма. Впрочем, это его личное дело.

В истории отечественной правоохранительной системы случались выплаты и более существенных сумм. Лидерами по этому показателю являются Шамиль Басаев и Аслан Масхадов. За информацию о местонахождении первого еще в 1999 году была объявлена награда в один миллион долларов. Впоследствии эта сумма значительно выросла. В 2004 году обещали выплатить триста миллионов рублей за информацию о местонахождении лидеров террористического подполья на Северном Кавказе. Аслан Масхадов был ликвидирован спецслужбами в 2005 году, годом позже аналогичная участь постигла и Басаева. Примечательно, что обещанное вознаграждение было выплачено, но имена агентов, сообщивших силовикам данные о местонахождении террористов, разумеется, разглашению не подлежат.

Справедливости ради стоит отметить, что платят в нашей стране не только за информацию об убийствах и терроризме. Довольно серьезные суммы выплачивались и за информацию о других тяжких преступлениях. К примеру, в 2011 году по предложению тогдашнего начальника УВД Новгородской области Анатолия Якунина администрация выделила из областного бюджета один миллион рублей на поощрение граждан, которые помогли раскрыть сеть фальшивомонетчиков. Но это были личная инициатива руководителя территориального органа МВД РФ и добрая воля руководства области. Проще говоря, могли бы и не заплатить. В случае же с проектом приказа МВД РФ, который сейчас обсуждается, уклониться от выплат силовому ведомству будет сложнее. Если вознаграждение будет объявлено и информация о преступлении поступит от граждан, денежки придется отдать. Впрочем, как уверяют в силовом ведомстве, именно полиция в первую очередь заинтересована в законодательном закреплении подобной практики.

Давайте жить дружно

В развитых странах дружба с полицией всегда считалась основой безопасности общества. Примечательно, что дружба эта всегда подкреплялась деньгами. На Западе уже давно существуют так называемые охотники за головами. Это люди, специализирующиеся на раскрытии преступлений и задержании особо опасных преступников за материальное вознаграждение. В России же людей, помогающих стражам порядка даже бескорыстно, почему-то пренебрежительно называли стукачами. На того же Геннадия Ждакаева, сообщившего стражам порядка о местонахождении Григория Грязнова, косо поглядывали дружки убитого. Как известно, Грязнов придерживался так называемых воровских понятий, согласно которым помогать полицейским западло. Правда, и сами российские стражи порядка существенно отличаются от зарубежных коллег. Известны случаи, когда сотрудники правоохранительных органов входили в состав организованных преступных сообществ, сливая их лидерам оперативную информацию. Лишь в последние несколько лет общественное сознание в нашей стране понемногу начало приходить в норму. Авторитет правоохранителей слегка подрос, да и обычное население, по всей вероятности, устало жить по понятиям. Сейчас, к примеру, в порядке вещей сообщить в полицию о пьяном водителе или заявить о чиновнике, который вымогает взятку. Правда, скептики все равно опасаются, что новая законодательная норма в случае ее официального появления лишь породит новые коррупционные схемы. В интернете даже приводят конкретные сценарии. Например, силовики самостоятельно проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, а когда местонахождение преступника установлено, в дело вступает так называемый карманный агент оперативника. Якобы именно он сообщил стражам порядка ценные сведения. Но ему в итоге перепадает денег только на пару бутылок водки, а остальные средства оседают в карманах полицейских. Теоретически такая схема, конечно, возможна. Однако большинство экспертов все же положительно оценивают законодательную инициативу МВД.

- Сама идея материального вознаграждения за ценную информацию мне очень нравится, - говорит саранский адвокат Сергей Наумов. - Эта мера, безусловно, окажет положительное воздействие на борьбу с преступностью в нашей стране. Однако опасаюсь, что ее реализация на практике может быть несколько испохаблена. Другого слова просто трудно найти. Но это вовсе не означает, что от претворения этой идеи в жизнь следует отказаться.

Алексей Константинов