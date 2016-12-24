«Лучшая улыбка мира»

Жена бывшего полицейскогоМордовии Игоря Панкратова

на международном конкурсе красоты в Китае завоевала престижный титул





Супруга экс-замминистра МВД по Мордовии Игоря Панкратова Наталья с блеском выступила на международном конкурсе красоты для замужних дам в Китае «Mrs. Globe 2017» («Миссис Земной шар - 2017») и завоевала титул «Лучшая улыбка года». Наталья Панкратова долгие годы жила в Саранске, пока ее супруг занимался искоренением организованной преступности в регионе. В 2014 году Игорь Панкратов оставил службу в полиции и перебрался работать в администрацию Самарской области. Наталья с детьми переехала вслед за мужем. Однако Саранск супруга полицейского не забывает, в нашем городе она уже 10 лет является руководителем детской студии развития «Почемучка».

Финал международного конкурса красоты для замужних дам «Mrs. Globe 2017» прошел 12 декабря в китайском городе Шэньчжэнь. В нем приняли участие прекрасные представительницы 72 стран мира! Россию в этом году представляла победительница конкурса «Миссис Самарская губерния - 2017», первая вице-миссис России 2017 Наталья Панкратова. Примечательно, что супруга бывшего заместителя министра МВД по РМ на конкурс могла не попасть вовсе. Дело в том, что в Китай должна была ехать победительница «Миссис Россия - 2017» - жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина. Однако она не смогла принять участие в международном конкурсе, и почетную миссию представлять в этом году нашу страну предложили первой вице-миссис России 2017 Наталье Панкратовой.

Жюри конкурса мама троих дочерей Наталья Панкратова была удостоена чести войти в топ-15 лучших финалисток! Представительница России была на высоте в течение всей десятидневной конкурсной программы в Китае и покорила членов жюри и всех, кто ее поддерживал, своей красотой, харизмой и улыбкой! В рамках конкурса «Mrs. Globe 2017» Наталье был присвоен титул «BEST SMILE OF THE YEAR» («ЛУЧШАЯ УЛЫБКА ГОДА»)! В финале международного конкурса Наталья Панкратова продемонстрировала национальный русский дизайнерский костюм, шикарные вечерние наряды и аксессуары самарского дизайнера, удивила отличной физической формой. Кроме того, многодетная мама также блеснула зажигательными танцевальными выходами с ослепительной улыбкой!

«Сказочная страна Китай и гостеприимный Шэньчжэнь, красивое финальное шоу, красочный концерт и, конечно, «Mrs. Globe 2017» навсегда останутся в моей памяти большим и ярким событием! - рассказала Наталья Панкратова. - На финале я вошла в топ-15 самых красивых женщин земного шара, и это отличный результат! Из 70 участниц это очень почетное признание! И, конечно, шикарный титул «Лучшая улыбка года» обязует меня дарить тепло и свет каждому! Я благодарна всем, кто в меня верил и поддерживал!».

В семье Панкратовых три дочери - Милана, Ульяна и Славяна. Младшей Милане всего 3 года, она родилась в Саранске. «Средней Ульяне 10 лет. Девочка занималась фигурным катанием, а теперь решила научиться профессионально играть в большой теннис, - говорит Наталья. - Старшей Славяне уже 18 лет. Она творческий человек, с детства играет на скрипке. Несколько лет назад стала лауреатом международного конкурса в Праге».

Еще девушка окончила курсы визажа и фотографии, поэтому всегда помогала маме быть при параде. В этом году Славяна поступила во ВГИК и уехала учиться в Москву. Талантливая скрипачка решила стать продюсером.

- Идея принять участие в конкурсах красоты родилась спонтанно, - признается Наталья Панкратова. - Про конкурс «Миссис Самарская губерния - 2017» я узнала от мамы одноклассницы Ульяны, одной из его организаторов. Решила попробовать, потому что в отличие от различных конкурсов красоты к участницам не предъявляют требование соответствовать жестким параметрам по росту и размеру. Посоветовалась с мужем - он меня поддержал и в момент принятия решения, и в процессе подготовки к конкурсу. А вместе с ним и мои дочери: Славяна, Ульяна и Милана. Славяна, как человек, профессионально владеющий фотоаппаратом, помогала мне с фотографиями, а также с макияжем и причёсками. Мне повезло: поддержку я получила от каждого члена семьи - моего главного в жизни жюри.

При выборе миссис параметры оценки несколько другие, чем на конкурсах мисс. Бытует стандартное мнение, что главное в конкурсах красоты - соответствие параметрам: 90-60-90, высокий рост и привлекательная внешность. Но эти критерии относятся только к конкурсам среди молоденьких девушек. При выборе миссис работают другие факторы оценки. Главная привлекательность таких состязаний - внутренний потенциал и мощная женская энергетика. Эти конкурсы помогают женщинам вспомнить, что они могут быть привлекательными в любом возрасте, поднимают самооценку, дают возможность мужьям увидеть свою любимую по-новому. Ведь женщина в первую очередь - женщина. И уже потом жена, мама и так далее.

Самарский конкурс длился 3 месяца. В нем были различные творческие задания - от кулинарных поединков до конкурса «Кинодива», в котором я исполнила песню из кинофильма «Адмирал». В итоге меня признали «Миссис Самарской губернии - 2017». Затем был конкурс «Миссис Россия - 2017». Свою визитку на финале в Москве я посвятила своим любимым мужчинам - папе и мужу. И стала обладательницей короны «Вице-миссис России-2017», уступив первое место Полине Дибровой, жене знаменитого ведущего.

Вскоре стало известно, что Наталье предстоит представлять Россию на конкурсе красоты «Миссис мира - 2017» (MRS. GLOBE 2017) в Китае. В отличие от российских этапов, здесь ей предстояло дефилировать в купальнике. Поэтому перед конкурсом Наталье пришлось провести немало времени в тренажерном зале. На это время тренером Панкратовой стал многократный чемпион по бодибилдингу, «Мистер Вселенная - 2009» Алексей Шайкин. Он разработал для нее специальную программу, направленную на укрепление всех крупных групп мышц тела. Главная цель была - сформировать фигуру в виде песочных часов.

Наталья спортом занимается с детства. В школе и музыкальном училище были танцы, самбо, легкая атлетика и лыжи. После рождения детей стала регулярно посещать тренажерный зал и ходить на различные групповые занятия. «Я никогда не была худенькой, - говорит Наталья Панкратова. - Когда занималась самбо, на тренировках меня ставили в пары с мальчиками, потому что я была очень сильной от природы. Даже на соревнованиях занимала 2-е место по области в категории 47 кг среди девочек.

Еще наша семья давно перешла на правильное питание. Например, у нас в холодильнике вы не найдете колбасы, кетчупа или майонеза. Пищу либо готовим в мультиварке, либо варим, тушим или запекаем. Недавно купили гриль и теперь готовим на нем мясо и рыбу».

Наталья родилась в Кирове, училась в Кировском колледже музыкального искусства, затем окончила Академию культуры и искусства в Санкт-Петербурге по специальности «Дирижер хора». Затем девушка вышла замуж за свою первую любовь - Игоря Панкратова. Долгое время Наталья работала с детьми в музыкальной школе. Потом вместе с супругом она переехала в Нижний Новгород, где Игорь служил в отделе по борьбе с бандитизмом и иными опасными преступлениями против личности Волго-Вятского регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Затем Панкратовы перебрались в Саранск, где супруг Натальи занимал должность начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и другие высокие посты в МВД по Мордовии.

Игорь Панкратов: «При слове «Мордовия» у меня возникают только приятные ассоциации»

Имя бывшего заместителя министра внутренних дел Мордовии Игоря Панкратова у многих жителей республики ассоциируется с началом полномасштабной войны против организованной преступности в нашем регионе. Всего за несколько лет в республике были ликвидированы все сколь-нибудь значимые преступные сообщества, а их главари получили бесконечно длинные сроки заключения. И ни у кого в Мордовии нет сомнений, что значительная доля заслуг в этом принадлежит именно Игорю Панкратову. В декабре 2005 года он возглавил Управление по борьбе с организованной преступностью МВД по РМ. В ноябре 2008 года назначен на должность заместителя начальника криминальной милиции МВД по РМ. В августе 2011 года полковник полиции Панкратов назначен заместителем министра - начальником полиции МВД по РМ.

«От работы в Мордовии у меня остались только самые положительные впечатления. Меня многое связывает с республикой, здесь родилась младшая дочь, - рассказал в свое время журналисту «ВС» Игорь Панкратов. - В свидетельстве о рождении у нее записано, что она уроженка Мордовии. Именно здесь я смог реализоваться как руководитель. Но очистить республику от организованной преступности удалось только благодаря работе в команде. Все структуры МВД были нацелены на борьбу с группировками, а УБОП находился на передовой.

Когда я приехал в Мордовию, здесь была очень сложная ситуация: разгул криминала, заказные убийства, вымогательства были обычным делом. Благодарен тогдашнему руководителю мордовской милиции Николаю Ларькову, что пригласил меня в республику и дал возможность работать. Когда я приехал, в Саранске даже круглосуточных магазинов не было. Сейчас же предприниматели забыли, что такое платить дань бандитам за крышу. Люди свободно занимаются бизнесом, ездят на хороших машинах и не боятся, что к ним придут представители оргпреступности. Считаю, что приложил свою руку к возрождению республики. При слове «Мордовия» у меня возникают только приятные ассоциации. Прежде всего, они связаны с народом, с коллективом, в котором мне довелось проработать долгие годы».





Алексей Николаев