Подать документы в электронном виде: что нужно знать заявителю?

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Документы на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет объектов недвижимости - как отдельно по каждой из данных услуг, так и одновременно - можно подать в электронном виде.
Сервис подачи документов в электронном виде функционирует на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru). На данном портале заявители должны заполнить соответствующее заявление, подписать заявление электронной подписью (ЭП) и приложить к нему необходимый пакет документов в электронном виде.
В электронном виде заявление и документы, подаваемые на государственную регистрацию, должны быть подписаны ЭП соответствующих лиц. Для получения такой подписи необходимо обратиться в любой аккредитованный удостоверяющий центр, перечень которых также размещен на сайте Росреестра. Например, также подпись можно получить в филиале, заполнив заявку на сайте uc.kadastr.ru.
В случае, если обращается представитель заявителя на основании доверенности, необходимо приложить электронный образ такой доверенности, заверенный ЭП нотариуса. Для этого необходимо обратиться к любому нотариусу за совершением соответствующего нотариального действия.
После подачи документов портал сформирует начисление с уникальным идентификатором начисления (УИН платежа). Оплата госпошлины должна производиться после подачи документов с обязательным указанием в платежных документах данного УИН.
По результатам оказания услуг в электронном виде заявителям направляются документы исключительно в электронной форме, подписанные ЭП государственного регистратора прав.
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