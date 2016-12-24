Как зарегистрировать жилой дом в «упрощенном» порядке?

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В «упрощенном» порядке можно зарегистрировать право собственности гражданина на объект индивидуального жилищного строительства, который создан на земельном участке, предназначенном для такого строительства или для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке).
В данном случае государственный кадастровый учет и регистрация прав должны осуществляться одновременно.
До 1 марта 2018 года основаниями для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства в упрощенном порядке являются только технический план объекта индивидуального жилищного строительства и правоустанавливающий документ на земельный участок.
Таким образом, для кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом заявителю необходимо подготовить следующие документы:
- заявление о государственной регистрации права и государственного кадастрового учета в отношении жилого дома;
- технический план жилого дома с обязательным приложением разрешения на строительство;
- правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен жилой дом (в случае отсутствия сведений о государственной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости);
- иные документы, предусмотренные законодательством документы (например, доверенность, в случае, если от имени заявителя действует представитель).
Размер государственной пошлины за регистрацию права собственности на жилой дом в «упрощенном» порядке составляет 350 рублей.
Подать документы на государственный кадастровый учет и регистрацию прав возможно при личном обращении в офисы многофункциональных центров, а также в электронном виде посредством сервиса «Подать заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав», размещенном на официальном сайте Росреестра.
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