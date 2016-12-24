Мордовия отметила День Героев Отечества

В пятницу Саранск стал, без преувеличения, всероссийским центром празднования Дня Героев Отечества. Для участия в торжествах, приуроченных к этой дате, в столицу республики прибыли Герои Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда из всех регионов Приволжского федерального округа, члены их семей, а также представители министерства обороны страны, аппарата Полномочного Представителя Президента в ПФО, ряда ветеранских и патриотических объединений.

Торжественные мероприятия начались с молебна в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова и церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню, монументу воинам - уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и памятнику воинам-интернационалистам. В мероприятиях приняли участие президентский Полпред Михаил Бабич, заместитель министра обороны РФ, Герой России Дмитрий Булгаков, Глава Мордовии Владимир Волков, руководители общественных организаций, юнармейских и полковых отрядов.

В этот день в жилом массиве «Юбилейный» был открыт первый и пока единственный в стране проспект Российской армии. Новый городской объект благоустройства протяженностью в 800 и шириной в 45 метров решено целиком сделать пешеходным. Он уже выложен разноцветной тротуарной плиткой, по краям высажены ели и декоративные кустарники, установлены скамейки и малые архитектурные формы. А по весне здесь появятся газоны и клумбы, спортивные площадки и детские игровые комплексы. Своеобразный архитектурной доминантой проспекта будет 9-метровая памятная стела, увенчанная эмблемой Вооруженных сил РФ.

«Наша страна всегда гордилась своими защитниками, их воинским искусством, доблестью и верностью присяге, - отметил Михаил Бабич после того, как с монумента сняли полотнище. - Множество улиц, площадей, скверов в городах и населенных пунктах носят имя Советский армии. И сегодня мы возрождаем эту славную традицию, отдавая дань уважения нашей армии и флоту».

«Убежден, что это доброе начинание получит продолжение по всей стране, - продолжил Дмитрий Булгаков. - Пройдя легендарный путь, российские Вооруженные силы покрыли свои знамена неувядаемой славой. Вечная память всем тем, кто не вернулся с полей сражений, сохранил верность стране и народу».

«Новый проспект - это одновременно и настоящее украшение города, и очередной шаг в деле формирования его современного облика, - подчеркнул в свою очередь Владимир Волков. - Создавая по-настоящему комфортную среду проживания для граждан, мы должны помнить, что весь микрорайон - с современной школой, детскими садами, торговыми центрами, зонами отдыха и набережными - появился во многом благодаря участию Президента страны Владимира Владимировича Путина, его теплому отношению к нашей республике. В дальнейшем, после футбольного первенства мира, здесь планируется открыть еще и парк «Патриот». Надеюсь, при поддержке Минобороны столь важный для военно-патриотического воспитания проект приобретет реальные очертания».

День Героев Отечества имеет давнюю историю, напомнил Полпред Президента уже в ходе торжеств, прошедших в Республиканском дворце культуры. 9 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия - высшую воинскую награду страны. И с тех пор до 1917 года именно в этот день чествовали георгиевских кавалеров. В 2007 году по инициативе Главы государства Владимира Путина праздник - хоть и под чуть измененным названием - был возрожден.

«Россия чтит и помнит своих героев, - сказал Михаил Бабич. - Именно они ковали победу в Великой Отечественной войне, выполняли интернациональный долг в Афганистане, а сейчас - боевые задачи в Сирии, осваивали космос, испытывали боевую технику, растили хлеб и добывали уголь. Их имена золотыми буквами вписаны в историю страны. На их примере мы воспитываем молодых ребят - подрастающее поколение нашей Родины».

Для приволжских регионов этот праздник наполнен особым звучанием. Сегодня здесь проживают 10 Героев Советского Союза и 36 - Российской Федерации, более 160 Героев Социалистического Труда и три Героя Труда РФ.

Достойный вклад в общее дело внесли и жители нашей республики. Сразу 11 ее уроженцев имели по четыре георгиевских креста. За мужество, проявленное на фронтах Великой Отечественной войны, золотые звезды были вручены 109 уроженцам республики, а 23 человека стали полными кавалерами ордена Славы. Наконец, мордовская земля является родной сразу для нескольких Героев РФ, в том числе для военного летчика Сергея Вандышева, бойца отряда «Витязь» Сергея Бурнаева, командира группы спецназа Александра Янкловича и космонавта Владимира Дежурова.

«Имена наших Героев служат примером высочайшей доблести, отваги и беззаветного служения Родине, - заключил Глава РМ Владимир Волков. - В память о них на малой родине, в различных городах и поселках страны устанавливаются бюсты и мемориальные доски, переименовываются улицы и школы».

Продолжились торжества большим театрализованным представлением и праздничным концертом, в котором приняли участие артисты прославленного ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, творческие коллективы из Нижегородской, Самарской и Оренбургской областей, Пермского края, Татарстана и Мордовии. Ну а вечером небо над Саранском озарил праздничный салют - подарок горожанам от Министерства обороны РФ и 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона. Свидетелями уникального действа стали десятки тысяч человек.