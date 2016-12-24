Ученик Республиканского лицея для одаренных детей выиграл «золото» и «бронзу» на мировой олимпиаде

Республиканский лицей для одаренных детей давно славится громкими победами на мировых олимпиадах. И вот еще один успех. Ученик 9-го класса Тимур Давлетбаев на XIV Мировой естественно-научной олимпиаде юниоров IJSO-2017, которая проходила в Нидерландах, завоевал «золото» в личном зачете олимпиады и «бронзу» за экспериментальный тур в составе своей команды (с Ильей Пановым и Никитой Черновым).

- Тимур Давлетбаев приехал учиться к нам из Уфы в апреле 2017 года, - рассказывает научный руководитель Республиканского лицея для одаренных детей Дмитрий Подлесный. - Но к нам он пришел в статусе чемпиона России и кандидата в сборную страны. Пришел, чтобы подготовиться к мировой олимпиаде. Всего кандидатов в сборную было 26 человек, а в команду попадают только 6 лучших.

В мировой олимпиаде приняли участие 300 талантливых школьников из 50 стран мира, в том числе из Австрии, Германии, Сербии, Венгрии, Румынии, Эстонии, Индии, Кореи, Таиланда, Китая, Бразилии, Аргентины… Программа соревнований традиционно включала три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный.

- Эта олимпиада очень сложная, - продолжает Дмитрий Подлесный, - здесь нужно обладать хорошими знаниями по физике, химии и биологии в равных долях. Все три предмета надо знать в совершенстве, это такое многоборье, где треть баллов набирается за физику, треть - за химию, треть - за биологию. Провал в одном предмете - это просто катастрофа. Есть еще командный зачет. Каждая сборная делится на две тройки, и среди всех команд-троек разыгрывается всего один комплект наград. Так вот наши ребята взяли и «золото», и «бронзу»! Тимур к личной победе добавил третье место в командном зачете. Примечательно, что все 6 участников российской сборной команды вернулись из Нидерландов с золотыми медалями по результатам личного зачета! Таким образом, выступление российской команды на мировой олимпиаде оказалось наиболее результативным за всю историю выступлений национальной сборной на IJSO! Такой небывалый для России результат стал возможным в том числе и потому, что ребята месяц тренировались в образовательном центре «Сириус», созданном по инициативе Президента России Владимира Путина. По словам руководителей сборной команды, подготовка к мировой олимпиаде в «Сириусе» сыграла важную роль.

Во вторник, когда верстался номер «ВС», Тимур с командой был на пути в Россию, в Москве его еще ждет прием у министра образования России Ольги Васильевой. Но и в родном лицее его обязательно будут чествовать.

Остается добавить, что наставниками Тимура являются: преподаватели физики Синицын Юрий Сергеевич и Киреев Александр Анатольевич, преподаватель химии Хлевин Дмитрий Андреевич, преподаватель биологии Келин Евгений Александрович.