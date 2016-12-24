В минувшую среду в республиканском Доме печати состоялась пресс-конференция, посвященная итогам Финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, прошедшей в Москве.



Большинство заявок на билеты - от российских болельщиков

«Мы очень довольны жребием, который определил команды для Саранска, - отметил заместитель Председателя Правительства - министр целевых программ РМ Алексей Меркушкин. - Мы получили яркий межконтинентальный набор стран с разными культурами. Их объединят позитивные жизнерадостные болельщики. Ожидаем большое количество гостей из этих стран. Сборная Португалии вызывает особое восхищение. Криштиану Роналду сейчас один из лучших игроков планеты! Это большая ответственность - принимать такую звезду, ведь за ним приедут не только болельщики из Португалии, но и поклонники со всего мира. Думаю, наши гости заинтересуются мордовской культурой, а мы будем рады принимать их в Саранске».

Столицу Мордовии в Москве представляли послы города-организатора ЧМ-2018, руководство республики и города, а также кандидаты в волонтеры АНО «Оргкомитет «Россия-2018». 13 волонтеров из Саранска помогали организаторам по шести функциональным направлениям: протоколу, работе с командами, аккредитации, прибытию и отъездам, сервисам для зрителей и информационным технологиям. Директор волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ (г. Саранск) Иркям Суркова рассказала, что наши волонтеры показали себя с лучшей стороны. Владислав Любушкин стал единственным волонтером из Мордовии, который работал в медиацентре Кремля, осуществлял IT-поддержку.

Алексей Меркушкин также сообщил, что 18 декабря станет известно, какая сборная во время проведения мундиаля будет базироваться в Саранске. Скорее всего, это будет Панама.

Зашла речь на пресс-конференции и о количестве проданных билетов на матчи в Саранске. «Продажа билетов проходит по многоступенчатой системе, - рассказал Алексей Меркушкин. - Вчера стартовал второй этап. Точное количество проданных билетов на матчи в Саранске знают только в ФИФА. Но они нам пока эту цифру не говорят».

Также на пресс-конференции рассказали, что продажи билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ возобновились 5 декабря исключительно на сайте FIFA.com/bilet, и интерес к турниру после проведения Финальной жеребьевки только растет.

За первые сутки продаж болельщики со всего мира уже запросили 1318109 билетов, а текущий этап продаж продлится до 12.00 31 января 2018 года. В рамках данного периода болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, а также иные билетные продукты. При этом не имеет значения, в какой день этого этапа подается заявка. У всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться посредством случайной жеребьевки.

На данный момент большинство заявок было подано российскими болельщиками, однако спрос со стороны зарубежных поклонников футбола также остается высоким и составляет 34 процента от запрошенных билетов. В этом отношении лидируют болельщики из Аргентины, Перу, Мексики, США, Колумбии, Бразилии, Марокко, Египта, Китая и Польши.

«Россия сделает все, чтобы это был самый лучший чемпионат!»

Корр. «ВС» удалось пообщаться и с польскими журналистами, также присутствовавшими на пресс-конференции в Саранске. Роман Ильменский и Радослав Ленярский - сотрудники одного из самых популярных в Польше изданий «Wyborcza». Журналисты из Польши планируют написать целую книгу о подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года.

- Вы приехали только в Саранск или планируете посетить и другие российские города?

- Мы уже побывали в Санкт-Петербурге, в Москве на жеребьевке. Наши российские коллеги удивлялись, почему одним из городов для проведения чемпионата мира был выбран Саранск. Также многие люди задавались вопросом, почему именно Саранск, а не такой город, как, например, Ярославль. Мы не встретили в Москве никого, кто бывал в Саранске. И это было очень интересно для нас. Мы решили приехать в Саранск и сами все посмотреть. Нам интересен ваш город. Например, у нас в Польше город, численность населения которого достигает 300 тысяч человек, считается крупным, в то время как по российским меркам это небольшой город. Кроме того, планируем посетить Волгоград, Казань и Сочи. Кстати, для нас это уже не первый визит в Россию. Мы готовимся написать книгу о подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года.

- Каковы первые впечатления от нашего города?

- Пока еще мало что успели посмотреть. Побывали в Мемориальном музее военного и трудового подвига, хотим посетить Музей им. Эрьзи. Видели Кафедральный собор им. Ушакова. Я люблю смотреть храмы, это очень интересно. Также отобедали в кафе Big Pig. Нам понравилось это заведение, нас хорошо встретили. Разговорились там с официантами. Они признались, что очень ждут чемпионата мира, а с ним - притока в Саранск туристов.

- Ну так что, недаром Саранск попал в число городов для проведения мундиаля?

- Когда я ехал в Саранск, думал, что будет хуже, чем есть. К счастью, мои ожидания не оправдались. Мы вышли из поезда в 7 утра, было еще темно. Проспект Ленина нам не очень понравился, там идут ремонтные работы. Чем ближе мы подъезжали к центру, тем становилось лучше. Остановились в гостинице «Саранск». Я послал фотографию с видом города, сделанную из окна моего номера, московской коллеге - журналистке одной из ведущих газет России. И она ответила: «О-о, хороший город! Мне нужно срочно там побывать!»...

Знаете, я много поездил по миру. Люди не знают хорошо Россию... Польшу все-таки знают лучше. Наша страна является членом Евросоюза. Но Россия для многих остается terra incognita... Думаю, люди будут приятно удивлены, когда приедут в Россию.

- А что вы скажете по поводу ситуации относительно сноса советских памятников в Польше?

- С памятниками очень сложная ситуация. Не все так, как пишут некоторые российские газеты. У нас принят специальный закон о декоммунизации (c апреля 2016 года в Польше действует закон, запрещающий называть улицы, школы, больницы в честь героев или событий, прославляющих коммунизм, - прим. «ВС»). Например, теперь в Польше не может быть улиц Советской или, скажем, Коммунистической. История Второй мировой войны для Польши вообще очень сложная... Знаете, я могу сказать одно - если вы, россияне, приедете в Польшу, у вас не возникнет никаких проблем! У нас существовал очень хороший проект, в рамках которого люди из Калининграда могли свободно, без виз въезжать на территорию Польши, а поляки - в Калининград. К сожалению, наше правительство закрыло этот проект. Понимаете, политика - это одно, люди - это другое.

- Каковы ваши ожидания от предстоящего чемпионата мира?

- По моему мнению и ожиданиям поляков, это будет очень хороший чемпионат мира для нашей команды. Мы думаем, что наша команда сейчас сильна. У нас есть Левандовский и другие хорошие футболисты. Кто сильнее - Левандовский или Роналду? Думаю, на данный момент Левандовский. Конечно, он не такая звезда, как Роналду, но он самый лучший нападающий! Мы им гордимся. Если же говорить о чемпионате как о спортивном мероприятии, то полагаем, что Россия сделает все, что может сделать, чтобы это был самый лучший чемпионат!

- А вы приедете к нам в Саранск смотреть чемпионат мира?

- Может быть. Польша играет первый матч на стадионе «Спартак» в Москве. Вы знаете, это очень интересно - стадион «Спартака» бело-червонный (в пер. с польского «бело-красный» - прим. «ВС»). Такие же цвета и на польском флаге.

- Вчера прошло заседание МОК. Как вы оцениваете решение МОК, позволяющее российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх - 2018 только в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна России?..

- Хороший ли это вариант - участие российских спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом? Быть может, такой вариант хорош для мира, но не для России. Конечно, из-за сложившейся ситуации Олимпиада может потерять хороших спортсменов из России, и это проблема для спорта и имиджа этой Олимпиады...

По моему мнению, если бы Россия заявила о своей полной открытости и готовности сделать все, чтобы подобная ситуация больше не повторилась, все могло быть иначе. На мой взгляд, это и стало главной проблемой России. Поэтому господин Бах и другие руководители МОК сказали - так не пойдет, если вы с нами не сотрудничаете, то и мы не будем.

- И все-таки стоит ли российским спортсменам выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом?

- Если вы спрашиваете меня как болельщика, я отвечу - конечно, стоит! Потому что это будет лучше для спорта и, по моему мнению, для России. Но в то же время я понимаю, какая сложилась ситуация. Многие люди могут посчитать решение российских спортсменов об участии в Олимпиаде под нейтральным флагом непатриотичным...