«Не представляю, кому могло прийти это в голову…»

Страны СНГ забудут Кирилла и Мефодия?

Президент Казахстана намерен перевести графику казахского языка с кириллицы на латиницу. Следом с таким предложением выступили и в парламенте Киргизии. Но реформа таит в себе множество подводных камней, что может обернуться возникновением социальных проблем - вплоть до раскола общества. При этом перевод языка на латинскую графику отнюдь не ноу-хау Астаны. Здесь казахстанские идеологи будут использовать советский опыт. На латинскую основу тюркские языки СССР перевели в 1920-х годах, для чего даже был создан Всесоюзный центральный комитет нового тюркского алфавита. Большевики хотели латинизировать даже русский язык - за это ратовал, например, народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский. Но в начале 40-х все успокоилось, и тюркские языки перевели на кириллицу.

Интересно, что на постсоветском пространстве только Белоруссия придала русскому языку статус государственного. В Киргизии, Казахстане и Южной Осетии он является официальным, а в Молдавии, Таджикистане и на Украине - языком межнационального общения. В Грузии и Армении статус русского языка формально не определён, но фактически он имеет статус иностранного языка.

- В Таджикистане до сих пор русский язык преподают в школах как язык межнационального общения, и любой житель моей родины хорошо его знает, - рассказывает этнический таджик, врач-стоматолог Зиёваддин Гиёсов. В нулевых годах он приехал в Мордовию учиться в медицинском институте, а затем остался в России работать по профессии. - С Казахстаном Таджикистан не граничит, но у нас существуют долговременные дружественные отношения, и я был очень удивлён таким демаршем соседей. Вообще, многие в Таджикистане используют русский как родной язык. Кроме того, даже если мы разговариваем между собой по-таджикски, всё равно используем в речи много русских слов.

О том, чтобы вводить латинский алфавит в Таджикистане, не слышал, хотя территориально мы расположены от России гораздо дальше, чем Казахстан. Напротив, в школьном образовании еженедельные часы на русский язык со времени моего обучения увеличили в три раза. Наши власти отлично понимают, что многие выпускники после школы поедут на обучение в Россию, и чем активнее они будут изучать русский, тем лучше.

Я родился в городе Исфара, и у нас на улице то и дело можно услышать русскую речь. Есть отдельные районы, где проживают в основном русские, с которыми мы очень дружим. По крайней мере, если в компании будет человек из России, все при нём будут разговаривать по-русски.

- Я даже не представляю, кому бы могла прийти в голову идея перевести наш кириллический алфавит на латинский, - продолжает Зиёваддин Гиёсов. - Народ не стал бы поддерживать такую идею. Мы давно используем кириллическое написание и не мыслим себя в других алфавитах. Боюсь, латинский алфавит даже не содержит многих букв и звуков, используемых в речи. Писать на нём было бы очень сложно, тем более переучиваться.

Кроме того, такие изменения - неуважение к предкам, которые писали на нашем алфавите. Мы любим и читаем наших писателей, которые создали богатую библиотеку таджикской литературы. До нынешнего дня в республике издано очень много книг, научных трудов о древней и последующей истории народа. Ясно, что с переходом на латиницу наше юное поколение окажется оторванным от наследия предков. Как все эти культурные памятники можно переписывать другими буквами, я не представляю. А главное - зачем?

Очевидно, что переход на латиницу потребует от среднеазиатских республик значительных финансовых затрат - цифры тут называют разные, вплоть до миллиардов долларов. Опять же это создаст сложности для тех, кто пользуется родным национальным языком: даже для образованного человека замедление процесса чтения усложняет восприятие текстов, что отрицательно скажется на состоянии интеллектуальной сферы в стране. Не стоит забывать и то, что радикальные исламисты умело пользуются современными средствами коммуникации, и если латинизация вызовет хотя бы кратковременный вакуум в культуре и образовании, они заполнят его молниеносно.

Например, латинский вариант казахского алфавита используется и сейчас - правда, немногочисленными группами. Он в ходу среди казахских диаспор в Турции и ряде западных стран. Понятно, что поддержка проектов по переходу на латиницу со стороны США и Запада в целом обусловлена исключительно стремлением вывести Казахстан из сферы культурного влияния России.

- То, что у таджиков очень сильны связи с Россией, понятно абсолютно, - говорит наш собеседник. - Мы во многом ориентированы на РФ. Мы часто ездим к вам. В России сильна таджикская диаспора, очень много людей работают здесь. Мы очень близки и в культурном смысле - к нам часто ездят русскоязычные учёные, артисты; мы читаем книги, изданные в России. А уж про интернет-сегмент я и не говорю - практически у всех есть русские друзья по интернету, с которыми мы общаемся, ясное дело, на русском. Использовать при этом латинские буквы просто смешно.