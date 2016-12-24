ПРИКОСНУТЬСЯ К ЧЕМПИОНАТУ

Как сейчас можно заказать билеты на матчи футбольного первенства,

в том числе запланированные в Саранске?

Жеребьевка российского мундиаля ожидаемо поспособствовала новой волне интереса к грандиозному событию. Наша страна впервые в истории примет мировой футбольный чемпионат, а наш родной Саранск с гордостью входит в число 11 городов-организаторов. И вполне естественно, что горожанам не терпится прикоснуться к глобальности - турниру, в популярности с которым может сравниться только Олимпиада.

К сожалению, сегодня - менее чем за 200 дней до матчей в Саранске - далеко не каждый житель республики знает, каким образом можно приобрести на них билеты. Это те, кто идет с футболом по жизни, внимательно следит за новостями и заранее выполняет все рекомендации, уже сейчас оформил заявку на билеты и имеет на руках паспорт болельщика. Большинство же людей, как это часто бывает, просыпаются только тогда, когда интерес к событию достигает апогея. Причем обстоятельство, что ажиотаж стремительно нарастает едва ли не в каждом уголке нашей необъятной планеты, встрепенувшихся и спохватившихся почему-то нисколько не смущает.

Весть о скором приезде в Саранск Криштиану Роналду моментально вскружила голову жителям Мордовии. Предвкушение того, что едва ли не завтра в нашем городе сыграет звездный португалец, пребывающий в статусе лучшего футболиста мира, обернулось желанием звонить в газету с целью немедленно расспросить дорогую редакцию, где и каким образом можно приобрести билеты. И иногда с формулировками - «хочу сыну (мужу, приятелю и т.п.) подарить на день рождения». Спору нет, желание во всех отношениях похвальное. Однако для того, чтобы его осуществить, необходимо, прежде всего, понимать, что матчи чемпионата мира - это, как минимум, не обычный поход на стадион. А также сугубо индивидуальный.

Увы, продолжают поступать звонки и от тех, кто успел обнаружить в интернете кучу сайтов, «гарантирующих» посильную помощь в приобретении билетов. В очередной раз настойчиво предостерегаем: не попадайтесь на уловки мошенников. Возможность приобрести билет на ЧМ-2018 существует исключительно на ресурсе Международной федерации футбола FIFA.com/bilet. И больше нигде!

Специально для тех, кто до сих пор озадачен нюансами приобретения билетов, еще раз поясним основные моменты и приведем примеры того, как заблаговременно приобрести уверенность в том, что чемпионат мира не пройдет мимо вас.

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОДАЖ

Итак, 5 декабря была возобновлена реализация билетов российского мундиаля. По данным ФИФА, только за первые сутки болельщики со всего мира запросили 1318109 билетов. Первый период второго этапа продаж продлится до 31 января 2018 года и завершится в 12.00 по московскому времени.

В рамках данного периода болельщики смогут подать на сайте заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала. При этом не имеет значения, в какой день будет подана заявка. Основное правило: у всех заявок равные шансы на успех, независимо от даты подачи. Если количество заявок превысит количество доступных мест (что более чем вероятно), билеты будут распределяться случайным жребием. Сроки второго периода продаж билетов - с 13 марта по 3 апреля 2018 года. На данной стадии билеты, не распределенные на предыдущем этапе, станут доступными в режиме реального времени в порядке живой очереди.

Помимо билетов на определенные матчи можно подать заявку на «билеты болельщика» и «билеты болельщика на возможные матчи определенной команды». Первое из этих определений включает в себя посещение всех трех матчей выбранной команды на групповом этапе, второе - подразумевает под собой каждый из четырех матчей плей-офф, в которых потенциально может принять участие соответствующая сборная (при условии, если она пройдет в следующую стадию турнира). Для каждой команды-участницы зарезервировано 8% от общей вместимости стадионов, где она сыграет. Тем, кто желает разобраться во всем до нюансов, рекомендуем прямую ссылку - http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/ticket-information.html.

И еще одно важное уточнение. Билеты, приобретенные в ходе двух первых этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. При этом все болельщики должны получить уведомления о статусе заявки строго до 12 марта 2018 года.

По итогам первого этапа продаж было распределено 742760 билетов. Большинство заявок поступило из России, но и интерес со стороны иностранных болельщиков был велик: 47 процентов билетов было распределено забугорным тиффози. В числе лидеров - США, Бразилия, Германия, Китай, Мексика, Израиль, Аргентина, Австралия и Англия. При этом американцам, китайцам и израильтянам поболеть за своих не суждено. Их сборные остались за бортом финального турнира.

ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА

По инициативе российских властей для посещения всех матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 каждому поклоннику футбола необходимо также получить паспорт болельщика. Этот бесплатный документ понадобится как обязательный атрибут при проходе на стадион. Как понимаете, с его помощью будут идентифицированы все, кто займет места на трибунах. Заявку на получение паспорта болельщика рекомендуется подать сразу после получения по электронной почте подтверждения о приобретении билетов.

Дополнительными преимуществами паспорта болельщика обозначены: безвизовый въезд на территорию Российской Федерации (для иностранцев), бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча. Самую подробную информацию о паспорте болельщика смотрите на сайте www.fan-id.ru.

7 декабря центры выдачи паспортов болельщика открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Калининграде. Другие города-организаторы будут подключены к процессу ближе к весне (но, возможно, все-таки и раньше). 11 декабря стартовала бесплатная рассылка паспортов болельщика по почте. Доставка осуществляется заказной бандеролью первого класса с описью вложения. Однако еще раз обратите внимание на то, что первичен билет. Только получив подтверждение, что он у вас будет, следует обращаться за паспортом болельщика.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДА

Тем, кто не только собрался наблюдать за чемпионатом мира в Саранске, но и рассчитывает совместить футбольное удовольствие с путешествиями по стране, не лишним будет заглянуть на сайт transport2018.ru. Транспортная дирекция ЧМ-2018 для удобства болельщиков планирует задействовать более 500 дополнительных поездов, маршруты которых проложены между городами-организаторами.

Купить билет в такой поезд смогут только владельцы билетов на матчи. Если и билет на игру, и паспорт болельщика уже имеются в наличии, можно смело переходить к оформлению бесплатного проезда. Запишите еще одну ссылку: tickets.transport2018.com. Там вам предложат интерактивное расписание матчей, с помощью которого легко планировать поездки. Система выбора поездов на матч и с матча практически аналогична той, что, например, использует на своем сайте ОАО «РЖД». Если что-то не устроит, необходимо подождать до 15 декабря, когда расписание поездов примет окончательный вид. С 22 ноября активна горячая телефонная линия. Бесплатную консультацию можно получить по телефонам: +7 (495) 741-18-18 и 8 (800) 775-20-18. Поддержка осуществляется на двух языках - русском и английском.

Впрочем, не стоит забывать, что принцип «по щучьему велению, по моему хотению» работает только в сказках. Логистику передвижений каждому болельщику предстоит продумывать тщательно. Ведь расписание поездов, прежде всего, ориентировано на расписание матчей. И если вы задумали отправиться сразу на несколько игр, не надо думать, что вас «подхватят» в Саранске и развезут по всем нравящимся направлениям. Наиболее неудобны в этом плане для столицы Мордовии Калининград и Волгоград. Под определение «перевалочный пункт» больше всего, естественно, подходит Москва. Иными словами, для того чтобы все сошлось, желательна компактность. Ведь для того, собственно, и придумана многоступенчатость билетных продаж. Если на первом этапе имеется шанс забронировать билеты, что называется, вслепую, то на втором - предоставляется возможность сделать это с прицелом на конкретные матчи. Запланирован и этап с живой очередью, на котором важно не растеряться.

НА ОПЫТЕ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ

Полезный опыт того, как работает структура бронирования билетов на большой турнир под эгидой ФИФА, можно было приобрести еще в преддверии Кубка конфедераций, который отнюдь не просто так называют генеральной репетицией чемпионата мира. 34-летний житель Саранска Владислав Семин - один из тех, кому довелось побывать сразу на четырех матчах «турнира континентов» минувшим летом. И потому сейчас борьба за билеты мундиаля для него абсолютно не в тягость, а наоборот, вызывает исключительно позитивные чувства.

«Продажи билетов на матчи Кубка конфедераций начались осенью 2016 года. На первом этапе я подал заявку на две игры в Казани. Впоследствии оказалось, что это матчи Германия - Чили и Россия - Мексика (четвертая категория, по 960 рублей). После жеребьевки выиграл еще два билета - на московские встречи Камеруна и Чили, России и Португалии. Именно выиграл, так как считаю, что все это можно назвать лотереей, - поделился своими впечатлениями Владислав. - Сложнее было с бронированием бесплатных поездов. Ведь места в них оформлялись только по номерам билетов на матчи, которые в лучшем случае приходили за месяц до начала турнира. Мне, например, они пришли 29 мая, а сам турнир начинался 17 июня. Поэтому люди, конечно, нервничали. В остальных моментах все было достаточно просто. Самое главное - действовать последовательно и заблаговременно и не ошибаться с внесением данных при регистрации на fifa.com, fan-id.ru, transport2018.ru. Спрос на билеты чемпионата мира, конечно, намного выше. Но ощутимый плюс по тому же транспорту в том, что теперь достаточно указать номер успешной заявки на покупку билета и номер заявки на fan-id (или номер уже одобренного паспорта болельщика), и дело сделано. Эмоции, которые у вас останутся, поверьте, будут незабываемыми. В этот раз я вновь начал с первого этапа и уже имею подтверждение по четырем саранским матчам. Но надеюсь, что и на втором этапе удастся зацепить что-нибудь еще».

«Из моих саранских друзей и знакомых мало кому не удалось выиграть билеты на первом этапе, - подтверждает 28-летний болельщик ЦСКА и ФК «Мордовия» Александр Проскурин. - Из десятка человек, с кем общался на эту тему, пролетели только двое. Лично я вместе с родственниками заказывал билеты на все саранские матчи. В каждой заявке было по два человека. В итоге все четыре заявки по четыре матча нам одобрили. Моему другу Андрею Селяеву удалось выиграть билеты на финал. Еще один знакомый заказывал два матча в Саранске и столько же в Москве. В итоге у него прошли обе саранских игры и одна московская. Есть даже те, у кого прошла самая разноплановая комбинация Калининград - Санкт-Петербург - Москва - Сочи - Казань - Финал. Но и сейчас еще не поздно попасть на мундиаль. Заказ билетов продолжается. Дальше наверняка будет не менее интересно. Мой прогноз: есть вероятность, что на заключительных этапах расширят четвертую категорию на матчи, не входящие в число топовых. Например, Панама - Тунис».