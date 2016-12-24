Полководец из народа

Признайтесь честно, сколько военачальников времен Великой Отечественной войны вы знаете? Многие вспомнят Жукова, Конева, Рокоссовского, немногие назовут Чуйкова, Малиновского. А ведь эти люди - гордость страны. В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. открылась выставка, приуроченная к 120-летию со дня рождения видного советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Ивана Христофоровича Баграмяна.

Предупредим напрашивающийся вопрос о связи Баграмяна и Мордовии и скажем, что нашу республику и Ивана Баграмяна связывает служба под командованием начальника штаба Киевского Особого военного округа, а затем Юго-Западного фронта генерал-лейтенанта Максима Пуркаева. Позднее, в августе 1942 года и феврале 1943 года, под командованием Баграмяна в качестве командующего 16 Армией/11 Гвардейской сражалась 326-я стрелковая дивизия, сформированная в Мордовской АССР. А сейчас в Саранске проживают родственники маршала Победы.

Боевое братство Максима Пуркаева и Ивана Баграмяна

- О теплых взаимоотношениях Пуркаева и Баграмяна свидетельствует тот факт, что Новый 1941 год по приглашению Максима Пуркаева Иван Баграмян провел в кругу его семьи, - рассказывает на открытии выставки Юрий Калямин, заместитель председателя республиканского Совета ветеранов. - Причем стол был богато накрыт, было много домашних солений. Это был последний мирный новогодний праздник.

Боевая слаженность этих двух выдающихся людей особенно проявилась в начальный период Великой Отечественной войны. Благодаря им войска округа были приведены в боевую готовность. Это оперативный отдел штаба Юго-Западного фронта, несмотря на сложности со связью, своевременно собрал боевую информацию, что позволило определить состав и направления ударов главных группировок фашистов и нанести по ним контрудар механизированных корпусов Юго-Западного фронта. Только за один день 24 июня 8-й механизированный корпус генерала Рябышева уничтожил мотопехотную дивизию немцев. Были сорваны оперативные планы немецкого командования на киевском направлении, и только превосходство в авиации и ввод стратегических резервов спасли фашистов от разгрома.

«Надо отметить большую собранность и великолепные организаторские способности начальника штаба фронта М.А. Пуркаева и начальника оперативного отдела штаба фронта И.Х. Баграмяна, проявленные ими в этой очень сложной обстановке первого дня войны» - такую оценку дал действиям двух военачальников маршал Победы Георгий Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления».

- Боевое братство, сложившееся в годы войны между мордвином Максимом Пуркаевым и армянином Иваном Баграмяном, является образцом интернациональной дружбы и высокого патриотизма советского народа, - продолжает Юрий Калямин. - Многонациональная Мордовия помнит своих героев, гордится их подвигами и укрепляет национальное единство среди жителей республики.

Посмотреть на маршала

Участник Великой Отечественной войны Иван Гаврилович Барнашов поделился с собравшимися в Мемориальном музее воспоминаниями о службе в составе 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Ивана Баграмяна.

- Я в армию пришел добровольно по последнему призыву в 1944 году, меня направили на обучение, позже перевели в техническое авиационное училище в Прибалтику. Именно там после войны мне удалось встретиться с командующим 1-м Прибалтийским фронтом Баграмяном. Мне выпала честь участвовать в военном параде в городе Риге. Нас готовили очень тщательно, поскольку в нем должен был участвовать маршал Советского Союза Баграмян. И вот мы узнали, что на генеральную репетицию 8 мая должен прийти настоящий маршал, Герой СССР, талантливый полководец. И когда он появился - все замерли. Войска были построены на площади. Была отдана команда «Равняйсь!» - и все находящиеся там войска замерли, повернув голову направо. Но, не дождавшись команды «Смирно!», некоторые зашевелили головами, чтобы посмотреть на маршала. Это была неслыханная дерзость. Баграмян приказал провести дополнительную тренировку. Наутро следующего дня мы выстроились на площади и прошли торжественным маршем так, что заняли первое место в училище!

Мы все запомнили Баграмяна как хорошего, талантливого, улыбчивого человека.

Баграмян в воспоминаниях современников

Лучше всего характеризуют маршала Баграмяна его современники.

«Военачальник, наделенный выдающимися способностями. Он имеет опыт и командной, и штабной работы, который помогал ему с успехом решать вопросы командования войсками, а также опыт разработки плана военных действий, причем он стремится к победе самым коротким путем… Имеет твердый и стойкий характер».

А.М. Василевский.

«Очень порядочный человек, хороший военный и хороший оперативный работник, сыгравший большую роль в организации отпора гитлеровскому нашествию на тех участках, где ему поручали заниматься этим делом».

Н.С. Хрущев.

«…Ивана Христофоровича я знал как очень вдумчивого, спокойного, трудолюбивого, оперативно грамотного работника».

Маршал Жуков.

«Человек редкой деликатности, Иван Христофорович пользовался большим уважением среди офицеров и солдат. Общение с ним в конкретном деле было полезно и для нас, и для тех, кого мы проверяли. Он всегда безошибочно выявлял основные недостатки, от которых иные командиры и хозяйственники старались отвести око проверяющих».

Генерал-полковник Иван Голушко, начальник штаба тыла - первый заместитель начальника тыла Вооруженных сил СССР.

Справка «ВС»

Жизнь будущего маршала Советского Союза не была простой. Иван Христофорович Баграмян - выходец из бедной армянской семьи, родился 2 декабря 1897 года. Его отец работал артельным старостой на железной дороге, а мать воспитывала детей. Начальное образование Иван Баграмян получил в городе Елизаветполе, в армянской церковно-приходской школе. Позже учился в Тифлисе - сперва в железнодорожном, потом в техническом училище, где освоил специальность техника-практика. Однако проработать на железной дороге Баграмяну довелось всего несколько месяцев: в 1915 году он записался добровольцем в армию.

Начав службу с запасного пехотного батальона, спустя два года оказался в запасном Кавказском кавалерийском полку. Храбрость и ум молодого солдата были замечены - в 1917 году Иван Баграмян отучился в школе прапорщиков. После Февральской революции Баграмян, поддерживая партию «Дашнакцутюн», отстаивал независимость Армении, а после ее обретения воевал против турецких войск в составе дивизии Первой Армянской Республики. Он командовал эскадроном и полком, возглавлял штаб. В 1920 году Иван Христофорович добровольно вступил в Красную армию в должности командира эскадрона 1-го Армянского полка. В составе 11-й армии он участвовал в боях за установление в Армении и Грузии советской власти. До конца Гражданской войны Иван Баграмян служил на различных командных постах, а после окончил курсы усовершенствования командирского состава. Осенью 1924 года Баграмяна направили в Высшую кавалерийскую школу в Ленинграде. Вместе с ним курс обучения здесь проходили многие прославленные в будущем военачальники - Жуков, Еременко, Чистяков, Рокоссовский.

В 1934 году Иван Баграмян стал выпускником Военной академии имени Фрунзе, спустя 3 года окончил Военную академию Генштаба. Однако на самом взлете карьеры Баграмяна ждал удар - увольнение из армии. В 1937 году подвергся репрессиям его брат, которого он попытался защитить. За этим поступком и последовало наказание… Более полугода семья Баграмяна прожила в нищете: устроиться на работу было невозможно. Однако Иван Баграмян привык бороться. Он добился аудиенции у Жукова в Кремле и был восстановлен в армии, получив должность начальника оперативного отдела штаба КОВО.

В середине июня 1941 года военному подразделению Баграмяна поступил приказ выдвигать стрелковые корпуса к границе. Он прибыл туда с войсками и 22 июня в первый раз увидел в небе черные кресты на крыльях самолетов. Тогда их округ был переименован в Юго-Западный фронт. Во время войны Иван Христофорович организовывал оборону Киева, планировал и проводил контрнаступление под Ростовом. Перед контрнаступлением под Москвой Баграмян разработал великолепный план Елецкой наступательной операции, в результате которой войска Юго-Западного фронта значительно оттеснили немецкую армию и поспособствовали успеху других наших фронтов. Выдающиеся стратегические способности и острый ум Ивана Баграмяна логично привели его на пост командующего 16-й армией Западного фронта.

Были и неудачи. Весной 1942 года как начальник штаба Юго-Западного направления Баграмян являлся одним из основных разработчиков Харьковской наступательной операции, завершившейся катастрофой. В результате ряда ошибок начавшееся в мае 1942-го с Барвенковского выступа наступление с целью овладения Харьковом не получило должного завершения. Немецкая армейская группа генерала Клейста нанесла удар по основанию выступа, отрезав его от основных сил. Войска Красной армии, находившиеся на плацдарме, оказались в окружении. Только отдельным окружённым частям удалось пробиться обратно за линию фронта. В результате этой катастрофы противник получил возможность прорваться на Кавказ и к Сталинграду. Несмотря на то что все решения в ходе боевых действий принимали другие, Сталин назвал Баграмяна главным виновником поражения. От суда военного трибунала его спас Жуков, заявивший Сталину, что вина за провал Харьковской операции лежит отчасти на Ставке и Генеральном штабе. Жуков отметил также, что опытных военачальников не хватает, и поручился за Баграмяна. В итоге Юго-Западное направление было упразднено. А Баграмян назначен начальником штаба 28-й армии, затем был откомандирован на Западный фронт, где стал заместителем командующего 61-й армии, но находился в этой должности недолго и уже 13 июля 1942 года сменил назначенного командующим фронтом К.К. Рокоссовского на посту командующего 16-й армией.

За удачное проведение Орловской операции в 1943 году ему было присвоено звание генерала армии. Особое место в полководческой биографии Баграмяна занимает операция «Багратион» - одна из самых грандиозных за всю историю Великой Отечественной войны. Блестяще реализованная, она стала решающей в освобождении Беларуси от фашистов.

С ноября 1943-го Баграмян командует войсками 1-го Прибалтийского фронта (с марта 1945-го - Земландская группа войск). На Земландскую оперативную группу войск была возложена задача по взятию города-крепости Кенигсберга, названного Гитлером «абсолютно неприступным бастионом немецкого духа». Войска приступили к штурму Кенигсберга 6 апреля 1945 года, и уже 9 апреля крепость была взята - комендант Кенигсбергского гарнизона генерал Ляш подписал акт о безоговорочной капитуляции.

После войны Иван Баграмян до 1954 года командовал войсками Прибалтийского военного округа, занимал должность заместителя министра обороны СССР.

Скончался дважды Герой Советского Союза, маршал Иван Баграмян 21 сентября 1982 года. Урна с его прахом покоится в Кремлевской стене.