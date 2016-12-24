Филиал Кадастровой палаты передал в МФЦ функции приема документов по услугам Росреестра

В Мордовии завершена процедура передачи в офисы многофункциональных центров функции приема-выдачи документов по услугам Росреестра.

В настоящее время филиал Кадастровой палаты продолжает прием заявлений по экстерриториальному принципу, и жители республики могут обратиться для оформления недвижимости на территории любого субъекта РФ, не выезжая за пределы региона. Также филиал оказывает услуги по консультированию граждан по вопросам в сфере кадастрового учета недвижимости, подготовке договоров купли-продажи, выдаче квалифицированных сертификатов электронной цифровой подписи, осуществлению землеустроительных и кадастровых работ.

В республике сейчас действуют 23 многофункциональных центра (221 окно), а также работают дополнительные офисы в 67 муниципальных образованиях (74 окна). В офисах МФЦ ведется прием документов по всем основным услугам Росреестра: на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на недвижимость, а также прием запросов на предоставление информации из Единого государственного реестра недвижимости.

Кроме офисов МФЦ заявители могут получить государственные услуги Росреестра на официальном портале: www.rosreestr.ru. Прием документов через многофункциональные центры и с помощью электронных сервисов помогает развивать бесконтактные технологии, исключая при этом коррупционные риски.

Следует заметить, что процессу передачи ряда функций в МФЦ предшествовала большая совместная методическая работа. В филиале регулярно проводились мастер-классы, обучающие семинары, тренинги, теперь сотрудники МФЦ успешно применяют полученные навыки в работе с заявителями.



