Деньги за первого ребенка

28 ноября Президент России Владимир Путин предложил с 2018 года ввести выплаты на рождение первенца. Глава государства заявил, что с января следующего года в нашей стране будет установлена ежемесячная выплата на рождение первого ребенка до полутора лет. Корр. «ВС» самостоятельно рассчитал сумму предполагаемых выплат на первенца, а также выявил претендентов на пособие, основываясь на формуле, озвученной Президентом страны.

До 15 февраля в России должны быть приняты законы о новых мерах поддержки семей. Владимир Путин уже дал ряд поручений относительно новой демографической инициативы.

С 1 января следующего года семьи, где родился первенец, будут ежемесячно получать выплату на ребенка, пока ему не исполнится полтора года.

По словам Президента, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. В среднем она составит в 2018 году 10523 рубля, в 2019-м - 10836 рублей, в 2020-м - 11143 рубля. Сумма расходов на выплаты за рождение первого ребенка в 2018 году составит 21 млрд рублей, в 2019-м - 55 млрд рублей, в 2020-м - 68 млрд рублей. Общая сумма, которую потратит государство, - 144,5 млрд рублей. Выплата будет адресной, с учетом доходов семей - ее получат те, чьи заработки не больше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на человека. На семьи с аналогичным уровнем доходов будут распространяться и выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им 1,5 лет. Размер таких выплат также будет равен прожиточному минимуму ребенка в соответствующем субъекте РФ.

В каждом регионе размер пособия на первенца будет отличаться. К примеру, в Москве семья из трех человек будет получать ежемесячные выплаты на первого ребенка в размере 14252 рубля, если ее совокупный доход не более 84339 рублей в месяц. Корр. «ВС» произвел самостоятельные подсчеты относительно новых выплат по нашей республике, и вот что у нас получилось. Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум для работоспособного населения в Мордовии составил 9068 рублей. Таким образом, семья из трех человек в Мордовии сможет получать пособие за первенца, если ее общий доход не превышает 40806 рублей в месяц. В этом случае сумма ежемесячного пособия составит 8714 рублей.

В числе других мер по поддержке семей, предлагаемых Владимиром Путиным, - продление программы маткапитала, расширение возможности использования ее средств, появление специальной программы ипотечного кредита. Программу материнского капитала решено продлить до 31 декабря 2021 года. В числе дополнительных возможностей использования маткапитала - его можно будет направить и на оплату услуг дошкольного образования, а особо нуждающиеся смогут получать средства в виде ежемесячных выплат. Также Владимир Путин поручил как можно быстрее ликвидировать очереди в яслях для детей от двух месяцев до трех лет. Кроме того, Глава государства поставил задачу обновить помещения и оборудование детских поликлиник. На это в ближайшие три года будет выделено до 10 млрд рублей.