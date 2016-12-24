«Заработать больших денег пока не получалось»

Проект для немецких вокзалов

Сергей Кочнев занимается дизайном уже более 20 лет. Именно он разработал эмблемы известных организаций Мордовии - Контакт-ТВ, КС-Банк, радио МС, фестиваля «Од Вий» и многих других. И еще во время учебы в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В.И. Мухиной Сергея Кочнева пригласили в Высшую школу искусств (HdK) в Берлине.

- Во время заграничной стажировки я разработал проект по оформлению железнодорожных вокзалов. Так получилось, что мой проект в итоге был реализован практически на каждом вокзале в Германии, - говорит Сергей Кочнев. - В России я обучался на кафедре программного дизайна, которая считалась инновационной, при этом задача могла ставиться абсолютно любая. В Берлине во время стажировки один из преподавателей попросил объяснить, что из себя представляет наша кафедра, чем занимается. Мы разговорились, и в качестве примера я привел одну из проблем, которую испытывает система железных дорог Германии. Я обратил его внимание на то, что в Германии люди редко используют ж/д транспорт. И предположил, что некоторые пассажиры ночных поездов неуютно чувствуют себя на перроне в одиночестве. Преподаватель согласился, что это является одной из проблем. И я предложил идею: чтобы человек «не скучал», можно создать видимость компании в оформлении вокзалов.

Свою идею я выполнил в эскизном проекте, который представлял макет фигурок людей. Смысл заключался в том, чтобы все вокзальные таблички были размещены таким образом, как будто их держат реальные люди. То есть создавалось ощущение толпы на пустом вокзале. Уже когда я вернулся в Петербург, узнал, что мой проект пошёл по инстанциям, но не придал этому большого значения. Через несколько лет, когда я вновь приехал в Германию, то обнаружил те самые фигурки людей на каждом вокзале. И даже в рекламных проспектах железной дороги эти фигурки предлагались в качестве значков.

Сергей Кочнев некоторое время преподавал в мордовским университете на архитектурно-строительном факультете. Работает в собственной дизайн-студии, большей частью специализирующейся на интерьерах.

Из брендов создают идол

Символы в нашей жизни играют огромную роль. Недавно состоялся старт продаж нового айфона. Чтобы заполучить заветный гаджет, люди занимали очередь у магазинов за много часов до открытия, практически ночуя у дверей. Даже не ознакомившись с новинкой вживую, ее моментально сметали с полок, лишь бы завладеть новомодным телефоном с «откушенным яблоком».

Можно проследить тенденцию, по которой вначале появляется тот или иной необычный товар, который своим дизайном, функциями, удобством устраивает множество людей, и только потом они обращают внимание на бренд. Иногда на это уходят годы. Зато потом люди переплачивают за ту или иную признанную марку в несколько раз (а может быть, и в несколько сот раз). Таким образом подтверждается поговорка «Сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя».

- Говоря о таких торговых продуктах, можно сказать, что львиная часть бюджета тратится на раскрутку - так называемую узнаваемость бренда, создание из него идола. И действительно, многие люди становятся заложниками таких фетишей, - считает Сергей Кочнев. - Кстати, само слово «логотип» обозначает не товарный бренд или символику, а его стилизованное написание, часто из начальных букв

Вообще, с названиями-сокращениями всё непросто. Например, часто встречаются наименования организаций, составленные из длинного перечня непонятных букв. Так, из полноценного - Детский развлекательный комплекс - получается ДыРКа! Согласитесь, не очень подходит. Формирование знака должно идти от логического умозаключения. В своё время, когда Ленинград переименовывался в Санкт-Петербург, академия, в которой я учился, тоже переименовывалась. И сначала были варианты назвать Санкт-Петербуржский институт дизайна (СПИД). Не пошло. Придумали ещё - Санкт-Петербуржская академия дизайна (СПАД). В итоге пришлось принимать труднопроизносимую аббревиатуру - СПГХПА (Санкт-Петербуржская государственная художественно-промышленная академия им. Штиглица).

Время «рыбы» прошло

- Создание товарного знака, эмблемы, логотипа - процесс творческий, может длиться от одного секундного росчерка пера до нескольких дней напряжённой работы, - рассказывает дизайнер. - Разумеется, компьютер существенно расширяет возможности создания. Время, когда макеты делали путём вырезания из старых журналов и газет так называемой среди дизайнеров рыбы (скомпилированный склеенный макет), давно прошло.

Если говорить о серьёзном бренде, который подлежит регистрации, когда компания собирается выйти с ним на большой рынок, развивать с этим товарным знаком бизнес, получать прибыль, то процесс значительно усложняется. Необходимо отдать приличные деньги за определение патентной чистоты, то есть подтвердить, что логотип не копирует никакой другой и компания не собирается мошенничать, наживаясь на чужом имени. У меня был опыт работы с компанией, производящей макаронные изделия. После некоторого анализа их названия выяснилось, что слово «золотая» в логотипе использует практически каждая третья макаронная фабрика. В итоге заказчику пришлось поменять название, чтобы получить индивидуальный логотип своей торговой марки. И в таких случаях фирмам просто необходимо обращаться к дизайнерам и дизайнерским компаниям, которые давно и серьёзно занимаются созданием лейблов и логотипов, специализируются на этом.

Да, товарный знак может стоить и 25 долларов (именно столько по легенде заплатили простому студенту за фирменную «загогулину» компании Найк), а может и многие сотни тысяч. Но реально это серьезная работа, и помимо того что творческая, еще аналитическая:

- Одной из своих наиболее удачных работ по созданию товарных знаков считаю символ Мясоперерабатывающего комплекса «Атяшевский» до его нынешнего ребрендинга. Мы проводили настоящее творческое исследование при его разработке. Привлекали даже филологов для разработки рекламной кампании. Сочиняли стихи, создали рекламный ролик. Особо хочу отметить замечательный опыт сотрудничества с талантливым человеком, моим другом Андреем Ерошкиным, дизайнером и фотографом от бога. Сам товарный знак рисовал я, он представлял собой стилизованную надпись «Атяшевский» и несколько полукружий, которые соединены и символизируют заглавную букву бренда и образец продукции - порезанный окорок. Сам он получился у меня достаточно быстро, но перед этим была проведена большая аналитическая работа, - отмечает Сергей Кочнев.

«В городе нет должности главного художника»

- Если говорить о создании товарных знаков мордовских компаний, могу сказать, что заработать больших денег на этом пока не получалось, - признаётся Сергей Кочнев. - Даже логотип КС-Банка принес больше денег, когда мы стали разрабатывать интерьерные решения для офисов, нежели само написание логотипа. Заработать на мордовских логотипах миллионов точно не получится. Была некоторая надежда на то, что нас начнут привлекать для разработки тех или иных дизайнерских решений по системе информационно-визуальных коммуникаций города, связанных с чемпионатом мира по футболу 2018 года. В итоге этого не случилось. Мордовские дизайнеры могли бы не хуже сделать непростую исследовательскую работу и подготовить макеты. Лично у меня есть опыт работы в администрации города ещё при Иване Ненюкове, и есть представление о городской инфраструктуре, её возможностях и потребностях.

То, что сейчас происходит с системой информационно-визуальной коммуникации в нашем городе, мне непонятно. К примеру, появляются малопрофессиональные таблички домов, указатели улиц. Оформление таких значительных городских объектов, как остановки общественного транспорта, не отвечает понятиям информативности, простоты восприятия. Наверное, проблема в том, что в городе сейчас нет должности главного художника, то есть человека, который бы определял общий городской дизайн-концепт. Нет городского художественного совета в том виде, в котором он должен существовать в городе республиканского, столичного значения.

Я уверен, если бы городская администрация гораздо шире привлекала своих дизайнеров, то они бы разработали достойную информационную структуру в городе-организаторе игр чемпионата-2018.

Мы попросили собеседника проанализировать известные графические бренды, связанные с нашей республикой:

Мордовский университет им. Н.П. Огарёва:

- Меня приглашали в качестве члена жюри для конкурса эскизов на знак университета. Однако конкурса так и не случилось. Но, по моему мнению, его всё-таки нужно было провести. Эмблема университета, на мой взгляд, получилась слишком «активной». Не могу сказать, что она некрасива или некомпозиционна. Знак создан грамотно. Но в ней нет перспективы нужного историзма, присущего, к примеру, многим старейшим университетам - Оксфорду, Гарварду, Московскому университету.

Компания РМ-Рейл:

- В некотором смысле это похоже на рукопожатие. Но «руки» плохо стилизованы. Для такой компании необходимо в знаке больше техничности. Кроме того, динамика, которая присутствует в логотипе, несколько шатается. Я бы отнёсся к такому логотипу критически.

ООО Сыроваренный завод «Сармич»:

- Сразу скажу, что этот товарный знак, похоже, создавал не очень опытный дизайнер. Очень наспех и очень быстро, без особых проработок. Почему я это понял - использован заезженный шрифт. Логотипа как такового нет, сделана только надпись, которая скомпонована в какой-то объём - почти палитру. Но цветовая гамма рабочая, и сочетание цветов вполне удачное. Однако знак не настолько сильный, чтобы быть в ряду лучших этой товарной группы. Ребрендинг может быть вполне обоснованным. Для добавления большей индивидуализации.

Саранский консервный завод:

- В данном случае СКЗ - достаточно жестковато, и больше такое лого созвучно как раз вагоностроительной компании. Даже в буквах слышится лязг. Производственникам подошёл бы и такой шрифт. О самой символике, в которой угадывается стручок гороха, можно сказать, что он свежий. Сочетание тёмно-синего со светло-зелёным и красным - рабочее. В самом логотипе мне не нравится присутствие СКЗ. Если «Сармич» - это имя собственное, то здесь я бы посоветовал пойти по тому же пути и выбрать доброе, близкое к продуктам питания имя.

Морддоналдс:

- Для села Умёт Зубово-Полянского района республики это вполне удачно. Наверное, привлекает массу людей.

Знак Товары Мордовии:

- Данный знак не сильно проработан. Мне бы хотелось, чтобы было понимание, что к этому знаку надо подходить менее прямолинейно. Принцип эксплуатации солярного знака мне не нравится по одной причине - его у нас слишком много. Нужно действовать гораздо глубже. Если уж рассматривать мордовскую символику, то использовать в подобного рода разработках более широкую палитру знаковых символов. Нужно развивать и обогащать орнаментику, а не ужимать до этого солярного знака. Была бы интересней, на мой взгляд, возможная стилизация, как в моей разработке символики Мордовского Экспоцентра. Правда, потом этот знак заменили на другую символику, на мой взгляд, менее удачную.

P.S.

Кажется, я раскритиковал все предложенные мне дизайнерские решения по местным товарным знакам? Но это только моё субъективное мнение. Из общероссийских недавних графических разработок также выделил бы неудачный отбор символики Дня выборов Президента России 2018 года. А вот символику Олимпийских игр в Сочи я считаю очень удачной.

Александр РУЧИНСКИЙ