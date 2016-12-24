«Добровольность изучения языков вышла на первый план»

На прошлой неделе в пресс-центре РМ прошел брифинг, посвящённый преподаванию в школах республики мордовских языков. С журналистами встретились первый заместитель министра культуры и национальной политики Александр Карьгин, директор саранской гимназии № 19 Зинаида Акимова, председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, декан филологического факультета МГУ им. Н.П. Огарёва Юрий Мишанин, а также недавно вернувшийся с победой на всероссийском конкурсе учитель эрзянского языка лицея № 4 Александр Учеваткин.

Открывая встречу, Александр Карьгин напомнил, что Мордовию уже на протяжении многих лет отличает межнациональное согласие и этим следует дорожить. Президент России Владимир Путин в ходе недавнего заседания Комитета по межнациональным отношениям в Марий Эл сформулировал подход к этой сфере предельно четко: всё, что связано с идентичностью, традициями, является чувствительной, тонкой сферой, и действовать здесь следует крайне деликатно и мудро.

Александр Карьгин буквально процитировал слова Президента России: «У каждой территории свои особенности межэтнических отношений, и, конечно, их нужно учитывать, обеспечивая при этом единые подходы к решению задач национальной политики и государства в целом. Например, в сфере преподавания русского языка и языков народов России в школах, хочу напомнить, уважаемые друзья, что русский для нас язык государственный, язык межнационального общения. И его ничем заменить нельзя. Он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый. Языки народов России - это тоже самобытная часть культуры народов России. Изучать эти языки - гарантированное конституционное право. И право добровольное. Заставлять людей учить язык, который для них родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации».

По мнению директора 19-й гимназии Зинаиды Акимовой, «мордовская» система образования настолько особенна и уникальна, что с нас даже берут пример другие регионы. Особая ситуация сложилась с преподаванием языков в нашей республике. Существует учебный план, в нем есть федеральная часть, менять которую нельзя. Зато вариативную часть можно наполнить теми предметами, которые развивают ребёнка, дают ему представление о культуре. «В наших вариативных планах есть интереснейший курс, который называется «История и культура мордовского народа», - говорит Зинаида Акимова. - Он преподаётся с пятого по девятый класс. И у родителей никогда не стоял вопрос, нужен этот курс или нет.

Также вариативную часть мы наполняем языками, и ранее курс имел название «мокшанский/эрзянский язык». Мы не можем не включить их в образовательный процесс, так как они являются государственными языками, и мы предлагаем родителям, а затем и детям на классных часах узнать, насколько интересен мордовский язык, как он обогащает и развивает. После таких мастер-классов все единогласно выбирают изучение мордовских языков. Такие занятия дают детям представление о традициях, обычаях, кухне мордовского народа.

Так как это государственный язык, школьник просто обязан знать особенности культуры народа, где он проживает и обучается. Существует и оценочная система таких знаний. И обучаясь этим творческим направлениям в средней школе, дети переходят к углубленному изучению языка. Они сами понимают, что необходимо знать и уметь изъясняться на мордовском».

Но часто даже родители школьников взамен изучения мордовских языков настаивают на вводе спецкурса более полезных (с их точки зрения) предметов. И здесь ситуация сложнее всего в русскоговорящих семьях. Прямо на пресс-конференции одна из журналисток призналась, что сын начал изучать мокшанский язык, но спустя год учебные планы изменились, и теперь в его классе преподают эрзянский. Кроме того, в некоторых школах детям задают перевод текстов, при этом русско-мордовский словарик есть только в библиотеке.

«После этого выступления Президента России добровольность изучения языков вышла на первый план, - заявила Зинаида Акимова. - Поэтому мнение, что после слов Владимира Владимировича упадёт престиж национального языка, а детей, которые изучают его, станет меньше, думаю, беспочвенно. Единственное, что изменится, это то, что мы в учебных планах больше не будем писать «национальные языки», а заменим написание на «родные». Более того, в учебном плане «родные языки и литература» выделены отдельным модулем, чего раньше не было. Все эти часы идут не факультативно, а стоят в учебном плане, и этот отдельный блок заменить нельзя».